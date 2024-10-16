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    «Алания» не проиграет «Тюмени», «Астана» уверенно победит на своем поле

    Экспресс дня 16 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 октября
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    «Алания»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Казахстана и Армении, а также в Кубке России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Алашкерт» — «Ноа»

    Чемпионат Армении

    «Алашкерт» находится на предпоследнем месте в таблице. У клуба сложная ситуация. Если ничего не исправить, то команда рискует застрять на дне и бороться за выживание.

    У «Алашкерта» одна победа, три ничьи и 5 поражений. Клуб не выигрывает с 18 августа. Тогда удалось взять верх над «Пюником» со счетом 2:0.

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    • «Ноа» располагается на 6-й строчке. У команды три победы, одна ничья и два поражения. Набрано 10 очков.

    Букмекеры считают фаворитами гостей. У «Алашкерта» очень слабые результаты. Безвыигрышная серия клуба составляет шесть матчей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

    «Астана» — «Шахтер» Караганда

    Чемпионат Казахстана

    «Астана» после 18 туров идет на 5-й позиции. Клуб набрал 31 очко. «Астана» на данный момент одержала 9 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Разница мячей — 23-16.

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    «Астана» никому не проигрывает с 22 августа. Тогда было поражение в рамках Лиги конференций. Клуб уступил «Бранну» со счетом 0:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Шахтер» Караганда проваливает сезон. Скорее всего, клуб понизится в классе. На данный момент команда идет на 16-м месте в таблице. Набрано лишь 9 очков.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Шахтер» проиграл 10 последних выездных матчей. Вряд ли команда сможет прервать неудачную серию. В уверенной победе хозяев поля не стоит сомневаться.

    Ставка: Победа «Астаны» с форой (-1.5) за 1.73.

    «Тюмень» — «Алания»

    Кубок России

    «Тюмень» в Первой лиге располагается на последнем, 18-м месте. Клуб рискует понизиться в классе по итогам сезона. В 14 встречах «Тюмень» выиграла лишь один матч.

    В октябре «Тюмень» провела две встречи. Сначала была ничья с КАМАЗом (1:1). Затем клуб в Екатеринбурге проиграл «Уралу» со счетом 0:1.

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    • «Алания» располагается на 16-й позиции. У команды 14 очков по итогам 14 матчей. Разница мячей составляет 8-11.

    В текущем месяце «Алания» смогла добиться одной победы. Клуб взял верх над «Черноморцем» со счетом 2:0. Также было выездное поражение от «Балтики» (0:2).

    В предстоящей встрече команда из Владивказа идет андердогом. Букмекеры считают, что у хозяев поля больше шансов на победу.

    Ставка: «Алания» не проиграет за 1.52.

    Общий коэффициент — 4.54.

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    Экспресс дня 16 октября: прогноз, ставка (4.54), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Экспресс. «Алания» не проиграет «Тюмени», «Астана» уверенно победит на своем поле
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