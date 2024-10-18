«Акрон» — «Зенит»
Кубок России
«Акрон» уже вышел в плей-офф Кубка России. Однако команда постарается хорошо сыграть против «Зенита». На данный момент у «Акрона» 8 набранных очков. Клуб идет вторым в таблице.
Совсем недавно команды встречались в Кубке России. Игра состоялась 2 октября. «Зенит» дома разгромил соперника со счетом 5:1.
Интересно, что у Артема Дзюбы есть возможность сыграть против своего бывшего клуба. Форвард выступал за сине-бело-голубых с 2015 по 2022 год. Удастся ли ему поразить ворота «Зенита»?
Букмекеры считают фаворитом «Зенит». Но питерский клуб наверняка сыграет не основным составом. В такой ситуации у «Акрона» есть шанс набрать очки.
Ставка: Победа «Акрона» с форой (+1.5) за 1.74.
«Боруссия» Дортмунд — «Санкт-Паули»
Чемпионат Германии
«Боруссия» после шести туров идет на 7-м месте. У команды 10 набранных очков. «Боруссия» одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.
В октябре «Боруссия» провела два матча. У клуба одна победа и одно поражение. Ранее «шмели» разгромили «Селтик» (7:1) в Лиге чемпионов, а также уступили «Униону» со счетом 1:2.
«Санкт-Паули» в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Сейчас команда находится рядом с зоной вылета. В шести поединках набрано лишь 4 очка.
18 января 2022 года «Санкт-Паули» смог дома победить «Боруссию». Это произошло в рамках Кубка Германии.
Но сейчас в такой сценарий совершенно не верится. У хозяев поля не должно возникнуть проблем.
Ставка: Обе забьют за 1.76.
«Алавес» — «Вальядолид»
Чемпионат Испании
«Алавес» находится в кризисе. У клуба трехматчевая проигрышная серия. Ранее клуб уступил мадридскому «Реалу», «Хетафе» и «Барселоне».
В таблице «Алавес» идет на 13-м месте. Набрано 10 очков в девяти встречах.
«Вальядолид» располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице. В девяти играх клуб одержал лишь одну победу. У команды 5 набранных очков.
Букмекеры уверены в победе «Алавеса». Несмотря на последние неудачи, клуб хорошо выступает дома. В предстоящей встрече «Вальядолид», скорее всего, проиграет.
Ставка: Победа «Алавеса» за 1.69.
Общий коэффициент — 5.17.