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    «Аль-Наср» и «Брайтон» выиграют, «Мальорка» и «Валенсия» забьют друг другу

    Экспресс дня 29 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 ноября
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    Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Аль-Наср» — «Дамак»

    чемпионат Саудовской Аравии

    «Аль-Наср» в этом сезоне звезд с неба не хватает, но выступает достаточно уверенно. Команда из Эр-Рияда имеет в своем активе 22 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, уступая только «Аль-Иттхаду» и «Аль-Хилялю».

    В прошлых турах Криштиану Роналду и компания проиграли «Аль-Кадисии» (1:2), но победили «Аль-Рияд» и сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1). Также «Аль-Наср» разбил «Аль-Айн» (5:1) и «Аль-Гарафу» (3:1) в азиатской Лиге чемпионов.

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    • «Дамак» является крепким середняком в текущем розыгрыше саудовского чемпионата. Команда из Хамис-Мушайте смогла набрать 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

    В последних играх «Дамак» смог победить «Аль-Вехду» (3:2) и «Аль-Холуд» (2:1). До этого же команда сыграла вничью с «Аль-Таавуном» (2:2), «Аль-Риядом» (2:2) и проиграли «Аль-Кадисии» (1:2).

    Ставка: победа «Аль-Насра» с форой-1,5 за 1.70.

    «Брайтон» — «Саутгемптон»

    чемпионат Англии

    «Альбион» борется за самые высокие места в этом сезоне. В настоящий момент «чайки» имеют в своем активе 22 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брайтон» только на один балл отстает от второго «Манчестер Сити».

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    Сейчас у команды из города Брайтон-энд-Хов серия из двух побед подряд: она победила «Борнмут» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1). До этого же подопечные Фабиана Хюрцелера проиграли «Ливерпулю» (1:2) в чемпионате и (2:3) в Кубке английской лиги.

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    • У «Саутгемптона» пока что вообще не складывается текущий сезон. «Сотон» смог набрать только четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице. «Святые» уже на пять баллов от спасительной зоны.

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    В прошлых турах «Саутгемптон» проиграл «Ливерпулю» (2:3) и «Вулверхэмптону» (0:2). До этого же подопечные Расселла Мартина смогли добыть единственную победу в сезоне, одолев «Эвертон» (1:0).

    Ставка: победа «Брайтона» за 1.50.

    «Мальорка» — «Валенсия»

    чемпионат Испании

    Команда из города Пальма-де-Мальорка является середняком текущего сезона испанской Примеры. Сейчас «киноварные» имеют в своем активе 21 очко и идут на восьмом месте в турнирной таблице. «Красно-черные» только на один балл отстают от зоны еврокубков.

    В прошлой игре «островитяне» победили «Лас-Пальмас» (3:2), а до этого проиграли «Атлетико» (0:1) и «Алавесу» (0:1). Перед этим же «Мальорка» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0) и выиграла у «Райо Вальекано» (1:0)

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    • «Оранжевые» в этом сезоне крайне нестабильны и выступают очень плохо. Сейчас «летучие мыши» имеют в своем активе 10 очков и занимают только 18-е место в турнирной таблице. «Валенсия» на два балла отстает от спасительной зоны.

    В прошлой игре «Валенсия» смогла пройти «Парлу» (1:0) в Кубке Испании, а до этого валенсийцы победили «Бетис» (4:2) в чемпионате страны. Перед этим у команды была серия из пяти матчей без побед.

    Ставка: обе забьют за 2.65.

    Общий коэффициент — 6.75.

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    Экспресс дня 29 ноября: прогноз, ставка (6.75), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Экспресс. «Аль-Наср» и «Брайтон» выиграют, «Мальорка» и «Валенсия» забьют друг другу
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