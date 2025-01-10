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    «Байер» и «Боруссия» покажут зрелищный футбол, а «Астон Вилла» доставит проблемы «Вест Хэму»

    Экспресс дня 10 января 2025 года. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 января 2025 года
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    Юлиан Брандт — полузащитник «Боруссии» Д
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Германии, Саудовской Аравии и Кубка Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Аль-Ахли» — «Аль-Шабаб»

    Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии

    Хозяева располагаются на 5-й позиции в чемпионате с 23 очками в активе после 13-туров. «Аль-Ахли» отстает от зоны Лиги чемпионов на 5 баллов. Команда также занимает 5-ю строчку по результатам домашних встреч.

    У «Аль-Ахли» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период команда победила 5 раз и дважды сыграла вничью.

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  • 07/01/2025

    • «Аль-Шабаб» занимает 6-е место в таблице Премьер-лиги, набрав столько же очков, сколько и «Аль-Ахли» (23). К тому же, команда набрала больше баллов именно на чужом поле (13 из 23-х).

    «Аль-Шабаб» не может победить на протяжении 3-х последних матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии. За этот период команда дважды сыграла вничью и 1 раз проиграла. За этот период «Аль-Шабаб» пропустил 5 голов при 4-х забитых.

    Ставка: Победа «Аль-Ахли» за 1.72.

    «Боруссия» Д — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Шмели» располагаются на 6-й позиции Бундеслиги с 25-ю очками в активе после 15-и туров. «Боруссия» Д отстает от топ-4 (зона Лиги чемпионов) лишь на 2 балла.

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    Команда не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в Бундеслиге. «Боруссия» Д за этот период трижды сыграла вничью и дважды победила. В последнем туре «шмели» одолели «Вольфсбург» со счетом 3:1.

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    • «Байер», в свою очередь, занимает 2-е место в таблице Бундеслиги, набрав 32 очка за 15 туров. Команда отстает 1-й позиции в чемпионате на 4 балла — вся борьба еще впереди.

    Прогнозы и ставки на футбол

    У «Байера» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот период команда обыгрывала «Интер» (1:0) и «Баварию» (1:0).

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.60.

    «Астон Вилла» — «Вест Хэм»

    Футбол. Кубок Англии

    «Львы» встретятся с «молотобойцами» в рамках 1/32 финала турнира. Стоит отметить, что «Астон Вилла» занимает 3-е место в АПЛ по результатам домашних встреч, набрав 22 очка из 33-х возможных.

    В последних 5-и встречах Премьер-лиги «львы» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2). За этот период «Астон Вилла» обыгрывала «Лестер» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1).

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  • Вчера

    • «Вест Хэм» напрямую попал в 1/32 финала Кубка Англии. В Премьер-лиге «молотобойцы» ведут борьбу за выживание, занимая 14-е место в таблице. Несмотря на это, команда довольно неплохо выступает на чужом поле.

    «Вест Хэм» проиграл 2 последних матча в АПЛ. Команда уступила «Манчестер Сити» (1:4) и «Ливерпулю» (0:5). В обоих поединках «молотобойцы» начали пропускать голы уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Астон Виллы» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.40.

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