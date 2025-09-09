Экспресс дня 9 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Сербия — Англия

Футбол. Отбор на ЧМ-2026

Пока Сербия идет на втором месте в группе К отбора на чемпионат мира 2026 года. В последней игре сербы с огромным трудом обыграли слабую Литву со счетом 1:0. Единственный мяч в начале игры забил Душан Влахович.

До этого Сербия разгромила дома Андорру (3:0) и сыграла вничью с Албанией (0:0). При Драгане Стойковиче сборная играет в очень рациональный футбол, хотя и имеет в своем составе игроков неплохого, но не звездного уровня в атаке, как в прежние годы.

После скромной победы над Андоррой (2:0) в последней игре отбора на игроков и главного тренера Томаса Тухеля вылилась очередная порция критики за невзрачный и чересчур осторожный футбол, который ничем не лучше того, что был при прежнем наставнике Саутгейте.

Тем не менее, пока Англия идет со 100% результатом в своей группе, набрав 12 очков и 12 возможных. При этом команда имеет разницу 8-0. В Англии собраны игроки мирового уровня на каждой позиции, поэтому Сербии будет устоять очень сложны, даже несмотря на горячую поддержку собственных болельщиков, а настрой будет совсем иной, чем на Андорру.

Наш прогноз: победа Англии за 1,83.

Венгрия — Португалия

Футбол. Отбор на ЧМ-2026

Пока Венгрия сыграла всего одну встречу в отборе на чемпионат мира 2026 года против Ирландии (2:2). Она получилась непростой, уже к 15-й минуте венгры вели со счетом 2:0 после голов Варги и Шаллаи, но после перерыва все перевернулось.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Соперник значительно усилил натиск, почти сразу забил, а потом Шаллаи был удален, поэтому оставшуюся часть встречи Венгрия только отбивалась, и почти устояла, но пропустила уже в компенсированное время.

В отличие от Венгрии сборная Португалии совершила почти туристический вояж в Армению, которую разгромила вообще не напрягаясь со счетом 5:0. Там по дублю сделали Роналду и Жоау Феликс, также отличился Кансело.

В итоге, Португалия подходит к матчу с Венгрией в отличном настроении, без серьезных потерь, тогда как ее соперник провел тяжелейшую игру и еще потерял одного из своих лидеров Шаллаи. Вряд ли хозяева смогут устоять при таких вводных против одной из сильнейших сборных мира.

Наш прогноз: победа Португалии за 1,54.

ЮАР — Нигерия

Футбол. Отбор на ЧМ-2026

После 7 туров ЮАР неожиданно лидирует в группе С с 16 очками. В недавнем матче сборная уверенно обыграла на выезде Лесото со счетом 3:0, ничего не позволив сделать сопернику у своих ворот.

Ранее ЮАР сыграла вничью с Угандой (3:3) на своем поле и с Нигером (0:0) в гостях. Имея в составе футболистов довольно среднего уровня, бельгийскому специалисту Уго Броосу удалось создать крепкий и управляемый коллектив, что сделать в африканских реалиях всегда непросто.

Сборная Нигерия имеет в своем составе целую россыпь звезд в атакующей линии, но это не всегда ей помогает, а иногда даже мешает. Многие игроки не хотят сидеть в запасе и быть на вторых ролях, что выливается в постоянные скандалы.

Но в последнее время Нигерия немного прибавила, сейчас она идет на третьем месте с 10 очками, а выходят дальше только две команды, поэтому тут она будет играть только на победу. В последней игре с трудом была обыграна дома Руанда (1:0), а гол забил Арокодаре, только что перебравшийся в «Вулверхэмптон». А ведь есть еще Лукман, Осимхен, Саймон, Ивоби и другие.

Наш прогноз: Нигерия не проиграет за 1,54.

Общий коэффициент — 4,34.