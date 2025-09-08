Экспресс дня 8 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Израиль — Италия

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Первый матч Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера сборной Италии получился впечатляющим. «Скуадра Адзурра» без проблем разгромила Эстонию — 5:0. Наставник рискнул и пригласил Матео Ретеги, который перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, и не прогадал: нападающий ответил дублем и результативной передачей.

Не смутила Гаттузо и ситуация вокруг Джанлуиджи Доннаруммы. Вратарь находился в переходном периоде между «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но тренер поддержал его и доверился опыту. Голкипер, хоть и не был серьезно загружен, отметился двумя сейвами и придал уверенности обороне.

Израиль, в отличие от многих середняков, не стремится к «автобусу» и предпочитает атакующий стиль. Совсем недавно команда разгромила Молдавию (4:0). Напомним, что при Лучано Спаллетти Италия выиграла у израильтян в июне всего 2:0.

Ожидается открытая игра. Гаттузо требует от команды агрессии в атаке, а израильтяне не собираются отсиживаться в обороне. Поэтому ставка на победу Италии при тотале больше 2.5 голов выглядит оправданной. Всё указывает на результативный и зрелищный поединок.

Ставка: Победа Италии + ТБ 2.5 за 2.18.

Беларусь — Шотландия

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Прошлый год сборная Беларуси закрыла ничьей против Болгарии, после чего порадовала серией из трёх побед в товарищеских встречах. Казалось, что команда Карлоса Алоса постепенно находит свою игру и сможет показывать достойные результаты не только в спаррингах.

Однако летом белорусы уступили России. А совсем недавно потерпели тяжёлое поражение в Афинах — сборная Греции забила им пять мячей.

Шотландия стартовала в отборочном цикле с нулевой ничьей против Дании. В Копенгагене матч получился упорным: хозяева выглядели чуть активнее, но в целом паритетный результат можно назвать справедливым. Для шотландцев предстоящая игра против Беларуси — шанс заработать три очка и включиться в гонку за прямую путёвку на чемпионат мира.

Белорусская команда своим выступлением в Греции оставила удручающее впечатление, тогда как шотландцы традиционно демонстрируют дисциплину, высокий уровень самоотдачи и нацеленность на результат. Есть все предпосылки ожидать победы от гостей. При этом встреча вряд ли станет богатой на голы.

Ставка: Победа Шотландии за 1.56.

Косово — Швеция

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Сборная Косово отлично проявила себя в Лиге наций, оформив повышение в Лигу B. В стыках команда дважды обыграла Исландию (2:1, 3:1), а за восемь игр турнира потерпела всего два поражения, одно из которых техническое. После этого последовали яркие контрольные победы над Арменией (5:2) и Коморскими островами (4:2). От Косово не ждали выхода на ЧМ-2026, но рассчитывали хотя бы на борьбу в не самой сильной группе. Однако старт отбора получился провальным: поражение 0:4 от Швейцарии, причём все голы были пропущены уже до перерыва.

На выезде Косово обычно выглядит слабо, но дома команда прибавляет. В 10 последних официальных встречах в родных стенах ― 5 побед, 3 ничьи и только 2 поражения. В 2023 году здесь удалось сыграть вничью со Швейцарией (2:2) и обыграть Израиль (1:0), в 2024-м ― разгромить Кипр (3:0). Даже Армения (5:2) в июне не смогла устоять.

Шведы уверенно поднялись из Лиги C в Лигу B, выиграв пять встреч из шести. В июне они в товарищеских матчах переиграли Алжир (4:3) и Венгрию (2:0). Поэтому в матче со Словенией команда считалась фаворитом. Однако, дважды ведя в счёте, Швеция так и не удержала победу ― итоговые 2:2.

Исак, подписавший контракт с «Ливерпулем», провёл лишь несколько занятий с новой командой, поэтому против словенцев остался в запасе. Но с Косово его участие вполне вероятно. В обороне же у Томассона серьёзные трудности: Эмиль Хольм и Карл Старфельт травмированы, Виктор Линделёф не приехал из-за клубных дел, а Кулусевски всё ещё восстанавливается.

Ставка: Косово не проиграет за 2.12.

Общий коэффициент — 7.20.