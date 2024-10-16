В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Казахстана и Армении, а также в Кубке России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Алашкерт» — «Ноа»

Чемпионат Армении

«Алашкерт» находится на предпоследнем месте в таблице. У клуба сложная ситуация. Если ничего не исправить, то команда рискует застрять на дне и бороться за выживание.

У «Алашкерта» одна победа, три ничьи и 5 поражений. Клуб не выигрывает с 18 августа. Тогда удалось взять верх над «Пюником» со счетом 2:0.

«Ноа» располагается на 6-й строчке. У команды три победы, одна ничья и два поражения. Набрано 10 очков.

Букмекеры считают фаворитами гостей. У «Алашкерта» очень слабые результаты. Безвыигрышная серия клуба составляет шесть матчей.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

«Астана» — «Шахтер» Караганда

Чемпионат Казахстана

«Астана» после 18 туров идет на 5-й позиции. Клуб набрал 31 очко. «Астана» на данный момент одержала 9 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Разница мячей — 23-16.

«Астана» никому не проигрывает с 22 августа. Тогда было поражение в рамках Лиги конференций. Клуб уступил «Бранну» со счетом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

«Шахтер» Караганда проваливает сезон. Скорее всего, клуб понизится в классе. На данный момент команда идет на 16-м месте в таблице. Набрано лишь 9 очков.

Прогнозы и ставки на футбол

«Шахтер» проиграл 10 последних выездных матчей. Вряд ли команда сможет прервать неудачную серию. В уверенной победе хозяев поля не стоит сомневаться.

Ставка: Победа «Астаны» с форой (-1.5) за 1.73.

«Тюмень» — «Алания»

Кубок России

«Тюмень» в Первой лиге располагается на последнем, 18-м месте. Клуб рискует понизиться в классе по итогам сезона. В 14 встречах «Тюмень» выиграла лишь один матч.

В октябре «Тюмень» провела две встречи. Сначала была ничья с КАМАЗом (1:1). Затем клуб в Екатеринбурге проиграл «Уралу» со счетом 0:1.

«Алания» располагается на 16-й позиции. У команды 14 очков по итогам 14 матчей. Разница мячей составляет 8-11.

В текущем месяце «Алания» смогла добиться одной победы. Клуб взял верх над «Черноморцем» со счетом 2:0. Также было выездное поражение от «Балтики» (0:2).

В предстоящей встрече команда из Владивказа идет андердогом. Букмекеры считают, что у хозяев поля больше шансов на победу.

Ставка: «Алания» не проиграет за 1.52.

Общий коэффициент — 4.54.