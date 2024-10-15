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    Португалия обыграет Шотландию, Испания порадует фанатов в игре с Сербией

    Экспресс дня 15 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 октября
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    Криштиану Роналду
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Шотландия — Португалия

    Лига наций

    Шотландцы провалили старт Лиги наций. У команды три поражения по итогам трех матчей. Ранее команда уступила Польше, Португалии и Хорватии.

    У фанатов сборной Шотландии есть разве что один повод для радости. Команда забивала в каждом из трех матчей. В игре с Польшей шотландцы даже дважды поразили ворота соперника, но все равно проиграли.

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    • У Португалии результаты совершенно другие. Команда набрала девять очков в трех встречах. Португальцы уверенно лидируют в квартете.

    В сентябре Португалия победила Хорватию и Шотландию с одинаковым счетом 2:1. 12 октября команда в гостях взяла верх над Польшей (3:1).

    Ставка: Победа Португалии за 1.62.

    Испания — Сербия

    Лига наций

    Испания подходит к матчу в качестве лидера квартета. У команды 7 набранных очков. Испанцы одержали две победы и один раз сыграли вничью.

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    Предыдущий матч с Данией оказался для Испании крайне тяжелым. «Фурия Роха» победила с огромным трудом. Решающий мяч на 79-й минуте забил Мартин Зубименди.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Сербы находятся на 3-м месте в квартете. У сборной 4 очка по итогам трех поединков. Разница мячей составляет 2-2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Сербия и Испания совсем недавно уже играли друг с другом. Встреча состоялась в сентябре. Матч завершился вничью 0:0. Смогут ли испанцы победить на этот раз?

    Ставка: Победа Испании за 1.40.

    Польша — Хорватия

    Лига наций

    Поляки стартовали с победы в текущем розыгрыше Лиги наций. Команда взяла верх над Шотландией со счетом 3:2. Встреча состоялась 5 сентября.

    Но затем Польша потерпела два поражения кряду. Неудачными оказались встречи с Хорватией и Польшей. Польша с тремя очками идет на 3-м месте в таблице.

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    • Хорваты находятся на второй строчке в квартете. У «шашечных» 6 очков после трех поединков. Разница мячей — 4-3.

    Хорватия уже побеждала Польшу. Игра состоялась 8 сентября. Хорваты выиграли встречу со счетом 1:0 благодаря единственному голу ветерана Луки Модрича.

    Ставка: Обе забьют за 1.84.

    Общий коэффициент — 4.17.

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    Экспресс дня 15 октября: прогноз, ставка (4.17), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Экспресс. Португалия обыграет Шотландию, Испания порадует фанатов в игре с Сербией
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