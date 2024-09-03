В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Уэльса и Румынии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Меркуря-Чук» — «Металул Бузэу»

Футбол. Чемпионат Румынии. Лига 2

«Меркуря-Чук» лидирует в таблице. Клуб отлично начал сезон и может всерьез претендовать на выход в элитный дивизион. В четырех встречах набраны 12 очков.

У «Меркуря-Чук» отличная результативность. Команда уже забила 12 голов — в среднем по три за игру. При этом пропущено лишь два мяча.

«Металул Бузэу» располагается на 17-й строчке. Клуб одержал одну победу и трижды уступил. У команды в активе 3 набранных очка.

Букмекеры не верят в успех гостей. «Металул Бузэу» на выезде вряд ли остановит лидера таблицы. «Меркуря-Чук» сейчас находится в отличной форме.

Ставка: Победа «Меркуря-Чук» с форой (-1) за 1.43.

«Киндия» — «Афумати»

Футбол. Чемпионат Румынии. Лига 2

«Киндия» в четырех турах одержала две победы и дважды проиграла. Пока команда находится в нижней части таблицы.

В двух стартовых турах «Киндия» уступила. Но потом удалось исправить положение и набрать 6 очков. Продолжится ли выигрышная серия?

У «Афумати» в активе также шесть очков. Но команда добилась таких показателей в трех матчах, а не в четырех. Клуб располагается на 13-м месте.

По всей видимости, у «Киндии» налаживаются дела. Игроки постепенно набирают оптимальные кондиции. У хозяев есть шансы одержать победу.

Ставка: Победа «Киндии» с нулевой форой за 1.63.

«Нью-Сейнтс» — «Аберистуит Таун»

Футбол. Чемпионат Уэльса

Из-за участия в еврокубках «Нью-Сейнтс» в чемпионате Уэльса-2024/25 пока провел лишь один матч. 16 августа команда в гостях разгромила «Флинт Таун» со счетом 4:1. Ранее «Нью-Сейнтс» смог завоевать путевку в групповой этап Лиги конференций.

Какую-то интригу в предстоящей встрече отыскать сложно. «Нью-Сейнтс» должен громить оппонента. Гости вряд ли преподнесут сюрприз.

Прогнозы и ставки на футбол

«Аберистуит Таун» на данный момент идет 9-м в таблице. Команда набрала 4 очка в 4-х матчах. В минувшем месяце была одержана одна победа.

Последний раз «Аберистуит Таун» обыгрывал «Нью-Сейнтс» достаточно давно. Это было в ноябре 2021 года. «Аберистуит Таун» дома одолел соперника со счетом 1:0. Сейчас такой сценарий маловероятен.

Ставка: Обе не забьют за 1.40.

Общий коэффициент — 3.26.