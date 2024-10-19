В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» на данный момент можно назвать главным разочарованием не только английского, но и всего европейского сезона.

Команда Эрика тен Хага занимает всего лишь 14-е место в таблице АПЛ после семи туров.

В случае с «МЮ» удручает абсолютно всё — и игра, и результаты. Один из самых ужасных фактов заключается в том, что «красные дьяволы» в текущем чемпионате до сих пор забили лишь пять мячей.

Просто для сравнения: в активе «Брентфорда» уже 13 результативных ударов.

Прогнозы и ставки на АПЛ

В общем, надеемся, что «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче порадует своих болельщиков хотя бы одним голом. Ну а в том, что хозяева пропустят, почти нет сомнений.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.78.

«Байер» Леверкузен — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии

Сейчас, наверное, не самый подходящий момент для серьезных выводов, однако есть ощущение, что «Байер» все-таки не готов к защите чемпионского титула.

В первую очередь, из-за неубедительной игры в обороне. В шести матчах Бундеслиги «фармацевты» пропустили уже 12 мячей. На дистанции это может стать чересчур проблемой.

Совсем неудивительно, что ставка на «обе забьют» зашла во всех предыдущих матчах чемпионата Германии с участием «Байера».

Если что, «Айнтрахт» тоже не дает повода скучать. Как раз перед международной паузой клуб из Франкфурта устроил шоу матче с «Баварие». Встреча с главным фаворитом завершилась вничью — 3:3.

Вряд ли предстоящая встреча «Байера» и «Айнтрахта» разочарует нейтральных зрителей. Эти команды могут спокойно пробить «верх» еще до перерыва.

Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2.01.

«Милан» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» две недели назад проиграл на выезде «Фиорентине» и снова оказался за пределами топ-4.

Но перед этим, правда, у команды Паулу Фонсеки была серия из четырех матчей без поражений в рамках чемпионата Италии. На этом отрезке «россонери» один раз сыграли вничью и одержали три победы.

Главным событием стала победа над «Интером» (2:1) в миланском дерби. Это данный момент лучший матч «Милана» под руководством Фонсеки.

Прогнозы и ставки на Серию А

Несмотря на то, что «Милан» в этом на своем поле играет заметно лучше, чем в гостях, логично предположить, что в предстоящем матче у него могут возникнуть проблемы.

«Удинезе» по итогам семи туров опережает «Милан» на два очка. В текущей кампании фриульцы ни разу не поразили чужие ворота только в одном матче.

Скорее всего, «Удинезе» как минимум забьет на «Сан-Сиро».

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.65.

Общий коэффициент — 5.79.