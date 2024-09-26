В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лион» — «Олимпиакос»

Футбол. Лига Европы

«Лион» неудачно стартовал в новом сезоне. Команда располагается в нижней части таблицы Лиги 1. У «ткачей» 14-е место и 4 набранных очка.

В текущем месяце «Лион» еще не побеждал. 15 сентября команда сыграла вничью с «Лансом» (0:0). 22 сентября клуб на своем поле уступил «Марселю» со счетом 2:3.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

«Олимпиакос» в чемпионате Греции располагается в топ-3. У команды 10 набранных очков. Отставание от лидирующего ПАОКа составляет три балла.

Последний раз команды встречались в 2005 году в Лиге чемпионов. Тогда «Лион» в рамках группового этапа выиграл и дома, и в гостях. Удастся ли французскому клубу снова победить? Букмекеры в предстоящем матче считают фаворитом именно «Лион».

Ставка: Победа «Лиона» за 1.88.

«Тоттенхэм» — «Карабах»

Футбол. Лига Европы

«Тоттенхэм» на текущий момент идет в середине таблицы АПЛ. Клуб находится на 10-й строчке. Набрано 7 очков в пяти матчах.

«Шпоры» начали сентябрь с двух поражений кряду. Команда уступила «Ньюкаслу» и «Арсеналу».

Но затем «Тоттенхэм» реабилитировался перед поклонниками. Сначала команда одолела «Ковентри» в Кубке Лиги, а потом в АПЛ нанесла поражение «Брентфорду».

«Карабах» лидирует в таблице чемпионата Азербайджана. У клуба 15 набранных очков. В шести играх «Карабах» одержал пять побед и потерпел одно поражение.

В Лондоне мало кто верит в сенсацию. Разница в классе между клубами колоссальная. «Тоттенхэм» должен уверенно победить. Не исключено, что будет разгром.

Ставка: Обе не забьют за 1.74.

«Рома» — «Атлетик»

Футбол. Лига Европы

У «Ромы» ранее сменился главный тренер. Команду возглавил Иван Юрич. Это изменение пошло «Роме» на пользу.

В минувший уик-энд «Рома» наконец-то победила. Команда принимала

«Удинезе» и разгромила соперника со счетом 3:0. Голы забили Артем Довбик, Пауло Дибала и Томмазо Балданци.

«Атлетик» также готовится к поединку в хорошем настроении. У баскской команды трехматчевая выигрышная серия. В сентябре было набрано 9 очков из девяти возможных.

Букмекеры считают, что «Рома» одержит победу. Но для хозяев матч будет очень сложным. Футболисты «Атлетика» набрали прекрасную форму. Ранее команды друг с другом не встречались.

Ставка: ТБ 2 за 1.56.

Общий коэффициент — 5.10.