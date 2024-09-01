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    «Челси» победит «Кристал Пэлас», «Локомотив» и «Краснодар» покажут зрелищную игру

    Экспресс дня 1 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Энцо Мареска
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, России и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Челси» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Челси» на данный момент находится в середине таблицы. Команда Энцо Марески не добилась стопроцентных показателей в двух стартовых матчах АПЛ. У синих одна победа и одно поражение.

    Разгром «Вулверхэмптона» получился весьма эффектным. «Челси» победил соперника с теннисным счетом 6:2. Высока вероятность, что синие снова завоюют три очка.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Кристал Пэлас» провалил начало сезона. Команда проиграла два матча из двух. Ранее клуб уступил в АПЛ «Брентфорду» и «Вест Хэму».

    27 августа «Кристал Пэлас» порадовал болельщиков в матче Кубка лиги. Наконец-то была одержана победа. Команда разгромила «Норвич» со счетом 4:0.

    Ставка: Победа «Челси» за 1.66.

    «Локомотив» — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России

    Мало кто думал, что «Локомотив» после шести туров будет лидировать в таблице. Но клуб выглядит очень стабильно. Подопечные Михаила Галактионова регулярно набирают очки и показывают качественный футбол.

    С «Краснодаром» легко не будет. Все-таки футболисты «Локомотива» находятся под давлением и это команде не на руку.

    Выигрышная серия железнодорожников впечатляет. Клуб с учетом всех турниров смог одержать семь побед подряд.

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    • «Краснодар» неважно начал сезон, однако к шестому туру подопечные Мурада Мусаева подтянулись к группе лидеров. Ранее клуб одержал важную победу над «Динамо» (1:0) в Москве.

    У «Краснодара» три победы и три ничьи по итогам шести встреч. Болельщики довольны, что еще не было ни одного поражения.

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    С результативностью у «Краснодара» проблемы. Пока команда не стремится показывать атакующую игру.

    Ставка: Обе забьют за 1.63.

    «Севилья» — «Жирона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Севилья» после трех туров находится лишь на 17-м месте в таблице Примеры. У команды два набранных очка по итогам трех матчей. В новом розыгрыше Ла Лиги «Севилья» еще не побеждала.

    В первом туре «Севилья» разошлась миром с «Лас-Пальмасом» (2:2). Затем были поражение от «Вильярреала» (1:2) и ничья с «Мальоркой» (0:0). С «Жироной» будет сложная встреча.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Жирона» приятно удивила в минувшем сезоне. Команда смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов. В новом чемпионате Испании клуб набрал 4 очка в трех встречах.

    Последний раз команды встречались в январе 2024 года. Тогда «Жирона» дома разгромила «Севилью» со счетом 5:1. Будет ли реванш? Букмекеры затруднились выделить явного фаворита.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.68.

    Общий коэффициент — 4.54.

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    Экспресс дня 1 сентября: прогноз, ставка (4.54), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Экспресс. «Челси» победит «Кристал Пэлас», «Локомотив» и «Краснодар» покажут зрелищную игру
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