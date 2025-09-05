Экспресс дня 5 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Греция — Беларусь

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Греция полтора года назад пережила одно из самых тяжёлых разочарований в своей новейшей истории. В плей-офф за выход на Евро-2024 команда уверенно разгромила Казахстан (5:0), но в решающем матче уступила Грузии по пенальти. Тогда грузины оформили сенсационный выход на континентальное первенство, а грекам пришлось переключаться на подготовку к Лиге наций и новому отбору к чемпионату мира.

После этого поражения греки заметно прибавили. В Лиге наций-2024/25 сборная заняла второе место в группе Лиги B, набрав одинаковое количество очков с Англией и уступив лишь по дополнительным показателям. При этом команда сумела сотворить настоящую сенсацию — на «Уэмбли» обыграла англичан при почти 80 тысячах зрителей. В стыковых матчах за повышение в Лигу A Греция уступила дома Шотландии (0:1), но уверенно взяла реванш в Глазго (3:0).

Беларусь продолжает оставаться одним из аутсайдеров европейского футбола. В Лиге наций команда выступала в Лиге C и едва не вылетела в дивизион D. В шести матчах белорусы одержали лишь одну победу — над Люксембургом, а в остальных встречах ограничились ничьими и поражениями. Вся результативность сборной свелась к трём забитым мячам за

турнир, что явно указывает на огромные проблемы в атаке.

Букмекеры не оставляют сомнений в фаворите. Греция должна уверенно справляться с соперником, у которого мало шансов на конкурентную борьбу.

Ставка: Победа Греции с форой (-1.5) за 1.64.

Швейцария — Косово

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Подопечные Мурата Якина за последние полгода провели только товарищеские встречи, в которых выглядели убедительно: ничья с Северной Ирландией и победы над Люксембургом, Мексикой и США.

На Евро-2024 Швейцария доказала свой высокий уровень: команда не проиграла в основное время, вышла из группы с Германией, Венгрией и Шотландией, выбила Италию в 1/8 финала и лишь в серии пенальти уступила будущему финалисту — Англии. Такой результат стал контрастом с провальной Лигой наций, где швейцарцы в компании с Испанией, Данией и Сербией набрали всего два очка. Поэтому старт в мировом отборе крайне важен для команды Якина: от неё ждут стабильности и результата.

Для сборной Косово мировой чемпионат и Евро остаются недосягаемыми вершинами, но Лига наций регулярно даёт шанс проявить себя. В 2024 году команда уверенно прошла групповой этап, уступив только Румынии, а затем в стыках дважды обыграла Исландию (5 забитых мячей в двух встречах). Летом косовары провели яркие товарищеские матчи, победив Армению (5:2) и Коморы (4:2).

Обе команды в порядке именно в атакующем плане, и от этого матча стоит ждать результативности. Швейцария играет дома и выглядит более сбалансированной и опытной.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.52.

Италия — Эстония

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

После провального Евро-2024 «Скуадра адзурра» продолжила работу с Лучано Спаллетти, но прогресса не последовало. Единственным достижением стало попадание в 1/4 финала Лиги наций, где итальянцы уступили Германии.

Настоящим ударом стало поражение от Норвегии (0:3) в стартовом матче отбора к ЧМ-2026. Победа над Молдовой (2:0) ситуацию не исправила, и федерация решила сменить тренера. На пост наставника назначен Дженнаро Гаттузо — выбор, который вызвал неоднозначную реакцию. Теперь задача сборной Италии — удержать хотя бы второе место в группе и выйти в стыковые матчи.

Эстонская сборная провела на два матча больше Италии: победила Молдову (3:2), но уступила Израилю (1:2, 1:3) и Норвегии (0:1). В игре с норвежцами команда имела шансы зацепиться за ничью — дважды попадала в каркас ворот. Пока особых достижений нет, но команда смотрится боеспособной.

Хотя Эстония считается аутсайдером, команда показывает приличную результативность: пять голов в четырёх матчах при 12 ударах в створ. Забивали не только Молдове, но и Израилю. Это значит, что обороне Италии придётся сохранять концентрацию — любая недооценка может обернуться проблемами.

Ставка: Итоговый тотал Италии меньше 3.5 за 1.75.

Общий коэффициент — 4.36.