Экспресс дня 1 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в испанской Сегунде и американской МЛС На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Уэска» — «Эйбар»

Футбол. Испания. Сегунда

Матч обещает быть важным для обоих коллективов. Да, на столь ранней стадии сезона цена ошибки не критична, однако победа даст возможность оторваться от прямого конкурента и закрепиться в верхней части таблицы.

«Уэска» стартовала с непростым календарём, однако получилось достойно — четыре очка и уверенная игра в защите. В нападении от сине-гранатовых дома ждут большего, но потенциал для прогресса есть.

«Эйбар» пока не уступал. Клуб впечатляет стабильностью. В гостях команда действует дисциплинированно, практически не давая соперникам пространства у своих ворот. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.

Скорее всего, зрителей ждёт сдержанная игра без высокой результативности. Обмен голами возможен, но определить сильнейшего будет непросто — ничейный исход выглядит наиболее вероятным.

Ставка: Обе не забьют за 1.63.

«Леганес» — «Депортиво»

Футбол. Испания. Сегунда

«Леганес» в последние годы периодически поднимался в элиту испанского футбола, и прошлый сезон снова провели в Ла Лиге. Однако 40 очков оказалось недостаточно — команда финишировала лишь 18-й и вернулась в Сегунду.

Сейчас главная задача — не застрять во втором дивизионе и как можно быстрее снова включиться в борьбу за повышение. Пока же старт сезона складывается непросто: в первом туре «Леганес» сыграл 1:1 на выезде с «Уэской», пропустив в концовке, а затем повторил тот же результат дома против «Кадиса».

«Депортиво» долго оставался в числе грандов испанского футбола, выигрывая Примеру и выступая в Европе. Но последующие годы стали неудачными — команда постепенно скатилась вплоть до третьего дивизиона. Вернуться в Сегунду удалось лишь в прошлом сезоне, где «Депортиво» показал уверенную игру и сохранил прописку, набрав 53 очка даже несмотря на уход лидера Лукаса Переса зимой.

Прогнозы и ставки на футбол

Новый чемпионат «Депортиво» начал с важной выездной победы над амбициозной «Гранадой». Затем команда дома сыграла в «сухую» ничью с «Бургосом» (0:0).

Ставка: ТМ 2.5 за 1.62.

«Лос-Анджелес» — «Сан-Диего»

Футбол. МЛС

«Лос-Анджелес» — относительно молодой клуб, в прошлом году отметивший десятилетие со дня основания. В МЛС команда выступает с 2018-го и уже во втором сезоне добилась лучшего результата в регулярке. В 2022-м успех повторился, а затем был завоёван и Кубок МЛС. Спустя год в активе «Лос-Анджелеса» появился и Открытый Кубок США, а в плей-офф клуб дошёл до полуфинала, уступив «Сиэттлу».

Текущий сезон складывается неоднозначно: ранний вылет из Лиги чемпионов КОНКАКАФ, неудача на клубном чемпионате мира (вылет в групповом этапе). В чемпионате же команда продолжает держаться в зоне плей-офф, хотя лидерства, как в 2024-м, уже нет. Летом состав усилил Сон, перебравшийся во Францию, и уже успел себя проявить — в матче с «Далласом» забил со штрафного.

«Сан-Диего» сейчас показывает зрелый футбол. Несмотря на то что привлечь суперзвёзд уровня Де Брёйне не удалось, костяк у команды крепкий. Главные имена — Ирвинг Лосано и Падди Макнейр, а рядом с ними уверенно действуют скандинавы Маквей, Тверсков, Валакари и Дрейер.

Для новичка МЛС нет авторитетов. Команда лидирует в своей конференции, опережая конкурентов. Впрочем, последний матч с «Портленд Тимберс» завершился лишь нулевой ничьей.

Ставка: «Сан-Диего» не проиграет за 2.12.

Общий коэффициент — 5.59.