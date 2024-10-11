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    Украина не проиграет Грузии, Нидерланды победят Венгрию

    Экспресс дня 11 октября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 октября
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    Сергей Ребров
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Украина — Грузия

    Лига наций

    Сборная Украины провалила старт Лиги наций. Команда проиграла два первых матча. Украинцы уступили Албании (1:2) и Чехии (2:3).

    Украинцам нужно срочно наверстывать упущенное. Сейчас команда замыкает турнирную таблицу. Если ситуацию не улучшить, то Украина рискует вылететь в Лигу С.

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    • У грузинов шесть очков по итогам двух матчей. Болельщики довольны игрой команды. Ранее Грузия разгромила Чехию со счетом 4:1, а также взяла верх над Албанией (1:0).

    Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем матче. Но у Украины шансов на успех немного больше. Мотивация у номинальных хозяев будет зашкаливать.

    Ставка: Украина не проиграет за 1.40.

    Босния и Герцеговина — Германия

    Лига наций

    Босния и Герцеговина в новом розыгрыше Лиги наций еще не одержала ни одной победы. В активе команды одно очко.

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    Ранее боснийцы уступили в гостях Нидерландам со счетом 2:5. Затем 10 сентября была ничья с Венгрией (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Германия является фаворитом группы. После двух матчей в активе бундестим 4 набранных очка. Немцы один раз победили и один раз сыграли вничью.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Букмекеры не сомневаются в победе гостей. Сенсации быть не должно. Германия приложит максимум усилий, чтобы завоевать три очка.

    Ставка: Обе не забьют за 1.87.

    Венгрия — Нидерланды

    Лига наций

    В прошедшем розыгрыше Лиги наций Венгрия играла в одной группе с Италией, Германией и Англией. Однако команда достойно выступила и едва не вышла в «финал четырёх».

    Сейчас сборная начала турнир очень скромно. В двух матчах Венгрия записала в актив лишь один балл. Из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей венгры замыкают таблицу квартета.

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  • 07/10/2024

    • Нидерланды отлично выступили на Евро-2024, где добрались до полуфинала. Сейчас у оранжевых очень солидная сборная. Но визит в Венгрию легким не будет.

    От Нидерландов все ждут победы. Последнюю встречу команды провели в октябре 2013 года. Тогда оранжевые уничтожили соперника со счетом 8:1. Будет ли разгром на этот раз?

    Ставка: Победа Нидерландов за 1.64.

    Общий коэффициент — 4.29.

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    Экспресс дня 11 октября: прогноз, ставка (4.29), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Экспресс. Украина не проиграет Грузии, Нидерланды победят Венгрию
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