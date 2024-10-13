В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Финляндия — Англия

Лига наций. Лига В

После трех туров сборная Финляндия является явным аутсайдером своего квартета и имеет разницу мячей 1-7. Во втором туре команда уступила на своем поле Ирландии со счетом 1:2, неплохо начав и забив, потом пропустили два мяча.

До этого у «суоми» было поражение от Греции (0:3) и Англии (0:2). Финляндия переживает сейчас не лучшие времена в своей истории и поколение у нее не самое сильное. Противостоять злым англичанам будет очень сложно.

Сборная Англия в третьем туре сенсационно дома уступила Греции со счетом 1:2. Англичане выглядели слишком вальяжно и выиграли еще до матча, но греки оказали яростное сопротивление, вырвав победу в компенсированное время, когда казалось, что «львы» уже ушли от поражения.

В матче против Финляндии предстанет разъяренная сборная Англии, которая выйдет совсем с другим настроем на эту встречу, чем матчем ранее. Устоять против нее будет довольно сложно.

Наш прогноз: победа Англии с форой -1,5 за 1,86.

Греция — Ирландия

Лига наций. Лига В

После яркой и невероятной победы Греция теперь лидирует единолично в своей группе с 9 очками. Матч против Англии (2:1) сложился для нее крайне удачно и успех в общем-то закономерен.

Такие матчи отнимают слишком много эмоций, а выдать похожую игру через несколько дней будет очень сложно. А тут еще один представитель Британии в лице неуступчивой и не такой расфуфыренной сборной, как Англия.

Календарь и таблица Лиги наций

Ирландия не лучшим образом провела первый круг Лиги наций и сейчас идет на третьем месте с 3 очками. Матч против Греции будет очень важен в плане дальнейшей турнирной борьбы, поэтому самоотдача будет запредельной.

Прогнозы и ставки на футбол

В предыдущем туре Ирландия наконец взяла три очка, победив в гостях Финляндию со счетом 2:1. «Зеленые» продемонстрировали свой характер, вырвав победу на последних минутах после точного удара Робби Брэйди.

Наш прогноз: победа Ирландии с форой +1 за 1,56.

Армения — Северная Македония

Лига наций. Лига С

В прошлом туре Армения потеряла очки на Фарерах, сыграв с хозяевами вничью со счетом 2:2. А могла и вовсе остаться ни с чем, если бы не гол Оора Манвеляна уже в компенсированное время.

Первый матч Армения проиграла в гостях Северной Македонии со счетом 0:2, и теперь полна решимости будет взять реванш, чтобы догнать ее в турнирной таблице. Сейчас у Армении 4 очка, тогда как у предстоящего соперника их семь.

Сборная Северная Македония пока не имеет поражений в группе 4 Лиги наций С и идет с 7 очками. В последнем туре была уверенно обыграна в гостях Латвия со счетом 3:0.

Весь матч македонцы уверенно контролировали ход игры и не дали ни малейших сомнений в своем превосходстве над соперником. С Арменией, отлично играющей на своем поле, устоять будет очень сложно.

Наш прогноз: Армения не проиграет за 1,37.

Общий коэффициент — 3.97.