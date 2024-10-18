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    «Акрон» создаст проблемы «Зениту», «Алавес» завоюет три очка в родных стенах

    Экспресс дня 18 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 октября
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    Клаудиньо
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии и Испании, а также встречу Кубка России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Акрон» — «Зенит»

    Кубок России

    «Акрон» уже вышел в плей-офф Кубка России. Однако команда постарается хорошо сыграть против «Зенита». На данный момент у «Акрона» 8 набранных очков. Клуб идет вторым в таблице.

    Совсем недавно команды встречались в Кубке России. Игра состоялась 2 октября. «Зенит» дома разгромил соперника со счетом 5:1.

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    Букмекеры считают фаворитом «Зенит». Но питерский клуб наверняка сыграет не основным составом. В такой ситуации у «Акрона» есть шанс набрать очки.

    Ставка: Победа «Акрона» с форой (+1.5) за 1.74.

    «Боруссия» Дортмунд — «Санкт-Паули»

    Чемпионат Германии

    «Боруссия» после шести туров идет на 7-м месте. У команды 10 набранных очков. «Боруссия» одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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    В октябре «Боруссия» провела два матча. У клуба одна победа и одно поражение. Ранее «шмели» разгромили «Селтик» (7:1) в Лиге чемпионов, а также уступили «Униону» со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Санкт-Паули» в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Сейчас команда находится рядом с зоной вылета. В шести поединках набрано лишь 4 очка.

    Прогнозы и ставки на футбол

    18 января 2022 года «Санкт-Паули» смог дома победить «Боруссию». Это произошло в рамках Кубка Германии.

    Но сейчас в такой сценарий совершенно не верится. У хозяев поля не должно возникнуть проблем.

    Ставка: Обе забьют за 1.76.

    «Алавес» — «Вальядолид»

    Чемпионат Испании

    «Алавес» находится в кризисе. У клуба трехматчевая проигрышная серия. Ранее клуб уступил мадридскому «Реалу», «Хетафе» и «Барселоне».

    В таблице «Алавес» идет на 13-м месте. Набрано 10 очков в девяти встречах.

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    • «Вальядолид» располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице. В девяти играх клуб одержал лишь одну победу. У команды 5 набранных очков.

    Букмекеры уверены в победе «Алавеса». Несмотря на последние неудачи, клуб хорошо выступает дома. В предстоящей встрече «Вальядолид», скорее всего, проиграет.

    Ставка: Победа «Алавеса» за 1.69.

    Общий коэффициент — 5.17.

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    Экспресс дня 18 октября: прогноз, ставка (5.17), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Экспресс. «Акрон» создаст проблемы «Зениту», «Алавес» завоюет три очка в родных стенах
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