«Арсенал» — «Лестер»
Футбол. Чемпионат Англии
«Арсенал» среди недели разгромил на своем поле «Болтон» (5:1) и вышел в следующий раунд Кубка Англии.
В этом матче «канониры» буквально порхали, однако причина их столь яркой игры заключается не в слабости соперника.
Дело в том, что за несколько дней до этого «Арсенал» выстоял на поле «Манчестер Сити». Матч на «Этихаде» против главного конкурента завершился вничью 2:2.
Команда Микеля Артеты в конце первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Леона Троссарда, но, несмотря на это«, все равно смогла отобрать очки у "Сити". Более того, действующий чемпион сравнял счет лишь на последней минуте компенсированного времени.
Есть подозрение, что после этого матча "Арсенал" вообще перестанет терять очки. В психологическом плане это был очень важный успех. Впереди еще одна яркая победа.
Ставка: победа "Арсенала" + тотал больше 2,5 за 1.63.
"Вольфсбург" — "Штутгарт"
Футбол. Чемпионат Германии
В данном случае есть смысл обратить внимание на результативность в матчах с участием "Вольфсбурга" и "Штутгарта".
В четыре матчах "Вольфсбурга" в новой кампании было забито в общей сложности уже 17 мячей. Только в одном из них не прошла ставка на "тотал больше 2,5".
В прошлом туре команда Ральфа Хазенхюттля проиграла на поле леверкузенского "Байера" со счетом 3:4.
Со "Штутгартом" тоже не соскучишься: в четырех матчах Бундеслиги с участием "швабов" было забито 20 мячей. В прошлое воскресенье команда Себастьяна Хенесса разнесла на своем поле дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:1.
В данном случае логично предположить, что "Вольфсбург" и "Штутгарт" снова устроят шоу.
Ставка: тотал больше 3,0 за 1.75.
"Монако" — "Монпелье"
Футбол. Чемпионат Франции
"Монако" в этом сезоне до сих пор не потерпел ни одного поражения и вместе с "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" входит в тройку лидеров Лиги 1.
Более того, "монегаски" выиграли пять из шести матчей. Главным событием стала, конечно же, домашняя победа над "Барселоной" (2:1) в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов.
В двух недавних матчах чемпионата Франции команда Александра Головина выиграла у "Осера" (3:0) и "Гавра" (3:1).
"Монпелье" в прошлом туре наконец-то одержал первую победу в новом сезоне, выиграв у "Осера". Перед этим было три поражения и ничья.
Отдельно стоит сказать о проблемах "Монпелье" в обороне: команда Мишеля Тер-Закаряна пропустила в пяти матчах 15 мячей.
Вряд ли у "Монако" будут серьезные проблемы в предстоящем матче.
Ставка: победа "Монако" + тотал больше 1,5 за 1.46.
Общий коэффициент — 4.16.