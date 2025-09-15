2-й таймРостов — ЦСКАОнлайн
    «Мальорка» не уступит «Эспаньолу», «Верона» и «Кремонезе» порадуют голами

    Экспресс дня 15 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 сентября
    «Эспаньол»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Испании и Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Эспаньол» — «Мальорка»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Старт «Эспаньола» стал настоящей неожиданностью после прошлогодней борьбы за сохранение места в Ла Лиге. Несмотря на плотный график, команда набрала семь очков: в первом туре дома обыграла «Атлетико», затем в Сан-Себастьяне смогла отыграть два гола и свести матч к ничьей, а в третьем туре минимально одолела «Мальорку».

    Удача пока явно играет на стороне каталонцев: они забивают больше прогнозируемого и пропускают меньше, чем показывают продвинутые статистические модели. Однако успех «Эспаньола» не случайный: ещё в предсезонных товарищеских встречах команда демонстрировала высокий уровень, обыграв «Вольфсбург», «Унион» и сведя к ничьей матч с «Ньюкаслом».

    • «Мальорка» начала сезон с крайне сложного календаря, уже сыграв с «Реалом» и «Барселоной». Оба матча команда проиграла, но выглядела достойно: в Мадриде «островитяне» открыли счёт после гола Ведада Мурики и до последних минут сохраняли шансы на ничью, уступив минимально.

    В прошлом сезоне команды обменялись минимальными домашними победами со счётом 2:1, что указывает на равный потенциал. Сейчас «Эспаньол» выглядит чуть сильнее, но оценивать «Мальорку» по матчам с грандами было бы несправедливо. Букмекеры явно завышают шансы хозяев после успешного старта. «Мальорка» мотивирована и готова бороться за очки, чтобы выбраться из нижней части таблицы.

    Ставка: «Мальорка» не проиграет за 1.70.

    «Верона» — «Кремонезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Сенсационно вернувшийся в Серию А «Кремонезе» продолжает впечатлять на старте сезона. В первом туре «гриджиоросси» гостили на «Сан-Сиро». Подопечные Давиде Николы открыли счёт первыми, однако команды ушли на перерыв при ничейном счёте. В итоге победу «тиграм» над «Миланом» принес великолепный гол Бонаццоли — первые три очка после возвращения в элиту.

    В минувшем туре «Кремонезе» встречался с бывшим соседом по Серии В — «Сассуоло». Игра долго оставалась безрезультатной, но на 37-й минуте после углового Терраччано вывел гостей вперёд. Сразу после этого Васкес удвоил преимущество «гриджиоросси». Однако расслабившаяся команда позволила сопернику сравнять счёт на 73-й минуте. Победу же обеспечил не самый очевидный пенальти, принесший «тиграм» вторую победу в сезоне.

    • «Верона» начала сезон сложнее. В стартовом туре клуб сыграл вничью с «Удинезе», пропустив первым, но сумев сравнять счёт. Летом клуб потерял ряд ключевых игроков, что сказалось во второй игре с «Лацио» на «Олимпико». Уже на третьей минуте Гендузи открыл счёт, а через семь минут Дзакканьи удвоил преимущество «бьянкочелести». Голы Кастельяноса и Диа лишь усугубили ситуацию.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Кремонезе» демонстрирует результативный футбол: в двух турах команда забила пять мячей, пропустив трижды. «Верона» также не собирается отсиживаться в обороне. Команды за 90 минут смогут забить минимум дважды.

    Ставка: ТБ 2 за 1.81.

    «Комо» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Комо» продолжает впечатлять в новом сезоне, нацелившись на борьбу выше середины таблицы. Клуб не только грамотно укрепился в трансферное окно, но и сохранил любимый фанатам стиль с высоким прессингом и длительным владением мячом. В первом туре команда Фабрегаса эффектно обыграла «Лацио» (2:0), однако на выезде у «Болоньи» потерпела минимальное поражение (0:1), не сумев преобразовать преимущество в голы.

    Перед матчем с «Дженоа» в лазарете оказались Доссена, ван дер Бремпт и Ассане Диао. В то время как Диао пропускает игры уже больше полугода, сенегалец и бельгиец были важными игроками в прошлом сезоне. Тем не менее Фабрегас удачно распределяет игровое время среди новичков, поэтому стартовый состав команды сохраняет высокое качество.

    • «Дженоа» стартовала в этом сезоне лучше, чем в предыдущем, но выглядит осторожно. Тренер Виейра продолжает строить команду в оборонительном ключе, что иногда приносит результаты. Нулевая ничья с «Лечче» (0:0) позволила набрать очко, однако в следующем туре генуэзцы уступили «Ювентусу» (0:1). Насколько эффективно сработает такой подход против атакующего «Комо», покажет матч.

    С начала XXI века «Дженоа» ни разу не обыгрывала «Комо». За последние три года команды пересекались четыре раза: трижды была ничья, и одно минимальное поражение (0:1) в апреле текущего года. Учитывая уход Пинамонти и скромные атакующие возможности гостей, сложно представить, что генуэзцы заберут три очка.

    Ставка: Обе забьют за 2.09.

    Общий коэффициент — 6.43.

    Экспресс дня 15 сентября: прогноз и ставка за 6.43, статистика, коэффициенты матча 15.09.202522:00. «Мальорка» не уступит «Эспаньолу», «Верона» и «Кремонезе» порадуют голами
