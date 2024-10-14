Италия — Израиль
Лига наций
Италия лидирует в квартете. У команды 7 очков по итогам трех матчей. «Скуадра адзурра» одержала две победы и один раз сыграла вничью.
Ранее итальянцы провели драматичный матч с Бельгией. Италия вела в счете 2:0, всё было спокойно. Но затем команда осталась вдесятером. В итоге бельгийцы отыгрались и завоевали одно очко. Матч завершился вничью 2:2.
Израиль является главным аутсайдером группы. Команда не набрала ни одного очка, проиграв все три матча.
Израильских болельщиков может радовать разве что один факт. Сборная забивала в каждом из трех матчей. Израилю удалось поразить ворота Бельгии, Италии и Франции.
Ставка: Обе не забьют за 1.60.
Бельгия — Франция
Лига наций
Бельгия на данный момент занимает третье место в группе. У команды 4 набранных очка. Ранее команда в непростом матче вырвала ничью в Италии (2:2).
Букмекеры считают фаворитами трехцветных. Но команду Дидье Дешама ждет настоящее испытание. Завоевать три очка будет очень трудно.
Календарь и таблица Лиги наций
Франция начала нынешний розыгрыш Лиги наций в качестве фаворита. Однако команда разочаровала поклонников на старте группового этапа. Трехцветные дома неожиданно уступили Италии.
Франция сейчас не производит впечатления непобедимой. В первой встрече подопечные Дешама одолели соперника со счетом 2:0. Возьмут ли бельгийцы реванш?
Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.
Германия — Нидерланды
Лига наций
Сборная Германии находится на первом месте в квартете. У бундестим 7 очков по итогам трех игр. Команда забила 9 голов и пропустила три мяча.
Команды уже играли друг с другом в нынешней Лиги наций. Встреча состоялась в Амстердаме. Нидерланды и Германия в первом матче не выявили сильнейшего — 2:2.
Нидерланды в трех встречах группового этапа еще ни разу не уступили. У оранжевых одна победа и две ничьи. Команда с пятью очками располагается на 2-м месте в группе.
Букмекеры не верят в успех гостей. Высока вероятность победы сборной Германии. Скорее всего, будет результативный матч.
Ставка: Победа Германии за 1.80.
Общий коэффициент — 5.41.