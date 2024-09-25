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    «Реал Сосьедад» не проиграет во Франции, «Галатасарай» разберется с ПАОКом

    Экспресс дня 25 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 сентября
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    «Галатасарай»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ницца» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Лига Европы

    «Ницца» в минувший уик-энд запомнилась блестящей победой над «Сент-Этьеном» в чемпионате Франции. Клуб одержал разгромную победу. В ворота соперника было отправлено 8 голов.

    Сейчас «Ницца» идет на 7-м месте в таблице. У команды 7 набранных очков. Разница мячей составляет 14-6.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    «Реал Сосьедад» неудачно начал новый сезон. Команда располагается лишь на 16-й позиции. У клуба 5 очков по итогам семи встреч.

    Букмекеры не считают фаворитом испанский клуб. «Реал Сосьедад» во Франции является андердогом. Сможет ли «Ницца» добиться успеха в родных стенах?

    Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 1.57.

    АЗ — «Эльфсборг»

    Футбол. Лига Европы

    АЗ хорошо выступает в чемпионате Нидерландов. На данный момент клуб идет на 2-м месте. АЗ набрал 16 очков в шести встречах.

    У АЗ пять побед и одна ничья. Еще не было ни одного поражения. Разница мячей составляет 16-2. До этого команда разгромила «Херенвен» и одолела «ПЕК Зволле».

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    «Эльфсборг» сейчас располагается на 6-й строчке в таблице чемпионата Швеции. У клуба 38 очков в 24-х встречах. «Эльфсборг» одержал 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

    «Эльфсборгу» будет сложно в Голландии. У АЗ трехматчевая выигрышная серия. Скорее всего, хозяева снова победят.

    Ставка: Победа АЗ за 1.50.

    «Галатасарай» — ПАОК

    Футбол. Лига Европы

    «Галатасарай» в чемпионате Турции находится на первой строчке. Команда еще не потеряла ни одного очка. В шести матчах одержаны шесть побед.

    Ранее клуб обыграл «Ризеспор», «Газиантеп» и «Фенербахче». Стоит отметить мощную атаку «Галатасарая». В этих матчах команде удалось забить 11 голов.

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    • ПАОК лидирует в чемпионате Греции. У клуба 13 очков в пяти матчах. ПАОК одержал 4 победы, один раз сыграл вничью и ни кому не уступил.

    В сентябре «Галатасарай» выиграл оба своих домашних матча. Хозяева наверняка будут играть первым номером. Высока вероятность, что стамбульский клуб порадует фанатов тремя очками.

    Ставка: ТБ 2 за 1.61.

    Общий коэффициент — 3.79.

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    Экспресс дня 25 сентября: прогноз, ставка (3.79), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Экспресс. «Реал Сосьедад» не проиграет во Франции, «Галатасарай» разберется с ПАОКом
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