«Ахмат» — «Крылья Советов»
Футбол. Чемпионат России
«Ахмат» на мажорной ноте закончил минувший сезон. Однако нынешний чемпионат клуб проваливает. На данный момент «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в таблице.
Грозненцы еще ни разу не победили. У команды лишь 5 набранных очков. «Ахмат» 5 раз сыграл вничью и потерпел три поражения.
«Крылья Советов» находятся в топ-10. В активе клуба 9 набранных очков. Самарцы одержали три победы и потерпели 5 поражений.
Последний раз команды играли друг с другом 10 мая. Тогда «Ахмат» в гостях одолел «Крылья Советов» со счетом 2:0. Сможет ли Грозный прервать полосу неудач?
Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.40.
«Аталанта» — «Комо»
Футбол. Чемпионат Италии
«Аталанта» ранее сыграла непростой матч в Лиге чемпионов с «Арсеналом». Итальянский клуб смог не проиграть «канонирам». Встреча закончилась вничью 0:0.
Футболисты «Аталанты» потратили немало сил в противостоянии с «Арсеналом». Смогут ли игроки восстановиться? Букмекеры уверены в победе «Аталанты».
«Комо» находится в зоне вылета. Скорее всего, в этом сезоне клуб будет бороться за выживание.
На данный момент у «Комо» два набранных очка в четырех встречах. Команда два раза сыграла вничью и дважды проиграла. Визит в Бергамо не предвещает для «Комо» ничего хорошего.
Ставка: ТМ 3.5 за 1.47.
«Бетис» — «Мальорка»
Футбол. Чемпионат Испании
«Бетис» прибавил после неудачного старта в Ла Лиге. Ранее клуб одержал две домашние победы подряд. Удалось обыграть «Леганес» (2:0) и «Хетафе» (2:1).
Эти успехи помогли «Бетису» подняться в топ-10. Сейчас команда идет на 9-м месте в таблице Примеры. Набрано 8 очков в пяти встречах.
«Мальорка» располагается на 10-й позиции в таблице. Клуб одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. В активе «Мальорки» 8 очков — столько же, сколько и у «Бетиса».
«Бетис» и «Мальорка» последний раз играли в январе 2024 года. Тогда клуб из Севильи победил в гостях со счетом 1:0.
Ставка: Обе не забьют за 1.64.
Общий коэффициент — 3.37.