«Спортинг» — «Кайрат»

Футбол. Лига чемпионов

Появление «Кайрата» Алматы в Лиге чемпионов вызвало множество дискуссий, главным образом из-за длинных перелётов, которые теперь предстоят соперникам клуба. Больше других в этом плане не повезло «Реалу», «Пафосу», «Олимпиакосу» и «Брюгге». Зато сами футболисты и болельщики алматинцев только рады историческому выходу в главный турнир Европы и не жалуются на дорогу. Хотя именно казахстанцам предстоит самая дальняя поездка уже в первом туре. Во вторник команда прибыла в Лиссабон, чтобы успеть привыкнуть к Португалии накануне встречи.

Для «Кайрата» это будет дебют против португальских клубов. «Спортинг», в свою очередь, уже сталкивался с казахстанцами: в сезоне-2017/18 он играл против «Астаны» и завершил матч дома со счётом 3:3. Учитывая сенсационное поражение «Бенфики» от «Карабаха» накануне, ожидать расслабленного «Спортинга» не приходится.

Напомним, в прошлом сезоне «Спортинг» второй раз подряд стал чемпионом Португалии, опередив «Бенфику». В новой кампании команда стартовала с четырёх побед и одного поражения, уступив только лидирующему ныне «Порту». Год назад лиссабонцы начали Лигу чемпионов с победы над «Лиллем» (2:0).

«Кайрат» подходит к матчу в статусе явного аутсайдера: разница в классе очевидна, игра предстоит на выезде, к тому же есть усталость от перелёта и нехватка опыта на столь высоком уровне. Однако козырь у казахстанцев всё же есть — надёжная оборона. В последних четырёх официальных встречах команда не пропускала ни одного мяча, включая оба поединка против «Селтика». Поэтому логично предположить, что и в Лиссабоне матч может получиться не слишком результативным.

Ставка: ТМ 4 за 1.58.

«Ньюкасл» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов

Старт у «сорок» получился неровным — команда показывает достойный футбол лишь фрагментами. В домашнем матче против «Ливерпуля» «Ньюкасл» уверенно провёл первую половину встречи, но в итоге всё же уступил (2:3). Были и нулевые ничьи с «Астон Виллой» и «Лидсом». Первый успех пришёл только перед игрой с «Барселоной» — в матче против аутсайдера АПЛ «Вулверхэмптона» «Ньюкасл» взял верх со счётом 1:0. Теперь предстоит новое испытание — как и с «Ливерпулем», придётся много времени обороняться. Сумеют ли англичане пройти этот тест со второй попытки?

Летом клуб усилился, но пока результативность новичков скромная. Ник Вольтемаде в поединке с «Вулверхэмптоном» дебютировал блестяще, забив гол, однако был заменён раньше времени из-за судорог. На матч Лиги чемпионов он должен выйти. А вот Йоан Висса и Джейкоб Рэмзи, ради которых было вложено свыше 100 млн евро, помочь команде не смогут. Первый получил травму в сборной, второй — в игре с «Лидсом». Их возвращение ожидается только в октябре.

Каталонцы начали сезон нестабильно: победы над «Мальоркой» (3:0) и «Леванте» (3:2) сопровождались ничьей с «Райо Вальекано» (1:1), где вновь проявились проблемы с линией офсайда и недостатком концентрации. После этого Ханси Флик устроил жёсткий разговор в раздевалке, и реакция не заставила себя ждать — «Барса» разгромила «Валенсию» (6:0). Главные герои — Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски, каждый из которых отметился дублем.

В прошлом сезоне «Барселона» стала лучшей командой Ла Лиги по очкам, добытым в гостях, проиграв всего дважды. В нынешнем чемпионате — две победы и ничья в трёх выездных матчах. Однако даже при хорошем результате были видны проблемы: плохие поля и агрессивный футбол соперников часто мешали каталонцам навязывать свой стиль. С «Ньюкаслом» газон будет идеальным, но жёсткой борьбы точно не избежать.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.70.

«Спартак» — «Ростов»

Футбол. Кубок России

«Спартак» не проигрывает уже пять официальных матчей, но тревог меньше не стало. За этот отрезок команда успела крупно обыграть «Пари НН» (4:0) в Кубке России, взять верх над «Рубином» (2:0) и «Сочи» (2:1) в РПЛ, а также сыграть вничью с «Зенитом» (2:2) и «Динамо» (2:2). Проблемы в обороне при этом никуда не исчезли — дерби с «Динамо» легко могло сложиться хуже, будь соперник точнее, хотя и сами красно-белые транжирили стопроцентные моменты.

Главный тренер Деян Станкович вновь не сдержал эмоций, сорвался на арбитров и получил удаление. Экс-президент клуба Андрей Червиченко даже отметил, что сербу пора научиться держать себя в руках. Любопытно, что уже после его ухода со скамейки «Спартак» оживился и сравнял счёт. Главным героем стал Ливай Гарсия, оформивший дубль и на время заставивший забыть о критике в свой адрес.

У «Ростова» такой глубины состава нет. Команда провела тяжёлый матч против ЦСКА (1:0), где победу обеспечили быстрый гол и удаление у соперника. Эта виктория позволила прервать пятиматчевую серию без побед, но в Кубке России ситуация критическая: три поражения подряд — от «Спартака» (0:2), «Пари НН» (0:1) и «Динамо» Махачкала (1:3). Для Джонатана Альбы приоритетом могут стать заключительные матчи группового этапа, через которые реально продолжить борьбу в Пути регионов.

С учётом кадрового преимущества «Спартака» и усталости ростовчан победа красно-белых выглядит очевидной. «Ростов» потратил много сил в игре с ЦСКА, а проблемы в обороне по-прежнему никуда не делись.

Ставка: Победа «Спартака» за 1.53.

