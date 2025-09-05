1-й таймГрузия — ТурцияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арда Гюлер Грузия — Турция. Онлайн, прямая трансляция Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя Хосеп Гвардиола и ЭдерсонОтказ от принципов: почему Гвардиола променял Эдерсона на Доннарумму
  • 19:22
    • Россия — Иордания. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:43
    • Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч
  • 15:36
    • «Родина» назвала имя нового главного тренера
  • 14:14
    • Осинькин стал главным тренером «Сочи»
  • 19:00
    • «Челябинск» и «Факел» сыграли вничью в Первой лиге
  • 18:57
    • Казахстан дома проиграл Уэльсу
  • 18:52
    • «Спартак» отнял очки у «Урала»
    Все новости спорта

    Греция уверенно победит Беларусь, Италия разберется с Эстонией

    Экспресс дня 5 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дженнаро Гаттузо
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Греция — Беларусь

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Греция полтора года назад пережила одно из самых тяжёлых разочарований в своей новейшей истории. В плей-офф за выход на Евро-2024 команда уверенно разгромила Казахстан (5:0), но в решающем матче уступила Грузии по пенальти. Тогда грузины оформили сенсационный выход на континентальное первенство, а грекам пришлось переключаться на подготовку к Лиге наций и новому отбору к чемпионату мира.

    После этого поражения греки заметно прибавили. В Лиге наций-2024/25 сборная заняла второе место в группе Лиги B, набрав одинаковое количество очков с Англией и уступив лишь по дополнительным показателям. При этом команда сумела сотворить настоящую сенсацию — на «Уэмбли» обыграла англичан при почти 80 тысячах зрителей. В стыковых матчах за повышение в Лигу A Греция уступила дома Шотландии (0:1), но уверенно взяла реванш в Глазго (3:0).

  • От Ди Марии до Верратти: 20 трансферов лета, которые вы точно пропустили
  • В тени громких переходов кипела своя жизнь
  • 31/08/2025

    • Беларусь продолжает оставаться одним из аутсайдеров европейского футбола. В Лиге наций команда выступала в Лиге C и едва не вылетела в дивизион D. В шести матчах белорусы одержали лишь одну победу — над Люксембургом, а в остальных встречах ограничились ничьими и поражениями. Вся результативность сборной свелась к трём забитым мячам за
    турнир, что явно указывает на огромные проблемы в атаке.

    Букмекеры не оставляют сомнений в фаворите. Греция должна уверенно справляться с соперником, у которого мало шансов на конкурентную борьбу.

    Ставка: Победа Греции с форой (-1.5) за 1.64.

    Швейцария — Косово

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Подопечные Мурата Якина за последние полгода провели только товарищеские встречи, в которых выглядели убедительно: ничья с Северной Ирландией и победы над Люксембургом, Мексикой и США.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    На Евро-2024 Швейцария доказала свой высокий уровень: команда не проиграла в основное время, вышла из группы с Германией, Венгрией и Шотландией, выбила Италию в 1/8 финала и лишь в серии пенальти уступила будущему финалисту — Англии. Такой результат стал контрастом с провальной Лигой наций, где швейцарцы в компании с Испанией, Данией и Сербией набрали всего два очка. Поэтому старт в мировом отборе крайне важен для команды Якина: от неё ждут стабильности и результата.

  • Ни минуты покоя: пять вариантов работы для Моуринью после «Фенербахче»
  • Пойдёт по протоптанной дорожке или откроется новым возможностям?
  • 30/08/2025

    • Для сборной Косово мировой чемпионат и Евро остаются недосягаемыми вершинами, но Лига наций регулярно даёт шанс проявить себя. В 2024 году команда уверенно прошла групповой этап, уступив только Румынии, а затем в стыках дважды обыграла Исландию (5 забитых мячей в двух встречах). Летом косовары провели яркие товарищеские матчи, победив Армению (5:2) и Коморы (4:2).

    Обе команды в порядке именно в атакующем плане, и от этого матча стоит ждать результативности. Швейцария играет дома и выглядит более сбалансированной и опытной.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.52.

    Италия — Эстония

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    После провального Евро-2024 «Скуадра адзурра» продолжила работу с Лучано Спаллетти, но прогресса не последовало. Единственным достижением стало попадание в 1/4 финала Лиги наций, где итальянцы уступили Германии.

    Настоящим ударом стало поражение от Норвегии (0:3) в стартовом матче отбора к ЧМ-2026. Победа над Молдовой (2:0) ситуацию не исправила, и федерация решила сменить тренера. На пост наставника назначен Дженнаро Гаттузо — выбор, который вызвал неоднозначную реакцию. Теперь задача сборной Италии — удержать хотя бы второе место в группе и выйти в стыковые матчи.

  • Мексиканский Иньеста: кто такой Хильберто Мора и почему его хотят «Реал», «Барса» и «Ман Сити»
  • Кое в чем этот мексиканец уже успел превзойти даже Ламина Ямаля
  • 30/08/2025

    • Эстонская сборная провела на два матча больше Италии: победила Молдову (3:2), но уступила Израилю (1:2, 1:3) и Норвегии (0:1). В игре с норвежцами команда имела шансы зацепиться за ничью — дважды попадала в каркас ворот. Пока особых достижений нет, но команда смотрится боеспособной.

    Хотя Эстония считается аутсайдером, команда показывает приличную результативность: пять голов в четырёх матчах при 12 ударах в створ. Забивали не только Молдове, но и Израилю. Это значит, что обороне Италии придётся сохранять концентрацию — любая недооценка может обернуться проблемами.

    Ставка: Итоговый тотал Италии меньше 3.5 за 1.75.

    Общий коэффициент — 4.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ОАЭ — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гибралтар — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Норвегия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова (U21) — Ирландия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Попко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нидерланды — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.89
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.39
  • Прогноз на матч Люксембург — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 5 сентября: прогноз и ставка за 4.36, статистика, коэффициенты матча 05.09.202521:45. Греция уверенно победит Беларусь, Италия разберется с Эстонией
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры