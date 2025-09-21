В очередном экспрессе рассмотрим матчи в АПЛ, Серии А и Лиге 1.

«Монако» — «Мец»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

После 4 туров «Монако» располагается на четвертом месте в Лиге 1 с 9 очками. В последнем туре монегаски выиграли в гостях у «Осера» со счетом 2:1 в напряженном матче, забив победный мяч в большинстве в самом конце встречи.

На неделе команда Ади Хюттера потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов от бельгийского «Брюгге». Монегаски уже к перерыву уступали с разницей в три мяча. За лето «Монако» стал слабее, скамейка поредела, есть немало травмированных и на два фронта команде играть будет непросто.

В этом сезоне «Мец» вернулся в Лигу 1 и пока занимает последнее место в турнирной таблице с 1 очком. Оно было добыто в четвертом туре в игре с «Анже», там команда даже была ближе к победе, а пропустила ответный мяч на 90-й минуте.

При этом в середине второго тайма при счете 1:0 не смогла забить 11-метровый. Его не смог реализовать Хабиб Диалло, который вернулся в «Мец». Это очень качественный футболист, бывший ранее лидером клуба и уехавший на заработки в Саудовскую Аравию. «Мецу» вполне по силам выстоять против уставшего и обескровленного «Монако».

Наш прогноз: победа «Меца» с форой 2 за 1,68.

«Интер» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Старт сезона в Серии А пока не задался для «Интера» и сейчас клуб всего с 3 очками располагается на 11-й строчке. При этом команда уступила в двух последних матчах. Сначала на своем поле «Удинезе» (1:2), а затем в ярком матче «Ювентусу» (3:4).

На неделе в Лиге чемпионов был обыгран на выезде «Аякс» (2:0). Тем не менее, пока особых признаков выздоровления не наблюдается. Новому тренеру Кристиану Киву необходимо завоевать авторитет у опытных футболистов и при этом осторожно провести омоложение состава.

«Сассуоло» вернулся в Серию А после года выступления в Серии В, выиграв ее за несколько туров до конца. Состав у нероверди очень серьезный и команда просто обязана завершить турнир минимум в середине таблицы.

Прогнозы и ставки на футбол

Пока старт у подопечных чемпиона мира 2006 года Фабио Гроссо не очень задался и начался с двух поражений, но затем команда победила дома «Лацио» (1:0), что добавило уверенности. Думается Берарди, Пинамонти, Льоренте, Матич, Доиг и другие известные футболисты дадут сильный отпор не самому сильному сейчас «Интеру».

Наш прогноз: победа «Сассуоло» с форой 2 за 1,65.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

В этом сезоне «Арсенал» показывает свои амбиции в борьбе за чемпионский титул. Команда очень сильно укрепилась во время летнего трансферного окна и теперь практически без слабых. В АПЛ «канониры» идут на втором месте с 9 очками после 4 туров.

Единственное поражение «Арсенал» потерпел от чемпиона «Ливерпуля» (0:1) в абсолютно равной игре. В Лиге чемпионов команда Микеля Артеты также стартовала с победы, увезя три очка из Бильбао, где играть всегда очень непросто. С ходу вписались в состав и уже играют важные роли Зубименди, Дьокереш и Эзе.

Пока у «Манчестер Сити» продолжается стадия перестройки состава и отсюда пока неровные результаты. Сейчас у подопечных Пепа Гвардиолы наблюдается некий перекос в сторону атаки, но испанец постоянно ищет и пробует новые сочетания в обороне.

Большим подспорьем стало и возвращение в строй после тяжелой травмы колена Родри. Он вышел в старте в прошлом туре в игре с «Манчестер Юнайтед» и помог одержать разгромную победу со счетом 3:0. На неделе «горожане» также обыграли «Наполи» (2:0) в ЛЧ. Здесь стоит ждать минимума обмена голами.

Наш прогноз: обе забьют за 1,70.

4.72 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий прогноз — 4,72.