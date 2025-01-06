В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии и Греции, а также финал Суперкубка Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Панетоликос» — «Олимпиакос»

Футбол. Чемпионат Греции

«Панетоликос» в таблице чемпионата Греции находится в топ-6. Клуб набрал 23 очка в 16 встречах. У «Панетоликоса» 6 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

В прошлом месяце «Панетоликос» одержал одну победу. 8 декабря команда взяла верх над «Ламией» со счетом 1:0. Стоит отметить, что «Панетоликос» проиграл два предыдущих домашних матча подряд.

«Олимпиакос» возглавляет таблицу чемпионата Греции. Клуб из Пирея набрал 34 очка в 16 матчах. «Олимпиакос» одержал 10 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел два поражения.

В предстоящей встрече «Олимпиакос» является фаворитом. В предыдущих десяти матчах команда из Пирея ни разу не уступила. У «Олимпиакоса» отличные шансы завоевать три очка в противостоянии с «Панетоликосом».

Ставка: ТБ 2 за 1.48.

«Интер» — «Милан»

Футбол. Суперкубок Италии

У «Интера» не возникло проблем в полуфинальном матче Суперкубка Италии. Команда встречалась с «Аталантой». Миланский клуб победил со счетом 2:0 благодаря дублю Дензела Дюмфриса.

Команда Симоне Индзаги находится в отличной форме. У «Интера» пятиматчевая выигрышная серия. Есть хороший шанс завоевать Суперкубок Италии. Букмекеры считают, что трофей достанется миланскому клубу.

«Милан» в полуфинале Суперкубка Италии смог пройти «Ювентус». Россонери добились волевой победы. «Милан» пропустил первым, но в итоге выиграл встречу со счетом 2:1 благодаря точным ударам Кристиана Пулишича и Федерико Гатти (автогол).

Прогнозы и ставки на футбол

В 2024 году команды сыграли дважды. «Интер» и «Милан» обменялись победами со счетом 2:1. Кто окажется сильнее на этот раз?

Ставка: Проход «Интера» за 1.41.

«Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Чемпионат Англии

«Вулверхэмптон» располагается на 17-м месте в таблице АПЛ. У клуба 16 очков по итогам 19 встреч. «Вулверхэмптон» одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

У «Вулверхэмптона» трехматчевая беспроигрышная серия. Последний раз команда уступала 14 декабря 2024 года. Тогда «Вулверхэмптон» не набрал очков в домашней встрече с «Ипсвичем» (1:2).

«Ноттингем Форест» отлично выступает в нынешнем сезоне АПЛ. Сейчас клуб располагается в топ-3. Команда набрала 37 очков в 19 матчах. Как долго «лесники» продержатся в таком темпе?

В 2024 году «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест» провели два матча и в обеих встречах выявить сильнейшего не удалось. В предстоящем поединке гости являются фаворитами, но завоевать три очка на чужом поле будет непросто. Стоит отметить, что «Ноттингем Форест» выиграл три последних выездных матча.

Ставка: Обе забьют за 1.80.

Общий коэффициент — 3.75.