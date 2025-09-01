ПерерывДинамо Махачкала — Динамо МоскваОнлайн
    Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция Даниил Медведев Неделя тенниса: ужасный Медведев, драма Хачанова и новый имидж Алькараса Анхель Ди МарияОт Ди Марии до Верратти: 20 трансферов лета, которые вы точно пропустили
  • 20:06
    • ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 20:32
    • Гол Собослаи обеспечил «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в матче АПЛ
  • 17:59
    • «Вест Хэм» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» проиграл «Брайтону»
  • 17:48
    • «Локомотив» упустил победу в матче с «Крыльями Советов»
  • 16:57
    • ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ
  • 21:10
    • Кордоба: После такого появляется огромное желание покинуть чемпионат
  • 20:47
    • «Боруссия» Д уверенно обыграла «Унион», Гирасси оформил дубль
    «Леганес» и «Депортиво» уделят внимание обороне, «Уэска» и «Эйбар» не забьют друг другу

    Экспресс дня 1 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 сентября
    «Депортиво»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в испанской Сегунде и американской МЛС На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Уэска» — «Эйбар»

    Футбол. Испания. Сегунда

    Матч обещает быть важным для обоих коллективов. Да, на столь ранней стадии сезона цена ошибки не критична, однако победа даст возможность оторваться от прямого конкурента и закрепиться в верхней части таблицы.

    «Уэска» стартовала с непростым календарём, однако получилось достойно — четыре очка и уверенная игра в защите. В нападении от сине-гранатовых дома ждут большего, но потенциал для прогресса есть.

  • Роман Шаронов: «Спартак» здорово воспользовался грубыми ошибками «Рубина» в обороне
  • Бывший тренер «Рубина» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о старте сезона и матче казанцев со «Спартаком»
  • 27/08/2025

    • «Эйбар» пока не уступал. Клуб впечатляет стабильностью. В гостях команда действует дисциплинированно, практически не давая соперникам пространства у своих ворот. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.

    Скорее всего, зрителей ждёт сдержанная игра без высокой результативности. Обмен голами возможен, но определить сильнейшего будет непросто — ничейный исход выглядит наиболее вероятным.

    Ставка: Обе не забьют за 1.63.

    «Леганес» — «Депортиво»

    Футбол. Испания. Сегунда

    «Леганес» в последние годы периодически поднимался в элиту испанского футбола, и прошлый сезон снова провели в Ла Лиге. Однако 40 очков оказалось недостаточно — команда финишировала лишь 18-й и вернулась в Сегунду.

    Сейчас главная задача — не застрять во втором дивизионе и как можно быстрее снова включиться в борьбу за повышение. Пока же старт сезона складывается непросто: в первом туре «Леганес» сыграл 1:1 на выезде с «Уэской», пропустив в концовке, а затем повторил тот же результат дома против «Кадиса».

  • Где окажется Исак? Кто купит Родриго? Кого продаст «МЮ»? Главные интриги трансферного дедлайна
  • Клубы АПЛ никак не могут успокоиться
  • 27/08/2025

    • «Депортиво» долго оставался в числе грандов испанского футбола, выигрывая Примеру и выступая в Европе. Но последующие годы стали неудачными — команда постепенно скатилась вплоть до третьего дивизиона. Вернуться в Сегунду удалось лишь в прошлом сезоне, где «Депортиво» показал уверенную игру и сохранил прописку, набрав 53 очка даже несмотря на уход лидера Лукаса Переса зимой.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Новый чемпионат «Депортиво» начал с важной выездной победы над амбициозной «Гранадой». Затем команда дома сыграла в «сухую» ничью с «Бургосом» (0:0).

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.62.

    «Лос-Анджелес» — «Сан-Диего»

    Футбол. МЛС

    «Лос-Анджелес» — относительно молодой клуб, в прошлом году отметивший десятилетие со дня основания. В МЛС команда выступает с 2018-го и уже во втором сезоне добилась лучшего результата в регулярке. В 2022-м успех повторился, а затем был завоёван и Кубок МЛС. Спустя год в активе «Лос-Анджелеса» появился и Открытый Кубок США, а в плей-офф клуб дошёл до полуфинала, уступив «Сиэттлу».

    Текущий сезон складывается неоднозначно: ранний вылет из Лиги чемпионов КОНКАКАФ, неудача на клубном чемпионате мира (вылет в групповом этапе). В чемпионате же команда продолжает держаться в зоне плей-офф, хотя лидерства, как в 2024-м, уже нет. Летом состав усилил Сон, перебравшийся во Францию, и уже успел себя проявить — в матче с «Далласом» забил со штрафного.

  • Парадокс Фернандеша: почему капитан превратился в тактическую дилемму «МЮ»
  • Рубен Аморим снова запутался в своих тактических хитросплетениях
  • 26/08/2025

    • «Сан-Диего» сейчас показывает зрелый футбол. Несмотря на то что привлечь суперзвёзд уровня Де Брёйне не удалось, костяк у команды крепкий. Главные имена — Ирвинг Лосано и Падди Макнейр, а рядом с ними уверенно действуют скандинавы Маквей, Тверсков, Валакари и Дрейер.

    Для новичка МЛС нет авторитетов. Команда лидирует в своей конференции, опережая конкурентов. Впрочем, последний матч с «Портленд Тимберс» завершился лишь нулевой ничьей.

    Ставка: «Сан-Диего» не проиграет за 2.12.

    Общий коэффициент — 5.59.

    Экспресс дня 1 сентября: прогноз и ставка за 5.59, статистика, коэффициенты матча 01.09.202522:30. «Леганес» и «Депортиво» уделят внимание обороне, «Уэска» и «Эйбар» не забьют друг другу
