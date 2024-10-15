В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Шотландия — Португалия

Лига наций

Шотландцы провалили старт Лиги наций. У команды три поражения по итогам трех матчей. Ранее команда уступила Польше, Португалии и Хорватии.

У фанатов сборной Шотландии есть разве что один повод для радости. Команда забивала в каждом из трех матчей. В игре с Польшей шотландцы даже дважды поразили ворота соперника, но все равно проиграли.

У Португалии результаты совершенно другие. Команда набрала девять очков в трех встречах. Португальцы уверенно лидируют в квартете.

В сентябре Португалия победила Хорватию и Шотландию с одинаковым счетом 2:1. 12 октября команда в гостях взяла верх над Польшей (3:1).

Ставка: Победа Португалии за 1.62.

Испания — Сербия

Лига наций

Испания подходит к матчу в качестве лидера квартета. У команды 7 набранных очков. Испанцы одержали две победы и один раз сыграли вничью.

Предыдущий матч с Данией оказался для Испании крайне тяжелым. «Фурия Роха» победила с огромным трудом. Решающий мяч на 79-й минуте забил Мартин Зубименди.

Календарь и таблица Лиги наций

Сербы находятся на 3-м месте в квартете. У сборной 4 очка по итогам трех поединков. Разница мячей составляет 2-2.

Прогнозы и ставки на футбол

Сербия и Испания совсем недавно уже играли друг с другом. Встреча состоялась в сентябре. Матч завершился вничью 0:0. Смогут ли испанцы победить на этот раз?

Ставка: Победа Испании за 1.40.

Польша — Хорватия

Лига наций

Поляки стартовали с победы в текущем розыгрыше Лиги наций. Команда взяла верх над Шотландией со счетом 3:2. Встреча состоялась 5 сентября.

Но затем Польша потерпела два поражения кряду. Неудачными оказались встречи с Хорватией и Польшей. Польша с тремя очками идет на 3-м месте в таблице.

Хорваты находятся на второй строчке в квартете. У «шашечных» 6 очков после трех поединков. Разница мячей — 4-3.

Хорватия уже побеждала Польшу. Игра состоялась 8 сентября. Хорваты выиграли встречу со счетом 1:0 благодаря единственному голу ветерана Луки Модрича.

Ставка: Обе забьют за 1.84.

Общий коэффициент — 4.17.