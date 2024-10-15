Шотландия — Португалия
Лига наций
Шотландцы провалили старт Лиги наций. У команды три поражения по итогам трех матчей. Ранее команда уступила Польше, Португалии и Хорватии.
У фанатов сборной Шотландии есть разве что один повод для радости. Команда забивала в каждом из трех матчей. В игре с Польшей шотландцы даже дважды поразили ворота соперника, но все равно проиграли.
У Португалии результаты совершенно другие. Команда набрала девять очков в трех встречах. Португальцы уверенно лидируют в квартете.
В сентябре Португалия победила Хорватию и Шотландию с одинаковым счетом 2:1. 12 октября команда в гостях взяла верх над Польшей (3:1).
Ставка: Победа Португалии за 1.62.
Испания — Сербия
Лига наций
Испания подходит к матчу в качестве лидера квартета. У команды 7 набранных очков. Испанцы одержали две победы и один раз сыграли вничью.
Предыдущий матч с Данией оказался для Испании крайне тяжелым. «Фурия Роха» победила с огромным трудом. Решающий мяч на 79-й минуте забил Мартин Зубименди.
Календарь и таблица Лиги наций
Сербы находятся на 3-м месте в квартете. У сборной 4 очка по итогам трех поединков. Разница мячей составляет 2-2.
Сербия и Испания совсем недавно уже играли друг с другом. Встреча состоялась в сентябре. Матч завершился вничью 0:0. Смогут ли испанцы победить на этот раз?
Ставка: Победа Испании за 1.40.
Польша — Хорватия
Лига наций
Поляки стартовали с победы в текущем розыгрыше Лиги наций. Команда взяла верх над Шотландией со счетом 3:2. Встреча состоялась 5 сентября.
Но затем Польша потерпела два поражения кряду. Неудачными оказались встречи с Хорватией и Польшей. Польша с тремя очками идет на 3-м месте в таблице.
Хорваты находятся на второй строчке в квартете. У «шашечных» 6 очков после трех поединков. Разница мячей — 4-3.
Хорватия уже побеждала Польшу. Игра состоялась 8 сентября. Хорваты выиграли встречу со счетом 1:0 благодаря единственному голу ветерана Луки Модрича.
Ставка: Обе забьют за 1.84.
Общий коэффициент — 4.17.