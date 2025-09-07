Экспресс дня 7 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Германия — Северная Ирландия

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Сборной Германии необходимо реабилитироваться после неудачного старта квалификации к чемпионату мира-2026. В первом туре команда Юлиана Нагельсманна в Братиславе потерпела поражение от Словакии (0:2).

Теперь бундестим вынуждена наверстывать упущенное — для выхода на турнир нужно брать максимум очков в оставшихся пяти турах. Состав у Нагельсманна ограничен, поэтому важно правильно закрыть проблемные позиции. В частности, остается вопрос по правому флангу обороны. Основная проблема немцев — линия атаки. Отсутствие Хавертца и Мусиалы значительно снизило креатив и вариативность впереди.

Северная Ирландия стартовала в отборе удачно, обыграв Люксембург на выезде (3:1). Хозяева больше получаса играли в меньшинстве, чем гости воспользовались: голы забили Джейми Рид, Ши Чарльз и Джастин Девенни.

Несмотря на победный старт, рассчитывать на успех в Кёльне подопечным Майкла О’Нилла будет крайне сложно. Северная Ирландия проиграла Германии девять последних очных встреч и столько же раз подряд не смогла пройти отбор на чемпионат мира. Их последним значимым успехом остаётся выход на Евро-2016.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.42.

Турция — Испания

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Эта группа обещает быть одной из самых напряжённых. Сборная Грузии заметно прибавила в уровне, Турция славится боевым характером и умением навязывать борьбу даже фаворитам, а Болгария на фоне конкурентов выглядит явным аутсайдером, что уже подтвердилось результатами первого тура. Испания же подходит к циклу в статусе чемпиона Европы и ставит задачу не только пробиться на мировое первенство в Северной Америке, но и бороться за титул.

Турция имеет славную историю: в XXI веке она дважды брала бронзу на крупных турнирах, но последний громкий успех датируется 2008 годом, и молодые фанаты о нём помнят лишь по рассказам. Встреча в Конье против Испании — это фактически матч за первое место, гарантирующее прямой выход на ЧМ. Букмекеры считают гостей фаворитами.

Испания после победы на Евро добралась и до финала Лиги наций, где лишь в серии пенальти уступила Португалии. В отборе «красная фурия» стартовала уверенно — в Софии Болгария позволила нанести по своим воротам 12 ударов в створ и пропустила трижды. Теперь испанцы едут в Конью за очередной убедительной победой.

Сборная Испании не знает поражений с 28 марта 2023 года, когда в отборочном матче Евро-2024 уступила Шотландии (0:2). Это единственная неудача команды под руководством Луиса де ла Фуэнте, если не учитывать поражение от Португалии в финале Лиги наций-2024/25 по пенальти.

Ставка: Победа Испании за 1.55.

Люксембург — Словакия

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Летом сборная Люксембурга пережила заметные кадровые изменения. После 15 лет работы был уволен тренер Люк Хольц, который передал руководство Джеффу Штрассеру. Под руководством Штрассера команда пока не показывает значимого прогресса: в первом туре отбора к ЧМ-2026 Люксембург проиграл Северной Ирландии.

В официальных встречах со Словакией Люксембург чаще проигрывал. Единственный положительный результат был зафиксирован в прошлом отборе к Евро, когда была зафиксирована ничья 0:0 в гостях.

Словакия начала отборочный цикл с неожиданной виктории над Германией. Никто не предполагал, но команда уверенно справилась с немцами. Словаки продемонстрировали хорошую физическую готовность и сбалансированную игру в обороне.

В отборе на Евро-2024 словаки выглядели стабильно. В гостях у команды не было проблем. Помимо победы над Люксембургом, команда обыграла Исландию и Боснию и Герцеговину. Эти результаты подтверждают, что словаки могут считаться фаворитом предстоящей игры.

Ставка: Обе не забьют за 1.68.

Общий коэффициент — 3.69.