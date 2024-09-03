ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос Алькарас Неожиданные поражения Алькараса и Джоковича, провал Мирры и прогресс Шнайдер Александр УсикУсик, Иноуэ и еще 8 кандидатов на звание лучшего боксера 2024 года «МЮ» — «Ливерпуль»Провал Каземиро и дубль Диаса. «Ливерпуль» унизил Тен Хага и «МЮ» на «Олд Траффорд»
    Все новости спорта

    «Нью-Сейнтс» порадует фанатов в домашнем матче, «Меркуря-Чук» добьется уверенной победы

    Экспресс дня 3 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Сейнтс»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Уэльса и Румынии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Меркуря-Чук» — «Металул Бузэу»

    Футбол. Чемпионат Румынии. Лига 2

    «Меркуря-Чук» лидирует в таблице. Клуб отлично начал сезон и может всерьез претендовать на выход в элитный дивизион. В четырех встречах набраны 12 очков.

    У «Меркуря-Чук» отличная результативность. Команда уже забила 12 голов — в среднем по три за игру. При этом пропущено лишь два мяча.

    «Металул Бузэу» располагается на 17-й строчке. Клуб одержал одну победу и трижды уступил. У команды в активе 3 набранных очка.

    Букмекеры не верят в успех гостей. «Металул Бузэу» на выезде вряд ли остановит лидера таблицы. «Меркуря-Чук» сейчас находится в отличной форме.

    Ставка: Победа «Меркуря-Чук» с форой (-1) за 1.43.

    «Киндия» — «Афумати»

    Футбол. Чемпионат Румынии. Лига 2

    «Киндия» в четырех турах одержала две победы и дважды проиграла. Пока команда находится в нижней части таблицы.

    В двух стартовых турах «Киндия» уступила. Но потом удалось исправить положение и набрать 6 очков. Продолжится ли выигрышная серия?

  • Жеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал?
  • Всех главные победители и неудачники после жеребьевки нового формата Лиги чемпионов
  • 29/08/2024

    • У «Афумати» в активе также шесть очков. Но команда добилась таких показателей в трех матчах, а не в четырех. Клуб располагается на 13-м месте.

    По всей видимости, у «Киндии» налаживаются дела. Игроки постепенно набирают оптимальные кондиции. У хозяев есть шансы одержать победу.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Ставка: Победа «Киндии» с нулевой форой за 1.63.

    «Нью-Сейнтс» — «Аберистуит Таун»

    Футбол. Чемпионат Уэльса

    Из-за участия в еврокубках «Нью-Сейнтс» в чемпионате Уэльса-2024/25 пока провел лишь один матч. 16 августа команда в гостях разгромила «Флинт Таун» со счетом 4:1. Ранее «Нью-Сейнтс» смог завоевать путевку в групповой этап Лиги конференций.

    Какую-то интригу в предстоящей встрече отыскать сложно. «Нью-Сейнтс» должен громить оппонента. Гости вряд ли преподнесут сюрприз.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Аберистуит Таун» на данный момент идет 9-м в таблице. Команда набрала 4 очка в 4-х матчах. В минувшем месяце была одержана одна победа.

    Последний раз «Аберистуит Таун» обыгрывал «Нью-Сейнтс» достаточно давно. Это было в ноябре 2021 года. «Аберистуит Таун» дома одолел соперника со счетом 1:0. Сейчас такой сценарий маловероятен.

    Ставка: Обе не забьют за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Свентек — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Возняцки — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Мухова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шнайдер — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Ротор — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боржеш — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  3.95
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эльче — Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Синнер — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Амкар — Торпедо Миасс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Польша
  • Футбол
  • 05/09/2024 в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 3 сентября: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 03.09.2024. Экспресс. «Нью-Сейнтс» порадует фанатов в домашнем матче, «Меркуря-Чук» добьется уверенной победы
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры