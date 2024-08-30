ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пэдди Пимблетт5 бойцов UFC, кому не место в рейтинге в 2024 году Алексей МиранчукТурне за океан. Миранчук и «Атланта Юнайтед» бросают вызов МЛС Дани Карвахаль«Лас-Пальмас» — «Реал». Онлайн
    Все новости спорта

    «Интер» обыграет «Аталанту», «Унион» разберется с «Санкт-Паули»

    Экспресс дня 30 августа. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 августа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Венеция» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Венеция» неудачно начала сезон. Сначала команда уступила «Брешии» в Кубке Италии. «Венеция» потерпела поражение со счетом 1:3.

    В первом туре Серии А «Венеция» играла в Риме с «Лацио». Клуб уступил в столице 1:3. Затем во Флорении «Венеция» отобрала очки у «Фиорентины» (0:0).

    У «Торино» старт выдался лучше. Команда набрала 4 балла и идет в лидирующей группе.

    После победы над «Козенцей» в Кубке Италии «Торино» неожиданно отобрал очки у «Милана» на «Сан-Сиро» (2:2). Затем «быки» дома одолели «Аталанту» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица Серии А

    Ставка: Обе забьют за 1.85.

    «Унион» — «Санкт-Паули»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Унион» порадовал фанатов в стартовом матче Кубка Германии. 17 августа команда в гостях взяла верх над «Грайфвальдом» со счетом 0:1.

    24 августа «Унион» на выезде разошелся миром с «Майнцем». Встреча закончилась вничью 1:1. У «Униона» гол забил Ласло Бенеш.

  • Покупки наугад. «Челси» до сих пор не знает, как построить работающую команду
  • Почему трансферная стратегия лондонского клуба до сих пор не имеет смысла
  • 22/08/2024

    • В нынешнем сезоне «Санкт-Паули», скорее всего, будет бороться за выживание. В матче первого тура команда потерпела поражение. «Санкт-Паули» уступил «Хайденхайму» со счетом 0:2.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Унион» и «Санкт-Паули» в 2022 году провели две встречи. В обеих играх «Унион» добился победы. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.

    Ставка: Победа «Униона» за 2.04.

    «Интер» — «Аталанта»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Интер» в нынешнем сезоне нацелен защитить титул. Команда Симоне Индзаги удачно начала новый чемпионат. По итогам двух встреч набраны 4 очка.

    В первом туре «Интер» сыграл вничью с «Дженоа» (2:2). Затем 24 августа нерадзурри дома одолели «Лечче». Была одержана победа со счетом 2:0.

    Сейчас лидирует в Серии А «Ювентус». У туринской команды шесть очков, в активе «Интера» на два балла меньше.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Аталанта» в августе могла начать новый сезон с завоеванного трофея. Но команда не порадовала своих фанатов. В матче за Суперкубок УЕФА «Аталанта» уступила мадридскому «Реалу».

    После двух туров у «Аталанты» три набранных очка. Команда располагается в середине таблицы. В первом туре «Аталанта» разгромила «Лечче» со счетом 4:0, но затем в гостях уступила «Торино» (1:2).

    Ставка: Победа «Интера» за 1.67.

    Общий коэффициент — 6.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Астана — Бранн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лепченко — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Долхайд — Эррани
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бултер — Бузас-Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Боузкова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бондар — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кенин — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Таусон — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Синнер — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Зиря — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 30 августа: прогноз, ставка (6.30), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Экспресс. «Интер» обыграет «Аталанту», «Унион» разберется с «Санкт-Паули»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры