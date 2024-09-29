В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Англии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Крылья Советов» — «Химки»

Футбол. Чемпионат России

«Крылья Советов» находятся на 9-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 10 очков в девяти встречах. У самарской команды 3 победы, одна ничья и 5 поражений.

В сентябре «Крылья» выиграли лишь одну встречу. 13 сентября клубу удалось взять верх над «Рубином» со счетом 2:0. Голы забили Бенджамин Гарре и Иван Олейников.

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Химки» располагаются возле зоны вылета. Команде нужно срочно улучшать ситуацию. В девяти встречах одержана лишь одна победа.

Букмекеры считают фаворитом самарский клуб. «Крылья Советов» в новом сезоне выиграли два домашних матча и, скорее всего, снова порадуют своих фанатов.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 1.83.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал новый сезон. Клуб идет лишь на 11-й строчке. Набрано 7 очков в пяти поединках. Разница мячей составляет 5-5.

Манкунианцы не уступают с 1 сентября. Тогда было фиаско во встрече с «Ливерпулем» (0:3). На данный момент беспроигрышная серия «красных дьяволов» с учетом всех турниров составляет четыре матча.

«Тоттенхэм» находится на 10-м месте. У команды столько же очков, сколько и у «МЮ». Однако «шпоры» забили на четыре гола больше.

Последний раз команды играли друг с другом в январе 2024 года. Тогда на «Олд Траффорд» выявить сильнейшего не удалось. Встреча закончилась вничью 2:2.

Ставка: Обе забьют за 1.40.

«Бетис» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании

В текущем месяце «Бетис» провел три домашних матча. Команда смогла одержать две победы. Были обыграны «Леганес» (2:0) и «Хетафе» (2:1). А вот в игре с «Мальоркой» (1:2) наступил провал.

В таблице «Бетис» идет на 11-м месте. Команда набрала 9 очков в семи матчах. Разница мячей составляет 7-7.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

«Эспаньол» находится на 15-й строчке в таблице. В активе клуба 7 набранных баллов. До этого каталонцы проиграли в Ла Лиге два матча кряду. Команда уступила мадридскому «Реалу» (1:4) и «Вильярреалу» (1:2).

«Бетис» последний раз играл дома с «Эспаньолом» 15 апреля 2023 года. Тогда клуб из Севильи нанес поражение каталонскому коллективу со счетом 3:1. Получится ли добиться успеха теперь?

Ставка: Победа «Бетиса» за 1.66.

Общий коэффициент — 4.25.