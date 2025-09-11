Экспресс дня 11 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионате ОАЭ и румынской Лиге 2 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Стяуа» — «АСА Тыргу-Муреш»

Футбол. Румыния. Лига 2

«Стяуа» находится на 6-м месте в таблице. Клуб набрал 10 очков в пяти встречах. В активе «Стяуа» три победы, одна ничья и одно поражение.

В новом сезоне «Стяуа» проиграла только раз. 30 августа команда провела неудачный выездной матч с «Бихор Орадя». «Стяуа» уступила в гостях со счетом 1:2.

«АСА Тыргу-Муреш» лидирует в таблице румынской Лиги 2. У команды отличные шансы на повышение в классе по итогам сезона.

Текущий сезон «АСА Тыргу-Муреш» начал отлично. В пяти матчах у клуба зафиксированы четыре победы и одна ничья. Разница мячей составляет 13-3.

Ставка: Победа «Стяуа» за 1.66.

«Кальба» — «Аль-Вахда»

Футбол. Чемпионат ОАЭ

«Кальба» располагается на 9-й позиции. В двух стартовых поединках сезона клуб одержал одну победу и один раз проиграл. Команда набрала три очка.

«Кальба» организованно играет в обороне. В четырех матчах нового сезона команда пропустила лишь два гола. Будет ли очередная игра на ТМ 2.5?

«Аль-Вахда» в двух стартовых матчах нового сезона ОАЭ набрала 4 очка. У команды одна победа и одно поражение. Клуб обыграл «Аджман» со счетом 2:0 и разошелся миром с «Шабаб Аль-Ахли» (0:0).

В 2025 году команды уже встречались. Матч состоялся 29 марта. «Аль-Вахда» взяла верх над «Кальбой» со счетом 1:0. Решающий гол забил Ахмад Нуроллахи.

Ставка: Обе забьют за 1.76.

«Волунтари» — «Конкордия Кьяжна»

Футбол. Румыния. Лига 2

«Волунтари» идет 7-м в таблице румынской Лиги 2. Клуб записал в актив 10 очков в пяти встречах. У «Волунтари» три победы, одна ничья и одно поражение.

В новом сезоне «Волунтари» из пяти матчей уступил только в одном. 30 августа команда неудачно съездила в гости к «Тунари». Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.

«Конкордия Кьяжна» располагается в топ-4. У клуба неплохие шансы на повышение в классе. Стоит отметить, что в новом сезоне «Конкордия Кьяжна» проиграла один матч из пяти.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. «Волунтари» в трех домашних матчах сезона-2025/26 одержал две победы и один раз сыграл вничью. Получится ли продлить беспроигрышную серию в родных стенах?

Ставка: «Конкордия Кьяжна» не проиграет за 1.88.

Общий коэффициент — 5.49.