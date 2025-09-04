2-й таймТорпедо — УфаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вратарь «Уфы» Александр Беленов«Торпедо» — «Уфа». Онлайн, прямая трансляция Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше Марк ГехиИстория несостоявшегося перехода: почему Гехи так и не стал игроком «Ливерпуля»
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
    Все новости спорта

    Уэльс обыграет Казахстан, Болгария избежит разгрома в матче с Испанией

    Экспресс дня 4 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Казахстан — Уэльс

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Для Казахстана нынешний цикл складывается тяжело. После отставки Станислава Черчесова сборную возглавил Али Алиев. Старт в отборе к ЧМ-2026 получился непростым: единственная победа — над Лихтенштейном (2:0), а матчи с Уэльсом (1:3) и Северной Македонией (0:1) завершились неудачами.

    В товарищеских играх также все неоднозначно. Удалось победить Кюрасао (2:0), но были зафиксированы поражения от КНДР (0:2) и Белоруссии (1:4).

  • От Ди Марии до Верратти: 20 трансферов лета, которые вы точно пропустили
  • В тени громких переходов кипела своя жизнь
  • 31/08/2025

    • Уэльс подходит к встрече в приподнятом настроении. Дома британцы выиграли дважды (у Казахстана и Лихтенштейна), но в гостевой игре с Северной Македонией не смогли удержать победу, завершив встречу вничью.

    В последнем туре валлийцы уступили Бельгии в ярком матче со счётом 3:4. Несмотря на то что в составе не будет Аарона Рэмзи, Коннора Робертса и Итана Ампаду, гости остаются фаворитами противостояния.

    Ставка: Победа Уэльса за 1.57.

    Болгария — Испания

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Футбол в Болгарии переживает затяжной спад: последний раз сборная участвовала в крупном турнире ещё на Евро-2004. С тех пор команда стабильно проваливает квалификации, не находя игроков, способных вывести её на новый уровень. Отбор к ЧЕ-2024 стал очередным разочарованием — болгары выиграли лишь дважды, при четырёх ничьих и четырёх поражениях, уступив борьбу даже на фоне Литвы и Черногории.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В ближайших матчах команда не сможет рассчитывать на Николы Антова и Божидара Краева. Несмотря на общую слабость, в Софии Болгария традиционно бьётся до конца. В последних десяти домашних матчах отборов к чемпионатам мира команда ни разу не уступала более чем в два мяча, даже против грандов вроде Италии или Швейцарии.

  • Ни минуты покоя: пять вариантов работы для Моуринью после «Фенербахче»
  • Пойдёт по протоптанной дорожке или откроется новым возможностям?
  • 30/08/2025

    • За последние два года «Красная фурия» сыграла в трёх финалах международных турниров. После победы на Евро-2012 Испания надолго потеряла былой блеск, но теперь вновь вернулась в элиту: полуфинал ЧЕ-2020 стал сигналом перемен, а Евро-2024 принесло долгожданный триумф. Кроме того, испанцы дважды доходили до финала Лиги наций, причём в последнем розыгрыше одержали победу.

    На предстоящие матчи Луис де ла Фуэнте не вызвал Гави и Фабиана Руиса из-за травм. Потеря хавбека «Барселоны» не критична, так как он ещё не стал системообразующим игроком сборной, но отсутствие Руиса снижает вариативность в центре поля. Впрочем, конкуренция в этой зоне у испанцев огромная, и возможно, в старте снова появится Родри, что частично решит проблему.

    Ставка: Победа Болгарии с форой (+2.5) за 1.75.

    Словакия — Германия

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Сборная Словакии оставляет неоднозначное впечатление. Команда уверенно прошла групповой этап Лиги С и была близка к повышению, но в стыках уступила Словении — дважды сыграв вничью 0:0 и пропустив решающий мяч в дополнительное время. Одна ошибка перечеркнула все усилия.

    Летние товарищеские игры тоже не добавили оптимизма: поражения от Греции (1:4) и Израиля (0:1). В этих матчах вратарь Мартин Дубравка выглядел не лучшим образом, допустив четыре пропущенных мяча, а и в «Бёрнли» старт сезона у него выдался слабым — шесть голов в трёх турах АПЛ.

  • Мексиканский Иньеста: кто такой Хильберто Мора и почему его хотят «Реал», «Барса» и «Ман Сити»
  • Кое в чем этот мексиканец уже успел превзойти даже Ламина Ямаля
  • 30/08/2025

    • Удивить Германию будет непросто, хотя и сама команда Юлиана Нагельсмана далека от оптимальных кондиций. На Евро-2024 хозяева турнира остановились в четвертьфинале, уступив Испании, а в Лиге наций остались без медалей, проиграв Франции матч за третье место (0:2).

    Перед стартом отбора к ЧМ-2026 немцы недосчитаются нескольких лидеров. Вне заявки Джамал Мусиала, Кай Хаверц и Марк-Андре тер Штеген. Лерой Сане также не получил вызов, что вызвало вопросы. Особенно ощутимой выглядит потеря основного вратаря — теперь место в воротах разыграют Александр Нюбель и Оливер Бауманн.

    С учётом проблем Словакии в обороне и высокого уровня немецкой атаки, ставка на победу Германии и тотал больше 2.5 голов выглядит логичной.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

    Общий коэффициент — 4.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мухова — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Синнер — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Чад — Гана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Казахстан — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челябинск — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белоруссия (U21) — Бельгия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова (U21) — Ирландия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 4 сентября: прогноз и ставка за 4.89, статистика, коэффициенты матча 04.09.202521:45. Уэльс обыграет Казахстан, Болгария избежит разгрома в матче с Испанией
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры