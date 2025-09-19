В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Германии, Испании и Италии

«Штутгарт» — «Санкт-Паули»

Футбол. Чемпионат Германии

Старт сезона складывается для «Штутгарта» непросто. Поражение в Суперкубке от «Баварии» (1:2) не стало неожиданностью, но осечка с «Унионом» (1:2) и труднейший выход в следующий этап Кубка Германии после голевой перестрелки с «Айнтрахтом Брауншвейг» (4:4, 8:7 по пенальти) заставили задуматься. В чемпионате удалось взять три очка против «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:0), однако уже в следующем туре игра с «Фрайбургом» (1:3) обернулась разочарованием: ведя в счёте до 80-й минуты, команда умудрилась пропустить трижды и осталась ни с чем. Пока коллектив Себастиана Хенесса выглядит уязвимым не только в еврокубках, но и в Бундеслиге.

Одна из ключевых проблем — обширный список травмированных. Центр обороны ослаблен отсутствием Аль-Дахиля, Жака и Стергиу. В атаке положение не лучше: вне игры Ундав, Силас и Диль, что делает Демировича практически единственным вариантом на позиции форварда. Кроме того, травмирован вратарь Бредлов, но потеря второго голкипера не столь критична. С учётом того, что впереди ещё и матчи Лиги Европы, Хенессу придётся искать решения в условиях кадрового дефицита.

«Санкт-Паули» стал одним из открытий начала чемпионата. После трёх туров у клуба семь очков, и это при том, что лишь весной команда с трудом сохранила прописку в элите. Коллектив Филипа Блессина показывает зрелищный футбол: драматичная ничья с дортмундской «Боруссией» (3:3), убедительная победа в гамбургском дерби (2:0), а затем и успех в матче с «Аугсбургом» (2:1).

В очных встречах статистика явно не в пользу гостей: из 18 матчей «Санкт-Паули» выиграл лишь дважды, и лишь один раз сумел увезти ничью. Особенно показательна серия игр в Штутгарте — до прошлого сезона «пираты» не могли победить здесь почти полвека, а из 12 встреч на выезде проиграли десять. Сейчас у команды появляется шанс улучшить эту неудачную статистику.

Ставка: Победа «Штутгарта» за 1.71.

«Бетис» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании

«Бетис» имеет седьмой по стоимости состав в Ла Лиге (€206 млн). Перед началом сезона команда провела пять контрольных матчей, одержав победы над «Кордобой» и «Сандерлендом», сыграв вничью с «Ковентри» и уступив «Комо» и «Малаге».

В чемпионате Испании «Бетис» уже провёл пять игр: выиграл у «Алавеса», потерпел поражение от «Атлетика» и трижды сыграл вничью — с «Эльче», «Сельтой» и «Леванте». Интересно, что команда забивала во всех турах. С шестью очками на старте пятого тура «Бетис» занимает 10-е место в таблице. В предстоящем матче севильцы не смогут рассчитывать на Иско и Родригеса, а участие Бартры, Деоссы и Румбаля Гарсии под вопросом.

«Реал Сосьедад» располагает пятым по стоимости составом в Примере (€293 млн). Летняя подготовка включала семь контрольных матчей, из которых три завершились победами («По», «Йокогама», «Осасуна»), три — ничейным исходом и один поражением.

Однако в официальных играх старт сезона у басков откровенно не задался: ничьи с «Валенсией» и «Эспаньолом», а также поражения от «Овьедо» и мадридского «Реала». Перед 5-м туром команда имеет лишь два очка и находится на 17-й позиции, всего в балле от зоны вылета. В лазарете — Эррера, Оскарссон и Руперес, а под вопросом остаётся участие Мендеса.

Матч обещает быть закрытым: обе команды в нынешнем сезоне нечасто радуют результативностью, и судьбу встречи вполне может решить один точный удар.

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.00.

«Лечче» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии

Уже на старте сезона стало ясно, что «Лечче» снова окажется среди аутсайдеров чемпионата. Руководство попыталось встряхнуть команду, назначив летом Эусебио Ди Франческо, но пока это не дало результата. В первых турах южане сыграли вничью с «Дженоа» (0:0), уступили «Милану» (0:2) и были разгромлены «Аталантой» (1:4). В активе — всего один забитый мяч.

Игра в атаке складывается тяжело: моменты создаются редко, а реализация оставляет желать лучшего. Даже против фаворитов удавалось что-то придумать впереди, но при слабой обороне это не приносит пользы. Ди Франческо никогда не был сторонником «автобуса», поэтому при нынешнем подборе игроков команда регулярно проваливается в защите.

«Кальяри» стартовал с ничьей против «Фиорентины» (1:1) и минимального поражения от «Наполи» (0:1), но затем уверенно разобрался с «Пармой» (2:0). Победа должна добавить команде уверенности в собственных силах.

Есть кадровые вопросы. В предыдущей встрече из-за травмы поле покинул Андреа Белотти, купленный летом для усиления атаки. Его участие под вопросом, но есть более молодой Себастьян Эспозито, от которого всё ещё ждут результативных действий.

В предстоящем матче у «Кальяри» есть все шансы воспользоваться слабостью соперника. «Лечче» пока не показывает стабильной игры ни в атаке, ни в защите, тогда как гости выглядят более организованно и умеют играть строго сзади.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.55.

Общий коэффициент — 5.30.