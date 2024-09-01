В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, России и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Челси» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии

«Челси» на данный момент находится в середине таблицы. Команда Энцо Марески не добилась стопроцентных показателей в двух стартовых матчах АПЛ. У синих одна победа и одно поражение.

Разгром «Вулверхэмптона» получился весьма эффектным. «Челси» победил соперника с теннисным счетом 6:2. Высока вероятность, что синие снова завоюют три очка.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Кристал Пэлас» провалил начало сезона. Команда проиграла два матча из двух. Ранее клуб уступил в АПЛ «Брентфорду» и «Вест Хэму».

27 августа «Кристал Пэлас» порадовал болельщиков в матче Кубка лиги. Наконец-то была одержана победа. Команда разгромила «Норвич» со счетом 4:0.

Ставка: Победа «Челси» за 1.66.

«Локомотив» — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России

Мало кто думал, что «Локомотив» после шести туров будет лидировать в таблице. Но клуб выглядит очень стабильно. Подопечные Михаила Галактионова регулярно набирают очки и показывают качественный футбол.

С «Краснодаром» легко не будет. Все-таки футболисты «Локомотива» находятся под давлением и это команде не на руку.

Выигрышная серия железнодорожников впечатляет. Клуб с учетом всех турниров смог одержать семь побед подряд.

«Краснодар» неважно начал сезон, однако к шестому туру подопечные Мурада Мусаева подтянулись к группе лидеров. Ранее клуб одержал важную победу над «Динамо» (1:0) в Москве.

У «Краснодара» три победы и три ничьи по итогам шести встреч. Болельщики довольны, что еще не было ни одного поражения.

С результативностью у «Краснодара» проблемы. Пока команда не стремится показывать атакующую игру.

Ставка: Обе забьют за 1.63.

«Севилья» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Севилья» после трех туров находится лишь на 17-м месте в таблице Примеры. У команды два набранных очка по итогам трех матчей. В новом розыгрыше Ла Лиги «Севилья» еще не побеждала.

В первом туре «Севилья» разошлась миром с «Лас-Пальмасом» (2:2). Затем были поражение от «Вильярреала» (1:2) и ничья с «Мальоркой» (0:0). С «Жироной» будет сложная встреча.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Жирона» приятно удивила в минувшем сезоне. Команда смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов. В новом чемпионате Испании клуб набрал 4 очка в трех встречах.

Последний раз команды встречались в январе 2024 года. Тогда «Жирона» дома разгромила «Севилью» со счетом 5:1. Будет ли реванш? Букмекеры затруднились выделить явного фаворита.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.68.

Общий коэффициент — 4.54.