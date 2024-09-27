«Оренбург» — «Пари НН»
Футбол. Чемпионат России
«Оренбург» после победы над «Спартаком» в стартовом туре РПЛ больше не выигрывал. У команды затянулся кризис. Сейчас клуб идет на 13-м месте в таблице. Набрано 7 очков в девяти встречах.
В сентябре «Оренбург» дважды сыграл вничью и два раза проиграл. Ранее команда уступила «Локомотиву» (2:4) и «Ростову» (1:3) в Кубке России.
«Пари НН» также проводит текущий сезон не лучшим образом. Скорее всего, в ближайшее время в команде может смениться главный тренер. По этой причине визит Саши Илича в Оренбург рискует оказаться судьбоносным.
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. «Пари НН» плохо играет в гостях. У подопечных Илича сейчас очень много проблем.
Ставка: Победа «Оренбурга» за 1.60.
«Боруссия» Дортмунд — «Бохум»
Футбол. Чемпионат Германии
Дортмундская «Боруссия» располагается на 8-й строчке в таблице. До этого клуб потерпел фиаско в выездном матче со «Штутгартом». «Шмели» уступили в гостях со счетом 1:5.
Теперь Дортмунд намерен реабилитироваться перед фанатами. У «Боруссии» вряд ли возникнут проблемы. Команда серьезно превосходит соперника в классе.
«Бохум» по итогам четырех встреч находится на 16-м месте. У клуба одно набранное очко. Есть большие проблемы в атаке. На данный момент удалось забить только три гола.
В Дортмунде команды последний раз встречались 28 января. Тогда «Боруссия» взяла верх над соперником со счетом 3:1.
Ставка: Обе забьют за 1.65.
«Милан» — «Лечче»
Футбол. Чемпионат Италии
«Милан» поднял себе настроение победой в дерби. 22 сентября команда Паулу Фонсеки взяла верх над «Интером» со счетом 2:1. У россонери отличились Кристиан Пулишич и Маттео Габбиа.
В Серии А «Милан» находится на 7-й позиции. У команды 8 набранных очков по итогам пяти матчей. Разница мячей составляет 11-7.
«Лечче» в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Сейчас команда находится низко в таблице — на 17-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.
Визит на «Сан-Сиро» не предвещает гостям ничего хорошего. Букмекеры не верят, что «Милан» оступится в родных стенах. После победы в дерби россонери наверняка выиграют в Серии А третий матч кряду.
Ставка: Победа «Милана» за 1.40.
Общий коэффициент — 3.69.