    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов«Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев». Онлайн, прямая трансляция Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Андре ОнанаМежду гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»?
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
  • 16:35
    • Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
  • 15:29
    • Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
    Все новости спорта

    Англия и Португалия возьмут по три очка, Нигерия устоит с ЮАР

    Экспресс дня 9 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 сентября
    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Сербия — Англия

    Футбол. Отбор на ЧМ-2026

    Пока Сербия идет на втором месте в группе К отбора на чемпионат мира 2026 года. В последней игре сербы с огромным трудом обыграли слабую Литву со счетом 1:0. Единственный мяч в начале игры забил Душан Влахович.

    До этого Сербия разгромила дома Андорру (3:0) и сыграла вничью с Албанией (0:0). При Драгане Стойковиче сборная играет в очень рациональный футбол, хотя и имеет в своем составе игроков неплохого, но не звездного уровня в атаке, как в прежние годы.

  • Четыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • Пока совсем нет ощущения, что сборная Англии будет готова бороться за победу на ЧМ-2026
  • 06/09/2025

    • После скромной победы над Андоррой (2:0) в последней игре отбора на игроков и главного тренера Томаса Тухеля вылилась очередная порция критики за невзрачный и чересчур осторожный футбол, который ничем не лучше того, что был при прежнем наставнике Саутгейте.

    Тем не менее, пока Англия идет со 100% результатом в своей группе, набрав 12 очков и 12 возможных. При этом команда имеет разницу 8-0. В Англии собраны игроки мирового уровня на каждой позиции, поэтому Сербии будет устоять очень сложны, даже несмотря на горячую поддержку собственных болельщиков, а настрой будет совсем иной, чем на Андорру.

    Наш прогноз: победа Англии за 1,83.

    Венгрия — Португалия

    Футбол. Отбор на ЧМ-2026

    Пока Венгрия сыграла всего одну встречу в отборе на чемпионат мира 2026 года против Ирландии (2:2). Она получилась непростой, уже к 15-й минуте венгры вели со счетом 2:0 после голов Варги и Шаллаи, но после перерыва все перевернулось.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Соперник значительно усилил натиск, почти сразу забил, а потом Шаллаи был удален, поэтому оставшуюся часть встречи Венгрия только отбивалась, и почти устояла, но пропустила уже в компенсированное время.

  • Роналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ
  • Максимально уверенный старт от команды Мартинеса
  • Вчера

    • В отличие от Венгрии сборная Португалии совершила почти туристический вояж в Армению, которую разгромила вообще не напрягаясь со счетом 5:0. Там по дублю сделали Роналду и Жоау Феликс, также отличился Кансело.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В итоге, Португалия подходит к матчу с Венгрией в отличном настроении, без серьезных потерь, тогда как ее соперник провел тяжелейшую игру и еще потерял одного из своих лидеров Шаллаи. Вряд ли хозяева смогут устоять при таких вводных против одной из сильнейших сборных мира.

    Наш прогноз: победа Португалии за 1,54.

    ЮАР — Нигерия

    Футбол. Отбор на ЧМ-2026

    После 7 туров ЮАР неожиданно лидирует в группе С с 16 очками. В недавнем матче сборная уверенно обыграла на выезде Лесото со счетом 3:0, ничего не позволив сделать сопернику у своих ворот.

    Ранее ЮАР сыграла вничью с Угандой (3:3) на своем поле и с Нигером (0:0) в гостях. Имея в составе футболистов довольно среднего уровня, бельгийскому специалисту Уго Броосу удалось создать крепкий и управляемый коллектив, что сделать в африканских реалиях всегда непросто.

  • Кьеза, Онана и еще четыре игрока, которые могут перебраться из АПЛ в Турцию
  • Лето закончилось, но трансферы в Суперлигу еще возможны
  • Вчера

    • Сборная Нигерия имеет в своем составе целую россыпь звезд в атакующей линии, но это не всегда ей помогает, а иногда даже мешает. Многие игроки не хотят сидеть в запасе и быть на вторых ролях, что выливается в постоянные скандалы.

    Но в последнее время Нигерия немного прибавила, сейчас она идет на третьем месте с 10 очками, а выходят дальше только две команды, поэтому тут она будет играть только на победу. В последней игре с трудом была обыграна дома Руанда (1:0), а гол забил Арокодаре, только что перебравшийся в «Вулверхэмптон». А ведь есть еще Лукман, Осимхен, Саймон, Ивоби и другие.

    Наш прогноз: Нигерия не проиграет за 1,54.

    Общий коэффициент — 4,34.

    Экспресс дня 9 сентября: прогноз и ставка за 4.34, статистика, коэффициенты матча 09.09.202521:45. Англия и Португалия возьмут по три очка, Нигерия устоит с ЮАР
