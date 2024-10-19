ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии Эрлинг ХоланнНапарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити»
    Все новости спорта

    «МЮ» снова пропустит на «Олд Траффорд», а «Байер» и «Айнтрахт» устроят шоу

    Эспресс дня 19 октября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Эспресс дня 19 октября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Юнайтед» на данный момент можно назвать главным разочарованием не только английского, но и всего европейского сезона.

    Команда Эрика тен Хага занимает всего лишь 14-е место в таблице АПЛ после семи туров.

    В случае с «МЮ» удручает абсолютно всё — и игра, и результаты. Один из самых ужасных фактов заключается в том, что «красные дьяволы» в текущем чемпионате до сих пор забили лишь пять мячей.

    Просто для сравнения: в активе «Брентфорда» уже 13 результативных ударов.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В общем, надеемся, что «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче порадует своих болельщиков хотя бы одним голом. Ну а в том, что хозяева пропустят, почти нет сомнений.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.78.

    «Байер» Леверкузен — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Сейчас, наверное, не самый подходящий момент для серьезных выводов, однако есть ощущение, что «Байер» все-таки не готов к защите чемпионского титула.

    В первую очередь, из-за неубедительной игры в обороне. В шести матчах Бундеслиги «фармацевты» пропустили уже 12 мячей. На дистанции это может стать чересчур проблемой.

    Совсем неудивительно, что ставка на «обе забьют» зашла во всех предыдущих матчах чемпионата Германии с участием «Байера».

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Если что, «Айнтрахт» тоже не дает повода скучать. Как раз перед международной паузой клуб из Франкфурта устроил шоу матче с «Баварие». Встреча с главным фаворитом завершилась вничью — 3:3.

    Вряд ли предстоящая встреча «Байера» и «Айнтрахта» разочарует нейтральных зрителей. Эти команды могут спокойно пробить «верх» еще до перерыва.

    Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2.01.

    «Милан» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» две недели назад проиграл на выезде «Фиорентине» и снова оказался за пределами топ-4.

  • Эпоха Возрождения. «Наполи» готов вернуться на трон Серии А
  • Причины преображения «адзурри» в нынешнем розыгрыше итальянского первенства
  • 16/10/2024

    • Но перед этим, правда, у команды Паулу Фонсеки была серия из четырех матчей без поражений в рамках чемпионата Италии. На этом отрезке «россонери» один раз сыграли вничью и одержали три победы.

    Главным событием стала победа над «Интером» (2:1) в миланском дерби. Это данный момент лучший матч «Милана» под руководством Фонсеки.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Несмотря на то, что «Милан» в этом на своем поле играет заметно лучше, чем в гостях, логично предположить, что в предстоящем матче у него могут возникнуть проблемы.

    «Удинезе» по итогам семи туров опережает «Милан» на два очка. В текущей кампании фриульцы ни разу не поразили чужие ворота только в одном матче.

    Скорее всего, «Удинезе» как минимум забьет на «Сан-Сиро».

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.65.

    Общий коэффициент — 5.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Рублев — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Жукаев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Грикспор — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кордова — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эспресс дня 19 октября: прогноз, ставка (5.79), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Экспресс. «МЮ» снова пропустит на «Олд Траффорд», а «Байер» и «Айнтрахт» устроят шоу
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры