Экспресс дня 4 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Казахстан — Уэльс

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Для Казахстана нынешний цикл складывается тяжело. После отставки Станислава Черчесова сборную возглавил Али Алиев. Старт в отборе к ЧМ-2026 получился непростым: единственная победа — над Лихтенштейном (2:0), а матчи с Уэльсом (1:3) и Северной Македонией (0:1) завершились неудачами.

В товарищеских играх также все неоднозначно. Удалось победить Кюрасао (2:0), но были зафиксированы поражения от КНДР (0:2) и Белоруссии (1:4).

Уэльс подходит к встрече в приподнятом настроении. Дома британцы выиграли дважды (у Казахстана и Лихтенштейна), но в гостевой игре с Северной Македонией не смогли удержать победу, завершив встречу вничью.

В последнем туре валлийцы уступили Бельгии в ярком матче со счётом 3:4. Несмотря на то что в составе не будет Аарона Рэмзи, Коннора Робертса и Итана Ампаду, гости остаются фаворитами противостояния.

Ставка: Победа Уэльса за 1.57.

Болгария — Испания

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Футбол в Болгарии переживает затяжной спад: последний раз сборная участвовала в крупном турнире ещё на Евро-2004. С тех пор команда стабильно проваливает квалификации, не находя игроков, способных вывести её на новый уровень. Отбор к ЧЕ-2024 стал очередным разочарованием — болгары выиграли лишь дважды, при четырёх ничьих и четырёх поражениях, уступив борьбу даже на фоне Литвы и Черногории.

В ближайших матчах команда не сможет рассчитывать на Николы Антова и Божидара Краева. Несмотря на общую слабость, в Софии Болгария традиционно бьётся до конца. В последних десяти домашних матчах отборов к чемпионатам мира команда ни разу не уступала более чем в два мяча, даже против грандов вроде Италии или Швейцарии.

За последние два года «Красная фурия» сыграла в трёх финалах международных турниров. После победы на Евро-2012 Испания надолго потеряла былой блеск, но теперь вновь вернулась в элиту: полуфинал ЧЕ-2020 стал сигналом перемен, а Евро-2024 принесло долгожданный триумф. Кроме того, испанцы дважды доходили до финала Лиги наций, причём в последнем розыгрыше одержали победу.

На предстоящие матчи Луис де ла Фуэнте не вызвал Гави и Фабиана Руиса из-за травм. Потеря хавбека «Барселоны» не критична, так как он ещё не стал системообразующим игроком сборной, но отсутствие Руиса снижает вариативность в центре поля. Впрочем, конкуренция в этой зоне у испанцев огромная, и возможно, в старте снова появится Родри, что частично решит проблему.

Ставка: Победа Болгарии с форой (+2.5) за 1.75.

Словакия — Германия

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

Сборная Словакии оставляет неоднозначное впечатление. Команда уверенно прошла групповой этап Лиги С и была близка к повышению, но в стыках уступила Словении — дважды сыграв вничью 0:0 и пропустив решающий мяч в дополнительное время. Одна ошибка перечеркнула все усилия.

Летние товарищеские игры тоже не добавили оптимизма: поражения от Греции (1:4) и Израиля (0:1). В этих матчах вратарь Мартин Дубравка выглядел не лучшим образом, допустив четыре пропущенных мяча, а и в «Бёрнли» старт сезона у него выдался слабым — шесть голов в трёх турах АПЛ.

Удивить Германию будет непросто, хотя и сама команда Юлиана Нагельсмана далека от оптимальных кондиций. На Евро-2024 хозяева турнира остановились в четвертьфинале, уступив Испании, а в Лиге наций остались без медалей, проиграв Франции матч за третье место (0:2).

Перед стартом отбора к ЧМ-2026 немцы недосчитаются нескольких лидеров. Вне заявки Джамал Мусиала, Кай Хаверц и Марк-Андре тер Штеген. Лерой Сане также не получил вызов, что вызвало вопросы. Особенно ощутимой выглядит потеря основного вратаря — теперь место в воротах разыграют Александр Нюбель и Оливер Бауманн.

С учётом проблем Словакии в обороне и высокого уровня немецкой атаки, ставка на победу Германии и тотал больше 2.5 голов выглядит логичной.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

Общий коэффициент — 4.89.