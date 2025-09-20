В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, Италии и России

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии

Рубен Аморим руководит «Манчестер Юнайтед» менее года, но уже оказался в центре громкой дискуссии о своём будущем. Португальский специалист, как и многие его предшественники, столкнулся с критикой за неудачные результаты команды.

Футбольное сообщество всё чаще обсуждает вероятность скорой отставки тренера, а в СМИ появляются жёсткие комментарии бывших звёзд клуба — в частности, высказались Петер Шмейхель, Джейми О’Хара и Дэвид Бекхэм. Ситуацию усугубило тяжёлое поражение в дерби от «Манчестер Сити». Руководство «Юнайтед» официально отрицает слухи о возможной смене наставника, однако ближайший календарь для Аморима складывается непросто.

«Челси», напротив, провёл продуктивное лето: выиграл Клубный чемпионат мира и заметно усилил состав. Команда Энцо Марески пока далека от статуса главного претендента на титулы в АПЛ и Лиге чемпионов, но стабильно прогрессирует и демонстрирует футбол уровня топ-5. В четырёх стартовых турах лондонцы не потерпели ни одного поражения и намерены продолжить серию в матче на «Олд Траффорд».

Лондонцы являются фаворитами встречи. «Манчестер Юнайтед» сейчас играет крайне нестабильно. Скорее всего, «Челси» удастся добиться положительного результата.

Ставка: Победа «Челси» с нулевой форой за 1.80.

«Верона» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» проводит яркий отрезок сезона, подарив болельщикам сразу два зрелищных матча подряд. В предыдущем туре туринцы встречались с «Интером» в главном поединке уик-энда, и игра полностью оправдала статус топ-матча. «Старая синьора» смогла победить со счетом 4:3.

Не менее драматично сложился и поединок Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». После сухого первого тайма во второй половине случился настоящий голевой фейерверк. На 76-й минуте туринцы уступали 2:4, но сумели вырвать ничью благодаря мячам в компенсированное время — на 90+4-й и 90+6-й минутах. Такой камбэк стал наглядным подтверждением бойцовских качеств команды.

Что касается «Вероны», то в последнем туре команда взяла лишь второе очко в чемпионате, разойдясь миром с «Кремонезе». Подопечные Паоло Дзанетти выглядели активно, имели моменты, но реализовать их не смогли. Более того, неприятным ударом оказались травмы Акпа-Акпро, Белла-Катчапа и Сарра, которых пришлось заменить. В такой ситуации ничья принесла скорее разочарование, чем удовлетворение.

Статистика очных встреч не в пользу «Вероны». В последних пяти матчах против «Ювентуса» они уступили четырежды, причём все поражения были «всухую». Прошлый сезон лишь закрепил тенденцию: 0:3 на «Маркантонио Бентегоди» и 0:2 в Турине при полном преимуществе «бьянконери». Команда Тудора способна уверенно обыграть соперника.

Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.56.

«Акрон» — «Рубин»

Футбол. Чемпионат России

Старт сезона для «Акрона» выдался крайне неудачным. Команда Заура Тедеева после восьми туров сумела выиграть лишь раз и сейчас находится в нижней части таблицы, опережая только «Сочи».

Серия поражений во всех турнирах достигла уже шести матчей подряд, а стабильные проблемы в атаке лишь усугубляют ситуацию. Появление новых игроков даёт болельщикам повод для осторожного оптимизма, но пока результат оставляет желать лучшего.

«Рубин», напротив, выглядит куда солиднее. Казанцы ранее уступили в Кубке России «Оренбургу» в серии пенальти, но в чемпионате демонстрируют уверенную игру.

Последнее поражение в РПЛ команда Рашида Рахимова потерпела ещё в матче со «Спартаком». После этого была ничья с тем же «Оренбургом» и победа над «Динамо» из Махачкалы, добытая в упорной борьбе. Главным оружием остаётся Мирлинд Даку, от игры которого во многом зависит атакующий потенциал казанцев.

С учётом формы соперников «Рубин» выглядит фаворитом, но «Акрон» наверняка попытается прервать неудачную серию при поддержке домашних трибун.

Ставка: «Акрон» не проиграет за 1.57.

