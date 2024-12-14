В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» наконец-то пришел в себя после непросто осеннего периода, по итогам которого мог запросто оказаться даже за пределами топ-4.

Ключевым моментом стало возвращение Мартина Эдегора пропустившего больше месяца из-за травмы.

«Арсенал» с норвежцем и без него — это две разные команды. Очевидно, что без Эдегора «канониры» не готовы бороться за титул.

На данный момент ситуация следующая: «Арсенал» выиграл пять из шести предыдущих матчей, при этом забив 19 мячей.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Ранее на этой неделе команда Микеля Артеты разгромила на своем поле «Монако» (3:0) в рамках Лиги чемпионов. Скорее всего, скромный «Эвертон» тоже проиграет на «Эмирейтс» с разницей как минимум в два мяча.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1.70.

«Удинезе» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» очень неудачно провел два недавних матча. При этом в обоих случаях соперником комнады Антонио Конте был «Лацио».

Сначала неаполитанцу уступили римлянам в Кубке Италии — 1:3. Интересно, что у соперника автором хет-трика стал нидерландец Тиджани Нослин.

Ну а еще через несколько дней «Наполи» проиграл «Лацио» (0:1) уже в рамках Серии А. Это поражение обернулось потерей лидерства — теперь «партенопеи» отстают от «Аталанты» на два очка.

К сожалению, во время второй встречи с римской командой случилась еще одна неприятность: лидер «Наполи» Хвича Кварацхелия получил травму колена. Скорее всего, грузинский вингер пропустит около месяца.

«Удинезе» набрал 20 очков в 15-ти матчах и закрепился в середине турнирной таблицы. Команда Косты Руняича вполне способна добиться хотя бы ничьей в предстоящей игре, учитывая проблемы соперника.

Ставка: обе команды забьют за 2.02.

«Марсель» — «Лилль»

Футбол. Чемпионат Франции

«Марсель» продолжает погоню за «Пари Сен-Жермен». По итогам 14-ти туров провансальцы занимают второе место и отстают от парижан на пять очков.

Команда Роберто Де Дзерби выиграла четыре из пяти предыдущих матчей в Лиге 1.

Исключением на этом отрезке стала домашняя встреча с «Осером» (1:3). Зато после этого «Марсель» выиграл у «Ланса», «Монако» (2:1) и «Сент-Этьена».

«Лилль» тоже можно назвать участником чемпионской гонки. «Доги» находятся на расстоянии трех очков от «Марселя».

При этом беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже 15 (!) матчей — девять побед и шесть ничьих.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Ранее на этой неделе «Лилль» выиграл на своем поле у австрийского «Штурма» (3:2), благодаря чему поднядся в топ-8 общей таблицы Лиги чемпионов.

Скорее всего, «Марсель» и «Лилль» порадуют болельщиков бодрым футболом. Что касается исхода, то в этом плане всё очень сложно, но при зато почти нет сомнений, что команды забьют больше двух мячей.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.92.

Общий коэффициент — 6.55.