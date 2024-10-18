В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии и Испании, а также встречу Кубка России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Акрон» — «Зенит» Кубок России

«Акрон» уже вышел в плей-офф Кубка России. Однако команда постарается хорошо сыграть против «Зенита». На данный момент у «Акрона» 8 набранных очков. Клуб идет вторым в таблице.

Совсем недавно команды встречались в Кубке России. Игра состоялась 2 октября. «Зенит» дома разгромил соперника со счетом 5:1.

Интересно, что у Артема Дзюбы есть возможность сыграть против своего бывшего клуба. Форвард выступал за сине-бело-голубых с 2015 по 2022 год. Удастся ли ему поразить ворота «Зенита»?

Букмекеры считают фаворитом «Зенит». Но питерский клуб наверняка сыграет не основным составом. В такой ситуации у «Акрона» есть шанс набрать очки.

Ставка: Победа «Акрона» с форой (+1.5) за 1.74.

«Боруссия» Дортмунд — «Санкт-Паули»

Чемпионат Германии

«Боруссия» после шести туров идет на 7-м месте. У команды 10 набранных очков. «Боруссия» одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

В октябре «Боруссия» провела два матча. У клуба одна победа и одно поражение. Ранее «шмели» разгромили «Селтик» (7:1) в Лиге чемпионов, а также уступили «Униону» со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на футбол

«Санкт-Паули» в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Сейчас команда находится рядом с зоной вылета. В шести поединках набрано лишь 4 очка.

Прогнозы и ставки на футбол

18 января 2022 года «Санкт-Паули» смог дома победить «Боруссию». Это произошло в рамках Кубка Германии.

Но сейчас в такой сценарий совершенно не верится. У хозяев поля не должно возникнуть проблем.

Ставка: Обе забьют за 1.76.

«Алавес» — «Вальядолид»

Чемпионат Испании

«Алавес» находится в кризисе. У клуба трехматчевая проигрышная серия. Ранее клуб уступил мадридскому «Реалу», «Хетафе» и «Барселоне».

В таблице «Алавес» идет на 13-м месте. Набрано 10 очков в девяти встречах.

«Вальядолид» располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице. В девяти играх клуб одержал лишь одну победу. У команды 5 набранных очков.

Букмекеры уверены в победе «Алавеса». Несмотря на последние неудачи, клуб хорошо выступает дома. В предстоящей встрече «Вальядолид», скорее всего, проиграет.

Ставка: Победа «Алавеса» за 1.69.

Общий коэффициент — 5.17.