В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ницца» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Лига Европы

«Ницца» в минувший уик-энд запомнилась блестящей победой над «Сент-Этьеном» в чемпионате Франции. Клуб одержал разгромную победу. В ворота соперника было отправлено 8 голов.

Сейчас «Ницца» идет на 7-м месте в таблице. У команды 7 набранных очков. Разница мячей составляет 14-6.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

«Реал Сосьедад» неудачно начал новый сезон. Команда располагается лишь на 16-й позиции. У клуба 5 очков по итогам семи встреч.

Букмекеры не считают фаворитом испанский клуб. «Реал Сосьедад» во Франции является андердогом. Сможет ли «Ницца» добиться успеха в родных стенах?

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 1.57.

АЗ — «Эльфсборг»

Футбол. Лига Европы

АЗ хорошо выступает в чемпионате Нидерландов. На данный момент клуб идет на 2-м месте. АЗ набрал 16 очков в шести встречах.

У АЗ пять побед и одна ничья. Еще не было ни одного поражения. Разница мячей составляет 16-2. До этого команда разгромила «Херенвен» и одолела «ПЕК Зволле».

«Эльфсборг» сейчас располагается на 6-й строчке в таблице чемпионата Швеции. У клуба 38 очков в 24-х встречах. «Эльфсборг» одержал 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

«Эльфсборгу» будет сложно в Голландии. У АЗ трехматчевая выигрышная серия. Скорее всего, хозяева снова победят.

Ставка: Победа АЗ за 1.50.

«Галатасарай» — ПАОК

Футбол. Лига Европы

«Галатасарай» в чемпионате Турции находится на первой строчке. Команда еще не потеряла ни одного очка. В шести матчах одержаны шесть побед.

Ранее клуб обыграл «Ризеспор», «Газиантеп» и «Фенербахче». Стоит отметить мощную атаку «Галатасарая». В этих матчах команде удалось забить 11 голов.

ПАОК лидирует в чемпионате Греции. У клуба 13 очков в пяти матчах. ПАОК одержал 4 победы, один раз сыграл вничью и ни кому не уступил.

В сентябре «Галатасарай» выиграл оба своих домашних матча. Хозяева наверняка будут играть первым номером. Высока вероятность, что стамбульский клуб порадует фанатов тремя очками.

Ставка: ТБ 2 за 1.61.

Общий коэффициент — 3.79.