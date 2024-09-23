В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Футбол. Чемпионат России

«Ахмат» на мажорной ноте закончил минувший сезон. Однако нынешний чемпионат клуб проваливает. На данный момент «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в таблице.

Грозненцы еще ни разу не победили. У команды лишь 5 набранных очков. «Ахмат» 5 раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Крылья Советов» находятся в топ-10. В активе клуба 9 набранных очков. Самарцы одержали три победы и потерпели 5 поражений.

Последний раз команды играли друг с другом 10 мая. Тогда «Ахмат» в гостях одолел «Крылья Советов» со счетом 2:0. Сможет ли Грозный прервать полосу неудач?

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.40.

«Аталанта» — «Комо»

Футбол. Чемпионат Италии

«Аталанта» ранее сыграла непростой матч в Лиге чемпионов с «Арсеналом». Итальянский клуб смог не проиграть «канонирам». Встреча закончилась вничью 0:0.

Футболисты «Аталанты» потратили немало сил в противостоянии с «Арсеналом». Смогут ли игроки восстановиться? Букмекеры уверены в победе «Аталанты».

«Комо» находится в зоне вылета. Скорее всего, в этом сезоне клуб будет бороться за выживание.

На данный момент у «Комо» два набранных очка в четырех встречах. Команда два раза сыграла вничью и дважды проиграла. Визит в Бергамо не предвещает для «Комо» ничего хорошего.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.47.

«Бетис» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании

«Бетис» прибавил после неудачного старта в Ла Лиге. Ранее клуб одержал две домашние победы подряд. Удалось обыграть «Леганес» (2:0) и «Хетафе» (2:1).

Эти успехи помогли «Бетису» подняться в топ-10. Сейчас команда идет на 9-м месте в таблице Примеры. Набрано 8 очков в пяти встречах.

«Мальорка» располагается на 10-й позиции в таблице. Клуб одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. В активе «Мальорки» 8 очков — столько же, сколько и у «Бетиса».

«Бетис» и «Мальорка» последний раз играли в январе 2024 года. Тогда клуб из Севильи победил в гостях со счетом 1:0.

Ставка: Обе не забьют за 1.64.

Общий коэффициент — 3.37.