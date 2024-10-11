В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Украина — Грузия

Лига наций

Сборная Украины провалила старт Лиги наций. Команда проиграла два первых матча. Украинцы уступили Албании (1:2) и Чехии (2:3).

Украинцам нужно срочно наверстывать упущенное. Сейчас команда замыкает турнирную таблицу. Если ситуацию не улучшить, то Украина рискует вылететь в Лигу С.

У грузинов шесть очков по итогам двух матчей. Болельщики довольны игрой команды. Ранее Грузия разгромила Чехию со счетом 4:1, а также взяла верх над Албанией (1:0).

Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем матче. Но у Украины шансов на успех немного больше. Мотивация у номинальных хозяев будет зашкаливать.

Ставка: Украина не проиграет за 1.40.

Босния и Герцеговина — Германия

Лига наций

Босния и Герцеговина в новом розыгрыше Лиги наций еще не одержала ни одной победы. В активе команды одно очко.

Ранее боснийцы уступили в гостях Нидерландам со счетом 2:5. Затем 10 сентября была ничья с Венгрией (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Германия является фаворитом группы. После двух матчей в активе бундестим 4 набранных очка. Немцы один раз победили и один раз сыграли вничью.

Календарь и таблица Лиги наций

Букмекеры не сомневаются в победе гостей. Сенсации быть не должно. Германия приложит максимум усилий, чтобы завоевать три очка.

Ставка: Обе не забьют за 1.87.

Венгрия — Нидерланды

Лига наций

В прошедшем розыгрыше Лиги наций Венгрия играла в одной группе с Италией, Германией и Англией. Однако команда достойно выступила и едва не вышла в «финал четырёх».

Сейчас сборная начала турнир очень скромно. В двух матчах Венгрия записала в актив лишь один балл. Из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей венгры замыкают таблицу квартета.

Нидерланды отлично выступили на Евро-2024, где добрались до полуфинала. Сейчас у оранжевых очень солидная сборная. Но визит в Венгрию легким не будет.

От Нидерландов все ждут победы. Последнюю встречу команды провели в октябре 2013 года. Тогда оранжевые уничтожили соперника со счетом 8:1. Будет ли разгром на этот раз?

Ставка: Победа Нидерландов за 1.64.

Общий коэффициент — 4.29.