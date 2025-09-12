Экспресс дня 12 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

3-й период СКА — ТракторОнлайн
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Германии и Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Байер» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Байер» неожиданно оказался в центре внимания в паузу на игры сборных. Уже после двух туров чемпионата руководство клуба приняло беспрецедентное решение — уволило Эрика тен Хага, назначенного лишь минувшим летом.

    Уже в начале недели леверкузенский клуб объявил о назначении Каспера Юлманда, ранее четыре года возглавлявшего сборную Дании. Вероятно, контакты с датским специалистом велись ещё до отставки Тен Хага, что позволило «Байеру» оперативно сменить тренера.

  • Четыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • Пока совсем нет ощущения, что сборная Англии будет готова бороться за победу на ЧМ-2026
  • 06/09/2025

    • На фоне кризиса «Байера» «Айнтрахт» выглядит значительно стабильнее. Под руководством Дино Топпмёллера, который работает с командой уже третий сезон, франкфуртцы сумели финишировать третьими в прошлом чемпионате и получили право сыграть в Лиге чемпионов.

    К старту нового сезона «Айнтрахт» подошел уверенно, выиграв оба первых тура и забив соперникам семь мячей. При этом уход Экитике пока никак не сказался на атакующем потенциале команды. Можно предположить, что «Айнтрахт» не уедет из Леверкузена без очков.

    Ставка: «Айнтрахт» не проиграет за 1.59.

    «Рубин» — «Динамо» Махачкала

    Футбол. Чемпионат России

    Подопечные Рашида Рахимова уверенно держатся в верхней части таблицы: после семи туров у «Рубина» 11 очков. Перед паузой команда сыграла вничью 2:2 в Оренбурге, а главным оружием в атаке остаётся форма Мирлинда Даку. Албанец дважды огорчил «Сочи», ещё дважды — «Оренбург» в гостях. Его результативность придаёт казанцам уверенность в позиционных атаках и делает «Рубин» опасным практически при любой подаче в штрафную.

    В то же время у казанцев есть тревожные новости из обороны. Илья Рожков восстанавливается после травмы и пока тренируется в щадящем режиме, а капитан Игор Вуячич не доиграл матч сборной Черногории с Хорватией — его участие под вопросом. Потеря этих игроков снижает надёжность команды на стандартах и при игре верхом, что может стать уязвимостью.

    Прогнозы и ставки на футбол

  • Роналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ
  • Максимально уверенный старт от команды Мартинеса
  • 07/09/2025

    • «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиева переживает нестабильный старт. В активе — восемь очков, среди которых громкая победа над московским «Динамо» (1:0) и болезненное поражение 0:4 от «Зенита». Тактический почерк команды узнаваем: плотный средний блок и быстрые переходы в атаку. Но реализация хромает: всего четыре гола в семи турах при девяти пропущенных.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Надежда махачкалинцев связана с восстановлением Гамида Агаларова. Травма, полученная им в конце августа, оказалась не столь серьёзной, и он готов помочь партнёрам. Увеличить креатив в атаке должен новичок Хазем Мастури, однако оборона ослабла после ухода Валентина Пальцева в «Краснодар».

    Ставка: «Рубин» не проиграет + ТМ 2.5 за 2.00.

    «Севилья» — «Эльче»

    Футбол. Чемпионат Испании

    В первых турах «Севилья» уступила «Атлетику» (2:3) и «Хетафе» (1:2), а первая победа над кризисной «Жироной» (2:0) не стала показательным результатом. Атака у «Севильи» оживает: Альфонсо Гонсалес отметился голом в дебюте, Рубен Варгас находится в отличной форме и раздаёт ассисты, а Алексис Санчес готовится к дебюту.

    Однако оборонительные проблемы никуда не делись. Существенные ошибки в защите, неубедительная игра Эрьяна Нюланда и переполненный лазарет ограничивают тренера. К тому же в последней встрече травму получил Чидера Эджуке.

  • Кьеза, Онана и еще четыре игрока, которые могут перебраться из АПЛ в Турцию
  • Лето закончилось, но трансферы в Суперлигу еще возможны
  • 07/09/2025

    • Совсем иная картина у «Эльче». Под руководством Эдера Сарабии команда вернулась в Примеру и сразу же показала стабильность: ничьи с «Бетисом» (1:1) и «Атлетико» (1:1), победа над «Леванте» (2:0). При этом оборона остаётся надёжной за счёт контрпрессинга и высокого процента успешных отборов.

    С учётом кадровых проблем хозяев и нестабильности их обороны, а также набранного темпа гостей, ставка на то, что «Эльче» не проиграет, выглядит оправданной.

    Ставка: «Эльче» не проиграет за 1.82.

    Общий коэффициент — 5.78.

