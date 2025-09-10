ПерерывАрмения — ИрландияОнлайн
    Сборная Японии обыграет США, «Молодечно» и «Неман» не забьют друг другу

    Экспресс дня 10 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 сентября
    Сборная США
    В очередном экспрессе рассмотрим две товарищеские игры и матч чемпионата Беларуси На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    США — Япония

    Футбол. Товарищеский матч

    После поражения от Мексики (1:2) в финале Золотого кубка сборная США успела провести всего один товарищеский матч. 7 сентября команда под руководством Маурисио Почеттино уступила Южной Корее со счётом 0:2.

    Однако спешить с выводами не стоит: американцы освобождены от участия в отборе на ЧМ-2026, так как турнир пройдёт на их земле. В контрольных встречах же футболисты обычно не выкладываются на максимум.

  • Четыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • Пока совсем нет ощущения, что сборная Англии будет готова бороться за победу на ЧМ-2026
  • 06/09/2025

    • Сборная Японии славится дисциплиной и умением играть организованно. Эти качества позволили ей победить в чемпионате Восточной Азии. На мировой арене «синие самураи» считаются неудобным соперником, который способен навязать борьбу любой команде.

    Напомним, с США японцы встречались дважды: в 2006 году уступили 2:3, а в 2022-м уверенно выиграли на своём поле — 2:0.

    Ставка: Победа Японии за 2.25.

    Мексика — Корея

    Футбол. Товарищеский матч

    Под руководством Хавьера Агирре Мексика демонстрируют стабильность: восемь матчей подряд без поражений, среди которых шесть побед и две ничьи. Отлично проявляет себя оборона — в шести встречах этой серии команда не позволила соперникам забить.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Однако против Южной Кореи сохранить «сухие» ворота будет непросто. Соперник исповедует атакующий стиль.

  • Роналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ
  • Максимально уверенный старт от команды Мартинеса
  • 07/09/2025

    • 7 сентября Корея уверенно обыграла США (2:0). Подопечные Хона Мен Бо делают ставку на атакующую игру, и это подтверждает статистика — в 12 из 13 последних встреч они забивали как минимум один мяч.

    Но против Мексики традиционно возникают трудности: три последних очных матча завершились поражениями. Последняя победа над «трёхцветными» была одержана ещё в 2006 году.

    Ставка: Обе забьют за 1.83.

    «Молодечно» — «Неман»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    «Молодечно» в последнем туре смогло одержать лишь вторую победу в текущем розыгрыше Высшей лиги. Игра с «Витебском» получилась не слишком яркой, но хозяева сумели извлечь максимум из неудачной формы соперника. Решающий эпизод создал Алекс Раджабов, отличившийся точным ударом.

    До этого «Молодечно» побеждало только раз — в июне, в поединке со «Сморгонью». За этим успехом последовали четыре поражения и короткое выступление в Кубке Беларуси: крупная победа над «Белшиной» и вылет от дзержинского «Арсенала». Напомним, «Молодечно» остаётся худшей командой чемпионата по количеству голов: всего 11 мячей в 19 турах.

  • Кьеза, Онана и еще четыре игрока, которые могут перебраться из АПЛ в Турцию
  • Лето закончилось, но трансферы в Суперлигу еще возможны
  • 07/09/2025

    • Из белорусских клубов в еврокубках дольше всех задержался именно «Неман». Начав с первого раунда Лиги конференций, команда выбила «Урарту», «Кошице» и «Клаксвик», но в раунде плей-офф уступила «Райо Вальекано».

    Из-за запрета на проведение матчей в Беларуси гродненцам почти два месяца пришлось играть исключительно на выезде, а календарь внутренних турниров был сдвинут. Сейчас «Неман» с 28 очками занимает лишь восьмое место в таблице, хотя по потерянным очкам идёт вторым.

    Ставка: Обе не забьют за 1.48.

    Общий коэффициент — 6.09.

    Экспресс дня 10 сентября: прогноз и ставка за 6.09
