В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Италия — Израиль

Лига наций

Италия лидирует в квартете. У команды 7 очков по итогам трех матчей. «Скуадра адзурра» одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Ранее итальянцы провели драматичный матч с Бельгией. Италия вела в счете 2:0, всё было спокойно. Но затем команда осталась вдесятером. В итоге бельгийцы отыгрались и завоевали одно очко. Матч завершился вничью 2:2.

Израиль является главным аутсайдером группы. Команда не набрала ни одного очка, проиграв все три матча.

Израильских болельщиков может радовать разве что один факт. Сборная забивала в каждом из трех матчей. Израилю удалось поразить ворота Бельгии, Италии и Франции.

Ставка: Обе не забьют за 1.60.

Бельгия — Франция

Лига наций

Бельгия на данный момент занимает третье место в группе. У команды 4 набранных очка. Ранее команда в непростом матче вырвала ничью в Италии (2:2).

Букмекеры считают фаворитами трехцветных. Но команду Дидье Дешама ждет настоящее испытание. Завоевать три очка будет очень трудно.

Календарь и таблица Лиги наций

Франция начала нынешний розыгрыш Лиги наций в качестве фаворита. Однако команда разочаровала поклонников на старте группового этапа. Трехцветные дома неожиданно уступили Италии.

Прогнозы и ставки на футбол

Франция сейчас не производит впечатления непобедимой. В первой встрече подопечные Дешама одолели соперника со счетом 2:0. Возьмут ли бельгийцы реванш?

Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

Германия — Нидерланды

Лига наций

Сборная Германии находится на первом месте в квартете. У бундестим 7 очков по итогам трех игр. Команда забила 9 голов и пропустила три мяча.

Команды уже играли друг с другом в нынешней Лиги наций. Встреча состоялась в Амстердаме. Нидерланды и Германия в первом матче не выявили сильнейшего — 2:2.

Нидерланды в трех встречах группового этапа еще ни разу не уступили. У оранжевых одна победа и две ничьи. Команда с пятью очками располагается на 2-м месте в группе.

Букмекеры не верят в успех гостей. Высока вероятность победы сборной Германии. Скорее всего, будет результативный матч.

Ставка: Победа Германии за 1.80.

Общий коэффициент — 5.41.