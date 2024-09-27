В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Германии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Оренбург» — «Пари НН»

Футбол. Чемпионат России

«Оренбург» после победы над «Спартаком» в стартовом туре РПЛ больше не выигрывал. У команды затянулся кризис. Сейчас клуб идет на 13-м месте в таблице. Набрано 7 очков в девяти встречах.

В сентябре «Оренбург» дважды сыграл вничью и два раза проиграл. Ранее команда уступила «Локомотиву» (2:4) и «Ростову» (1:3) в Кубке России.

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Пари НН» также проводит текущий сезон не лучшим образом. Скорее всего, в ближайшее время в команде может смениться главный тренер. По этой причине визит Саши Илича в Оренбург рискует оказаться судьбоносным.

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. «Пари НН» плохо играет в гостях. У подопечных Илича сейчас очень много проблем.

Ставка: Победа «Оренбурга» за 1.60.

«Боруссия» Дортмунд — «Бохум»

Футбол. Чемпионат Германии

Дортмундская «Боруссия» располагается на 8-й строчке в таблице. До этого клуб потерпел фиаско в выездном матче со «Штутгартом». «Шмели» уступили в гостях со счетом 1:5.

Теперь Дортмунд намерен реабилитироваться перед фанатами. У «Боруссии» вряд ли возникнут проблемы. Команда серьезно превосходит соперника в классе.

«Бохум» по итогам четырех встреч находится на 16-м месте. У клуба одно набранное очко. Есть большие проблемы в атаке. На данный момент удалось забить только три гола.

В Дортмунде команды последний раз встречались 28 января. Тогда «Боруссия» взяла верх над соперником со счетом 3:1.

Ставка: Обе забьют за 1.65.

«Милан» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» поднял себе настроение победой в дерби. 22 сентября команда Паулу Фонсеки взяла верх над «Интером» со счетом 2:1. У россонери отличились Кристиан Пулишич и Маттео Габбиа.

В Серии А «Милан» находится на 7-й позиции. У команды 8 набранных очков по итогам пяти матчей. Разница мячей составляет 11-7.

«Лечче» в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Сейчас команда находится низко в таблице — на 17-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

Визит на «Сан-Сиро» не предвещает гостям ничего хорошего. Букмекеры не верят, что «Милан» оступится в родных стенах. После победы в дерби россонери наверняка выиграют в Серии А третий матч кряду.

Ставка: Победа «Милана» за 1.40.

Общий коэффициент — 3.69.