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    Германия победит Нидерланды, Бельгия и Франция покажут результативный футбол

    Экспресс дня 14 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 октября
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    Доменико Тедеско
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Италия — Израиль

    Лига наций

    Италия лидирует в квартете. У команды 7 очков по итогам трех матчей. «Скуадра адзурра» одержала две победы и один раз сыграла вничью.

    Ранее итальянцы провели драматичный матч с Бельгией. Италия вела в счете 2:0, всё было спокойно. Но затем команда осталась вдесятером. В итоге бельгийцы отыгрались и завоевали одно очко. Матч завершился вничью 2:2.

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    • Израиль является главным аутсайдером группы. Команда не набрала ни одного очка, проиграв все три матча.

    Израильских болельщиков может радовать разве что один факт. Сборная забивала в каждом из трех матчей. Израилю удалось поразить ворота Бельгии, Италии и Франции.

    Ставка: Обе не забьют за 1.60.

    Бельгия — Франция

    Лига наций

    Бельгия на данный момент занимает третье место в группе. У команды 4 набранных очка. Ранее команда в непростом матче вырвала ничью в Италии (2:2).

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    Букмекеры считают фаворитами трехцветных. Но команду Дидье Дешама ждет настоящее испытание. Завоевать три очка будет очень трудно.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Франция начала нынешний розыгрыш Лиги наций в качестве фаворита. Однако команда разочаровала поклонников на старте группового этапа. Трехцветные дома неожиданно уступили Италии.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Франция сейчас не производит впечатления непобедимой. В первой встрече подопечные Дешама одолели соперника со счетом 2:0. Возьмут ли бельгийцы реванш?

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

    Германия — Нидерланды

    Лига наций

    Сборная Германии находится на первом месте в квартете. У бундестим 7 очков по итогам трех игр. Команда забила 9 голов и пропустила три мяча.

    Команды уже играли друг с другом в нынешней Лиги наций. Встреча состоялась в Амстердаме. Нидерланды и Германия в первом матче не выявили сильнейшего — 2:2.

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    • Нидерланды в трех встречах группового этапа еще ни разу не уступили. У оранжевых одна победа и две ничьи. Команда с пятью очками располагается на 2-м месте в группе.

    Букмекеры не верят в успех гостей. Высока вероятность победы сборной Германии. Скорее всего, будет результативный матч.

    Ставка: Победа Германии за 1.80.

    Общий коэффициент — 5.41.

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    Экспресс дня 14 октября: прогноз, ставка (5.41), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Экспресс. Германия победит Нидерланды, Бельгия и Франция покажут результативный футбол
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