    «Стяуа» завоюет три очка, «Конкордия Кьяжна» не проиграет «Волунтари»

    Экспресс дня 11 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 сентября
    «Стяуа» одержит победу в домашней встрече
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионате ОАЭ и румынской Лиге 2 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Стяуа» — «АСА Тыргу-Муреш»

    Футбол. Румыния. Лига 2

    «Стяуа» находится на 6-м месте в таблице. Клуб набрал 10 очков в пяти встречах. В активе «Стяуа» три победы, одна ничья и одно поражение.

    В новом сезоне «Стяуа» проиграла только раз. 30 августа команда провела неудачный выездной матч с «Бихор Орадя». «Стяуа» уступила в гостях со счетом 1:2.

  • Четыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • Пока совсем нет ощущения, что сборная Англии будет готова бороться за победу на ЧМ-2026
  • 06/09/2025

    • «АСА Тыргу-Муреш» лидирует в таблице румынской Лиги 2. У команды отличные шансы на повышение в классе по итогам сезона.

    Текущий сезон «АСА Тыргу-Муреш» начал отлично. В пяти матчах у клуба зафиксированы четыре победы и одна ничья. Разница мячей составляет 13-3.

    Ставка: Победа «Стяуа» за 1.66.

    «Кальба» — «Аль-Вахда»

    Футбол. Чемпионат ОАЭ

    «Кальба» располагается на 9-й позиции. В двух стартовых поединках сезона клуб одержал одну победу и один раз проиграл. Команда набрала три очка.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Кальба» организованно играет в обороне. В четырех матчах нового сезона команда пропустила лишь два гола. Будет ли очередная игра на ТМ 2.5?

  • Роналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ
  • Максимально уверенный старт от команды Мартинеса
  • 07/09/2025

    • «Аль-Вахда» в двух стартовых матчах нового сезона ОАЭ набрала 4 очка. У команды одна победа и одно поражение. Клуб обыграл «Аджман» со счетом 2:0 и разошелся миром с «Шабаб Аль-Ахли» (0:0).

    В 2025 году команды уже встречались. Матч состоялся 29 марта. «Аль-Вахда» взяла верх над «Кальбой» со счетом 1:0. Решающий гол забил Ахмад Нуроллахи.

    Ставка: Обе забьют за 1.76.

    «Волунтари» — «Конкордия Кьяжна»

    Футбол. Румыния. Лига 2

    «Волунтари» идет 7-м в таблице румынской Лиги 2. Клуб записал в актив 10 очков в пяти встречах. У «Волунтари» три победы, одна ничья и одно поражение.

    В новом сезоне «Волунтари» из пяти матчей уступил только в одном. 30 августа команда неудачно съездила в гости к «Тунари». Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.

  • Кьеза, Онана и еще четыре игрока, которые могут перебраться из АПЛ в Турцию
  • Лето закончилось, но трансферы в Суперлигу еще возможны
  • 07/09/2025

    • «Конкордия Кьяжна» располагается в топ-4. У клуба неплохие шансы на повышение в классе. Стоит отметить, что в новом сезоне «Конкордия Кьяжна» проиграла один матч из пяти.

    Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. «Волунтари» в трех домашних матчах сезона-2025/26 одержал две победы и один раз сыграл вничью. Получится ли продлить беспроигрышную серию в родных стенах?

    Ставка: «Конкордия Кьяжна» не проиграет за 1.88.

    Общий коэффициент — 5.49.

    Экспресс дня 11 сентября: прогноз и ставка за 5.49, статистика, коэффициенты матча 11.09.202520:30. «Стяуа» завоюет три очка, «Конкордия Кьяжна» не проиграет «Волунтари»
