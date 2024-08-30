В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Венеция» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Венеция» неудачно начала сезон. Сначала команда уступила «Брешии» в Кубке Италии. «Венеция» потерпела поражение со счетом 1:3.

В первом туре Серии А «Венеция» играла в Риме с «Лацио». Клуб уступил в столице 1:3. Затем во Флорении «Венеция» отобрала очки у «Фиорентины» (0:0).

У «Торино» старт выдался лучше. Команда набрала 4 балла и идет в лидирующей группе.

После победы над «Козенцей» в Кубке Италии «Торино» неожиданно отобрал очки у «Милана» на «Сан-Сиро» (2:2). Затем «быки» дома одолели «Аталанту» со счетом 2:1.

Календарь и таблица Серии А

Ставка: Обе забьют за 1.85.

«Унион» — «Санкт-Паули»

Футбол. Чемпионат Германии

«Унион» порадовал фанатов в стартовом матче Кубка Германии. 17 августа команда в гостях взяла верх над «Грайфвальдом» со счетом 0:1.

24 августа «Унион» на выезде разошелся миром с «Майнцем». Встреча закончилась вничью 1:1. У «Униона» гол забил Ласло Бенеш.

В нынешнем сезоне «Санкт-Паули», скорее всего, будет бороться за выживание. В матче первого тура команда потерпела поражение. «Санкт-Паули» уступил «Хайденхайму» со счетом 0:2.

«Унион» и «Санкт-Паули» в 2022 году провели две встречи. В обеих играх «Унион» добился победы. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.

Ставка: Победа «Униона» за 2.04.

«Интер» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» в нынешнем сезоне нацелен защитить титул. Команда Симоне Индзаги удачно начала новый чемпионат. По итогам двух встреч набраны 4 очка.

В первом туре «Интер» сыграл вничью с «Дженоа» (2:2). Затем 24 августа нерадзурри дома одолели «Лечче». Была одержана победа со счетом 2:0.

Сейчас лидирует в Серии А «Ювентус». У туринской команды шесть очков, в активе «Интера» на два балла меньше.

Прогнозы и ставки на Серию А

«Аталанта» в августе могла начать новый сезон с завоеванного трофея. Но команда не порадовала своих фанатов. В матче за Суперкубок УЕФА «Аталанта» уступила мадридскому «Реалу».

После двух туров у «Аталанты» три набранных очка. Команда располагается в середине таблицы. В первом туре «Аталанта» разгромила «Лечче» со счетом 4:0, но затем в гостях уступила «Торино» (1:2).

Ставка: Победа «Интера» за 1.67.

Общий коэффициент — 6.30.