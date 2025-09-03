Экспресс дня 3 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Первой лиге чемпионата России, а также товарищескую встречу На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Торпедо» — «Уфа»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

«Торпедо» может считать исключение из РПЛ подарком судьбы. С такой игрой команда рисковала бы регулярно пропускать по четыре–пять голов. Однако и в Первой лиге положение москвичей удручающее — после семи встреч всего одна победа и три забитых гола при пяти поражениях. Единственный успех пришёлся на встречу с «Уралом» (1:0).

Перед этой встречей пост покинул Олег Кононов, коллектив временно возглавил его ассистент Павел Кирильчик. Но и он задержался ненадолго: 1 сентября был отправлен в отставку весь тренерский штаб. Сейчас «Торпедо» готовит к игре Сергей Жуков.

«Уфа» под руководством Омари Тетрадзе по традиции делает акцент на обороне, хотя стабильности пока не хватает. В последних турах уфимцы разошлись миром с «Родиной» (0:0), проиграли «КАМАЗу» (1:3), но затем неожиданно разгромили «Чайку» (4:0).

Шанс для «Торпедо» есть, но максимум — сыграть вничью. Массовые перестановки в штабе скажутся на игре москвичей, а вот у «Уфы» выше уровень готовности. Скорее всего, гости смогут завоевать очки.

Ставка: «Уфа» не проиграет за 2.02.

«Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Туляки не лучшим образом начали новый сезон. После семи встреч «Арсенал» лишь седьмой, отставая от зоны стыков на четыре очка и от прямого выхода в РПЛ — на восемь.

В этом сезоне в родных стенах у «канониров» нет ни одной виктории. С «КАМАЗом», «Шинником» и «Енисеем» команда разошлась миром, а болельщиков расстраивает не только отсутствие побед, но и то, что туляки пропускают в каждом домашнем матче. Вратарь Михаил Цулая пока не демонстрирует надежной игры, и серия без «сухих» встреч продолжается.

После неудачного старта прошлого сезона и последующего подъема при Алексее Поддубском болельщики «СКА-Хабаровска» надеялись на борьбу за верхние позиции. Но летом состав значительно обновился, и нынешняя середина таблицы отражает реальный уровень команды. Основное разочарование — поражения от новичков: дома от костромского «Спартака» и на выезде от «Волги» из Ульяновска.

За всю историю «СКА-Хабаровск» провёл в Туле семь встреч и все их проиграл, забив всего трижды. Трудности с перелётами и акклиматизацией регулярно сказываются. Несмотря на то что при Поддубском команда на выезде играет увереннее, а «Арсенал» дома ещё не побеждал в сезоне, хабаровчане подходят к матчу как аутсайдеры.

Ставка: Обе не забьют за 1.65.

Катар — Бахрейн

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Катара обладает хорошим подбором игроков, однако в результатах не хватает стабильности. Команда чередует яркие победы с блеклыми матчами. Особое внимание стоит уделить Акраму Афифу — главному креативному игроку катарцев.

В последних пяти встречах Катар выиграл дважды, забил 5 голов и пропустил 8. У сборной есть проблемы в обороне — команда пропускает уже три матча подряд.

Бахрейн симпатичен по игре, но также страдает от нестабильности. Команда может навязать борьбу, но часто слабо выступает против сильных соперников. За пять последних игр: 1 победа, 3 забитых и 8 пропущенных. Слабые места — креатив в атаке и надежность защиты.

Бахрейн не проигрывает Катару почти 4 года. И именно этот фактор придает команде уверенности. Букмекеры считают Катар фаворитом. Хозяева обладают более качественным составом и будут играть первым номером. Скорее всего, Катар одержит победу.

Ставка: Победа Катара за 1.78.

Общий коэффициент — 5.93.