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    «Арсенал» проведет мастер-класс для «Эвертона», а «Марсель» и «Лилль» устроят шоу

    Экспресс дня 14 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 декабря
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    Мартин Эдегор и Кай Хаверц
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Арсенал» наконец-то пришел в себя после непросто осеннего периода, по итогам которого мог запросто оказаться даже за пределами топ-4.

    Ключевым моментом стало возвращение Мартина Эдегора пропустившего больше месяца из-за травмы.

    «Арсенал» с норвежцем и без него — это две разные команды. Очевидно, что без Эдегора «канониры» не готовы бороться за титул.

    На данный момент ситуация следующая: «Арсенал» выиграл пять из шести предыдущих матчей, при этом забив 19 мячей.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Ранее на этой неделе команда Микеля Артеты разгромила на своем поле «Монако» (3:0) в рамках Лиги чемпионов. Скорее всего, скромный «Эвертон» тоже проиграет на «Эмирейтс» с разницей как минимум в два мяча.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1.70.

    «Удинезе» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Наполи» очень неудачно провел два недавних матча. При этом в обоих случаях соперником комнады Антонио Конте был «Лацио».

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    • Сначала неаполитанцу уступили римлянам в Кубке Италии — 1:3. Интересно, что у соперника автором хет-трика стал нидерландец Тиджани Нослин.

    Ну а еще через несколько дней «Наполи» проиграл «Лацио» (0:1) уже в рамках Серии А. Это поражение обернулось потерей лидерства — теперь «партенопеи» отстают от «Аталанты» на два очка.

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    К сожалению, во время второй встречи с римской командой случилась еще одна неприятность: лидер «Наполи» Хвича Кварацхелия получил травму колена. Скорее всего, грузинский вингер пропустит около месяца.

    «Удинезе» набрал 20 очков в 15-ти матчах и закрепился в середине турнирной таблицы. Команда Косты Руняича вполне способна добиться хотя бы ничьей в предстоящей игре, учитывая проблемы соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 2.02.

    «Марсель» — «Лилль»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Марсель» продолжает погоню за «Пари Сен-Жермен». По итогам 14-ти туров провансальцы занимают второе место и отстают от парижан на пять очков.

    Команда Роберто Де Дзерби выиграла четыре из пяти предыдущих матчей в Лиге 1.

    Исключением на этом отрезке стала домашняя встреча с «Осером» (1:3). Зато после этого «Марсель» выиграл у «Ланса», «Монако» (2:1) и «Сент-Этьена».

    «Лилль» тоже можно назвать участником чемпионской гонки. «Доги» находятся на расстоянии трех очков от «Марселя».

    При этом беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже 15 (!) матчей — девять побед и шесть ничьих.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Ранее на этой неделе «Лилль» выиграл на своем поле у австрийского «Штурма» (3:2), благодаря чему поднядся в топ-8 общей таблицы Лиги чемпионов.

    Скорее всего, «Марсель» и «Лилль» порадуют болельщиков бодрым футболом. Что касается исхода, то в этом плане всё очень сложно, но при зато почти нет сомнений, что команды забьют больше двух мячей.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.92.

    Общий коэффициент — 6.55.

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    Экспресс дня 14 декабря: прогноз, ставка (6.55), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Экспресс. «Арсенал» проведет мастер-класс для «Эвертона», а «Марсель» и «Лилль» устроят шоу
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