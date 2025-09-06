ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Португалия и Армения не забьют больше трех мячей, у Австрии и Кипра не будет обмена голами

    Экспресс дня 6 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 сентября
    Криштиану Роналду
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Армения — Португалия

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Сборная Армении переживает перестройку. Ранее команду возглавил Егише Меликян, известный успехами на внутренней арене, но пока не проверенный на международном уровне.

    Проблемы с обороной очевидны: в четырёх последних матчах армяне пропустили минимум дважды. Последний «сухой» матч состоялся в июне 2022 года, когда удалось обыграть Ирландию (1:0) в Лиге наций.

    • Португалия подходит к встрече в прекрасном настроении. В июне команда Фернанду Сантуша выиграла Лигу наций, переиграв в напряжённом финале Испанию.

    Кадровые потери у португальцев незначительные — не помогут Нельсон Семеду и Рафаэль Леау. В остальном состав укомплектован и готов бороться за уверенный старт в квалификации.

    Напомним, последний матч между командами прошел в 2015 году. Португалия победила со счетом 3:2.

    Ставка: ТМ 3.5 за 1.65.

    Англия — Андорра

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    От сборной Англии при Томасе Тухеле болельщики ждут не только побед, но и яркой, результативной игры. Особенно в матчах против аутсайдеров, где логично рассчитывать на разгром. В первом круге англичане уже встречались с Андоррой на выезде и ограничились минимальной победой 1:0, хотя нанесли 10 ударов в створ.

    Пока Англия уверенно лидирует в группе К, победив Албанию (2:0) и Латвию (3:0), а также Андорру. Единственный сбой случился в июньском товарищеском матче против Сенегала (1:3). Андорра же идёт без очков, уступив всем соперникам: Сербии (0:3), Албании (0:3) и Латвии (0:1).

    • Состав у Андорры предельно скромный: ни одного игрока из топ-чемпионатов, а в воротах стоит Икер Альварес, недавно покинувший дубль «Вильярреала» ради «Кордовы». Ошибки здесь — дело привычное.

    Всё указывает на то, что англичане обязаны устроить шоу на «Уэмбли». Команда Тухеля получила свежую кровь, а футболисты, попавшие в заявку, наверняка постараются использовать шанс. При поддержке трибун от Англии ждут убедительной и зрелищной победы.

    Ставка: Индивидуальный тотал Англии больше 4.5 за 1.85.

    Австрия — Кипр

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника не сумела пробиться в элиту Лиги наций. В группе с Норвегией, Словенией и Казахстаном австрийцы показали достойный результат, но в стыках уступили Сербии. Тем не менее квалификацию на чемпионат мира команда начала уверенно: победа над Румынией и разгром Сан-Марино вывели её в лидирующую группу преследователей Боснии и Герцеговины.

    Давид Алаба снова вызван в сборную после травмы, хотя в «Реале» этот сезон он пока не начал. Австрия традиционно мощна на своём поле: за последние восемь матчей — шесть побед, включая яркие результаты против Германии (2:0), Турции (6:1) и Норвегии (5:1). Лишь Бельгия сумела увезти победу из Вены в октябре 2023 года.

    • Сборная Кипра всегда считалась командой из нижних корзин. При Апостолосе Манциосе ситуация не изменилась: победа над Сан-Марино, достойная игра против Боснии (1:2), но поражение от Румынии без шансов. В товарищеской встрече с Болгарией киприоты сыграли вничью (2:2).

    История встреч явно против Кипра: шесть официальных матчей — шесть поражений, при разнице мячей 4:21. Единственный успех киприотов датирован 2005 годом, когда они выиграли товарищескую встречу в серии пенальти.

    Ставка: Обе не забьют за 1.41.

    Общий коэффициент — 4.30.

    Экспресс дня 6 сентября: прогноз и ставка за 4.30, статистика, коэффициенты матча 06.09.202521:45. Португалия и Армения не забьют больше трех мячей, у Австрии и Кипра не будет обмена голами
