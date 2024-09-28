В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» среди недели разгромил на своем поле «Болтон» (5:1) и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

В этом матче «канониры» буквально порхали, однако причина их столь яркой игры заключается не в слабости соперника.

Дело в том, что за несколько дней до этого «Арсенал» выстоял на поле «Манчестер Сити». Матч на «Этихаде» против главного конкурента завершился вничью 2:2.

Команда Микеля Артеты в конце первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Леона Троссарда, но, несмотря на это«, все равно смогла отобрать очки у "Сити". Более того, действующий чемпион сравнял счет лишь на последней минуте компенсированного времени.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Есть подозрение, что после этого матча "Арсенал" вообще перестанет терять очки. В психологическом плане это был очень важный успех. Впереди еще одна яркая победа.

Ставка: победа "Арсенала" + тотал больше 2,5 за 1.63.

"Вольфсбург" — "Штутгарт"

Футбол. Чемпионат Германии

В данном случае есть смысл обратить внимание на результативность в матчах с участием "Вольфсбурга" и "Штутгарта".

В четыре матчах "Вольфсбурга" в новой кампании было забито в общей сложности уже 17 мячей. Только в одном из них не прошла ставка на "тотал больше 2,5".

В прошлом туре команда Ральфа Хазенхюттля проиграла на поле леверкузенского "Байера" со счетом 3:4.

Со "Штутгартом" тоже не соскучишься: в четырех матчах Бундеслиги с участием "швабов" было забито 20 мячей. В прошлое воскресенье команда Себастьяна Хенесса разнесла на своем поле дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:1.

В данном случае логично предположить, что "Вольфсбург" и "Штутгарт" снова устроят шоу.

Ставка: тотал больше 3,0 за 1.75.

"Монако" — "Монпелье"

Футбол. Чемпионат Франции

"Монако" в этом сезоне до сих пор не потерпел ни одного поражения и вместе с "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" входит в тройку лидеров Лиги 1.

Более того, "монегаски" выиграли пять из шести матчей. Главным событием стала, конечно же, домашняя победа над "Барселоной" (2:1) в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

В двух недавних матчах чемпионата Франции команда Александра Головина выиграла у "Осера" (3:0) и "Гавра" (3:1).

"Монпелье" в прошлом туре наконец-то одержал первую победу в новом сезоне, выиграв у "Осера". Перед этим было три поражения и ничья.

Отдельно стоит сказать о проблемах "Монпелье" в обороне: команда Мишеля Тер-Закаряна пропустила в пяти матчах 15 мячей.

Вряд ли у "Монако" будут серьезные проблемы в предстоящем матче.

Ставка: победа "Монако" + тотал больше 1,5 за 1.46.

Общий коэффициент — 4.16.