Экспресс дня 3 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой Кристиан ЭриксенОт Эриксена до Пьянича: топ-10 свободных агентов этой осени Юго ЭкитикеЭкитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ
    Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
    «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
    Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
    «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
    «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Марокко
    Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
    Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
    «Торпедо» Москва
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Первой лиге чемпионата России, а также товарищескую встречу На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Торпедо» — «Уфа»

    Футбол. Чемпионат России. Первая лига

    «Торпедо» может считать исключение из РПЛ подарком судьбы. С такой игрой команда рисковала бы регулярно пропускать по четыре–пять голов. Однако и в Первой лиге положение москвичей удручающее — после семи встреч всего одна победа и три забитых гола при пяти поражениях. Единственный успех пришёлся на встречу с «Уралом» (1:0).

    Перед этой встречей пост покинул Олег Кононов, коллектив временно возглавил его ассистент Павел Кирильчик. Но и он задержался ненадолго: 1 сентября был отправлен в отставку весь тренерский штаб. Сейчас «Торпедо» готовит к игре Сергей Жуков.

  От Ди Марии до Верратти: 20 трансферов лета, которые вы точно пропустили
  В тени громких переходов кипела своя жизнь
  31/08/2025

    • «Уфа» под руководством Омари Тетрадзе по традиции делает акцент на обороне, хотя стабильности пока не хватает. В последних турах уфимцы разошлись миром с «Родиной» (0:0), проиграли «КАМАЗу» (1:3), но затем неожиданно разгромили «Чайку» (4:0).

    Шанс для «Торпедо» есть, но максимум — сыграть вничью. Массовые перестановки в штабе скажутся на игре москвичей, а вот у «Уфы» выше уровень готовности. Скорее всего, гости смогут завоевать очки.

    Ставка: «Уфа» не проиграет за 2.02.

    «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск»

    Футбол. Чемпионат России. Первая лига

    Туляки не лучшим образом начали новый сезон. После семи встреч «Арсенал» лишь седьмой, отставая от зоны стыков на четыре очка и от прямого выхода в РПЛ — на восемь.

    В этом сезоне в родных стенах у «канониров» нет ни одной виктории. С «КАМАЗом», «Шинником» и «Енисеем» команда разошлась миром, а болельщиков расстраивает не только отсутствие побед, но и то, что туляки пропускают в каждом домашнем матче. Вратарь Михаил Цулая пока не демонстрирует надежной игры, и серия без «сухих» встреч продолжается.

  Ни минуты покоя: пять вариантов работы для Моуринью после «Фенербахче»
  Пойдёт по протоптанной дорожке или откроется новым возможностям?
  30/08/2025

    • После неудачного старта прошлого сезона и последующего подъема при Алексее Поддубском болельщики «СКА-Хабаровска» надеялись на борьбу за верхние позиции. Но летом состав значительно обновился, и нынешняя середина таблицы отражает реальный уровень команды. Основное разочарование — поражения от новичков: дома от костромского «Спартака» и на выезде от «Волги» из Ульяновска.

    За всю историю «СКА-Хабаровск» провёл в Туле семь встреч и все их проиграл, забив всего трижды. Трудности с перелётами и акклиматизацией регулярно сказываются. Несмотря на то что при Поддубском команда на выезде играет увереннее, а «Арсенал» дома ещё не побеждал в сезоне, хабаровчане подходят к матчу как аутсайдеры.

    Ставка: Обе не забьют за 1.65.

    Катар — Бахрейн

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Катара обладает хорошим подбором игроков, однако в результатах не хватает стабильности. Команда чередует яркие победы с блеклыми матчами. Особое внимание стоит уделить Акраму Афифу — главному креативному игроку катарцев.

    В последних пяти встречах Катар выиграл дважды, забил 5 голов и пропустил 8. У сборной есть проблемы в обороне — команда пропускает уже три матча подряд.

  Мексиканский Иньеста: кто такой Хильберто Мора и почему его хотят «Реал», «Барса» и «Ман Сити»
  Кое в чем этот мексиканец уже успел превзойти даже Ламина Ямаля
  30/08/2025

    • Бахрейн симпатичен по игре, но также страдает от нестабильности. Команда может навязать борьбу, но часто слабо выступает против сильных соперников. За пять последних игр: 1 победа, 3 забитых и 8 пропущенных. Слабые места — креатив в атаке и надежность защиты.

    Бахрейн не проигрывает Катару почти 4 года. И именно этот фактор придает команде уверенности. Букмекеры считают Катар фаворитом. Хозяева обладают более качественным составом и будут играть первым номером. Скорее всего, Катар одержит победу.

    Ставка: Победа Катара за 1.78.

    Общий коэффициент — 5.93.

