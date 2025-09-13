Экспресс дня 13 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи АПЛ, Лиги 1 и Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

После двух туров «Арсенал» имеет 6 очков и идет пока на третьем месте в таблице АПЛ. После побед на старте над «МЮ» (1:0) и «Лидсом» (5:0) последовало поражение от «Ливерпуля» (0:1) в абсолютно равной игре.

В этом матче «Арсенал» столкнется с проблемами в составе. Не будет двух ведущих футболистов из-за травм (Сака и Хаверца), также многие футболисты уезжали в свои национальные сборные, а это всегда плохо для клуба. Пока не может найти взаимопонимания с новыми партнерами и звездный новичок Дьокереш.

Сейчас «Ноттингем Форест» располагается в середине турнирной таблицы АПЛ с 4 очками. В последнем туре «лесники» неожиданно потерпели разгромное поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:3.

В итоге пост главного тренера покинул португалец Нуну, причастный ко всем последним успехам в клубе. Он давно конфликтовал с руководством и не соглашался с трансферной политикой. Вместо него теперь командой будет руководить Анге Постекоглу, тренировавший в прошлом сезоне «Тоттенхэм».

Наш прогноз: победа «Ноттингема» с форой +2 за 1,42.

«Фиорентина» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Пока «Фиорентина» очень блекло провела два первых матча, оба раза сыграв вничью. Сначала с «Кальяри» (1:1), а затем с «Торино». При этом в обеих встречах играла не лучше своих соперников.

С этого сезона «фиалок» снова тренирует Стефано Пиоли, подзаработавший себе немного на старость в Саудовской Аравии. Пока у маститого специалиста дела в клубе складываются не очень, и идет процесс перестройки после ушедшего Палладино.

В этом сезоне «Наполи» снова будет главным фаворитом Серии А. Команда Антонио Конте провела очень мощную трансферную политику, увеличив глубину состава. Главным приобретением стал Кевин де Брейне, для которого специально была возвращена позиция треквартисты, хотя Конте давно не играет с «десяткой».

Также на «флажке» был подписан Расмус Хейлунн, который на пару со здоровенным Луккой должен на острие атаки заменить травмированного Лукаку. Здорово был укреплен и центр защиты. Пока «Наполи» стартовал в Серии А с двух побед и хочет добыть третью.

Наш прогноз: победа «Наполи» с форой 0 за 1,58.

«Ницца» — «Нант»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

После продажи лидеров в летнее межсезонье «Ницца» стартовала не лучшим образом и сейчас имеет в таблице Лиги 1 три очка и место в середине турнирной таблицы. В последней игре команда неожиданно уступила «Гавру» (1:3), а до этого уверенно обыграла «Осер» (3:1).

На этой неделе «Ницца» продлила контракт с главным тренером Фраком Эзом, так как верит в его перспективы в клубе. Также в последние дни трансферного окна были подписаны несколько качественных футболистов, сейчас состав у «Ниццы» довольно неплохой, подтягивается и талантливая молодежь, которая уже начинает о себе заявлять.

Летом «Нант» очень сильно поменял свой состав, продав несколько лидеров последних лет (Саймона, Зезе, Дугласа Аугусто в «Краснодар»), также команду покинуло несколько заслуженных ветеранов и тренер Комбуаре, спасавший несколько сезонов «канареек» от вылета.

Теперь команду возглавляет португалец Луиш Каштру, а состав пополнили не самые известные футболисты и игроки дубля. Сейчас у «Нанта» тоже 3 очка в таблице Лиги 1. Единственная победа была одержана над «Осером» (1:0) в третьем туре, но там счет не по игре, соперник смотрелся значительно лучше.

Наш прогноз: хозяева выиграют за 1,72.

Общий коэффициент — 3,86.