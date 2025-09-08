ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Родриго и Карло АнчелоттиЛишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии «Шанхай Дрэгонс»Как «Шанхай Дрэгонс» начал завоевывать сердца петербуржцев Кристофер Ву«Спартак» обновляет защиту: Кристофер Ву стал бесплатной заменой Дуарте
  • 20:11
    • Россия разгромила Катар в товарищеском матче
  • 20:59
    • Нидерланды с трудом обыграли Литву в матче отбора на ЧМ-2026
  • 18:51
    • Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
    Италия разберется с Израилем, Шотландия победит Беларусь

    Экспресс дня 8 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 сентября
    Дженнаро Гаттузо
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Израиль — Италия

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Первый матч Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера сборной Италии получился впечатляющим. «Скуадра Адзурра» без проблем разгромила Эстонию — 5:0. Наставник рискнул и пригласил Матео Ретеги, который перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, и не прогадал: нападающий ответил дублем и результативной передачей.

    Не смутила Гаттузо и ситуация вокруг Джанлуиджи Доннаруммы. Вратарь находился в переходном периоде между «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но тренер поддержал его и доверился опыту. Голкипер, хоть и не был серьезно загружен, отметился двумя сейвами и придал уверенности обороне.

  • От Ди Марии до Верратти: 20 трансферов лета, которые вы точно пропустили
  • В тени громких переходов кипела своя жизнь
  • 31/08/2025

    • Израиль, в отличие от многих середняков, не стремится к «автобусу» и предпочитает атакующий стиль. Совсем недавно команда разгромила Молдавию (4:0). Напомним, что при Лучано Спаллетти Италия выиграла у израильтян в июне всего 2:0.

    Ожидается открытая игра. Гаттузо требует от команды агрессии в атаке, а израильтяне не собираются отсиживаться в обороне. Поэтому ставка на победу Италии при тотале больше 2.5 голов выглядит оправданной. Всё указывает на результативный и зрелищный поединок.

    Ставка: Победа Италии + ТБ 2.5 за 2.18.

    Беларусь — Шотландия

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Прошлый год сборная Беларуси закрыла ничьей против Болгарии, после чего порадовала серией из трёх побед в товарищеских встречах. Казалось, что команда Карлоса Алоса постепенно находит свою игру и сможет показывать достойные результаты не только в спаррингах.

    Однако летом белорусы уступили России. А совсем недавно потерпели тяжёлое поражение в Афинах — сборная Греции забила им пять мячей.

  • Ни минуты покоя: пять вариантов работы для Моуринью после «Фенербахче»
  • Пойдёт по протоптанной дорожке или откроется новым возможностям?
  • 30/08/2025

    • Шотландия стартовала в отборочном цикле с нулевой ничьей против Дании. В Копенгагене матч получился упорным: хозяева выглядели чуть активнее, но в целом паритетный результат можно назвать справедливым. Для шотландцев предстоящая игра против Беларуси — шанс заработать три очка и включиться в гонку за прямую путёвку на чемпионат мира.

    Белорусская команда своим выступлением в Греции оставила удручающее впечатление, тогда как шотландцы традиционно демонстрируют дисциплину, высокий уровень самоотдачи и нацеленность на результат. Есть все предпосылки ожидать победы от гостей. При этом встреча вряд ли станет богатой на голы.

    Ставка: Победа Шотландии за 1.56.

    Косово — Швеция

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Сборная Косово отлично проявила себя в Лиге наций, оформив повышение в Лигу B. В стыках команда дважды обыграла Исландию (2:1, 3:1), а за восемь игр турнира потерпела всего два поражения, одно из которых техническое. После этого последовали яркие контрольные победы над Арменией (5:2) и Коморскими островами (4:2). От Косово не ждали выхода на ЧМ-2026, но рассчитывали хотя бы на борьбу в не самой сильной группе. Однако старт отбора получился провальным: поражение 0:4 от Швейцарии, причём все голы были пропущены уже до перерыва.

    На выезде Косово обычно выглядит слабо, но дома команда прибавляет. В 10 последних официальных встречах в родных стенах ― 5 побед, 3 ничьи и только 2 поражения. В 2023 году здесь удалось сыграть вничью со Швейцарией (2:2) и обыграть Израиль (1:0), в 2024-м ― разгромить Кипр (3:0). Даже Армения (5:2) в июне не смогла устоять.

  • Мексиканский Иньеста: кто такой Хильберто Мора и почему его хотят «Реал», «Барса» и «Ман Сити»
  • Кое в чем этот мексиканец уже успел превзойти даже Ламина Ямаля
  • 30/08/2025

    • Шведы уверенно поднялись из Лиги C в Лигу B, выиграв пять встреч из шести. В июне они в товарищеских матчах переиграли Алжир (4:3) и Венгрию (2:0). Поэтому в матче со Словенией команда считалась фаворитом. Однако, дважды ведя в счёте, Швеция так и не удержала победу ― итоговые 2:2.

    Исак, подписавший контракт с «Ливерпулем», провёл лишь несколько занятий с новой командой, поэтому против словенцев остался в запасе. Но с Косово его участие вполне вероятно. В обороне же у Томассона серьёзные трудности: Эмиль Хольм и Карл Старфельт травмированы, Виктор Линделёф не приехал из-за клубных дел, а Кулусевски всё ещё восстанавливается.

    Ставка: Косово не проиграет за 2.12.

    Общий коэффициент — 7.20.

