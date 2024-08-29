В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Петрокуб» — «Лудогорец»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Петрокуб» начал нынешний еврокубковый сезон с Лиги чемпионов. Но после прохода «Ордабасы» команда вылетела от АПОЭЛа.

Затем в Лиге Европы «Петрокуб» справился с «Нью-Сейнтс». А вот с «Лудогорцем» возникли проблемы. В первом матче клуб из Молдовы уступил со счетом 0:4.

«Лудогорец» хорошо играет в текущем месяце. В шести матчах было лишь одно поражение. Команда близка к тому, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы.

В чемпионате Болгарии-2024/25 «Лудогорец» стартовал блестяще. Клуб набрал 12 очков в четырех поединках. Забито 8 голов и пропущен лишь один мяч.

Календарь и таблица Лиги Европы

Ставка: Победа «Лудогорца» за 1.82.

«Бешикташ» — «Лугано»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Бешикташ» начал сезон с победы в матче за Суперкубок Турции. Затем команда выиграла две встречи в чемпионате страны. Клуб взял верх над «Самсунспором» (2:0) и «Антальяспором» (4:2).

Первый матч в Швейцарии с «Лугано» оказался результативным. Команды забили шесть голов на двоих, но победителя не выявили. Встреча закончилась вничью 3:3.

«Лугано» в чемпионате Швейцарии находится в топ-6. В четырех матчах у команды три победы и одно поражение. «Лугано» набрал 9 очков.

В ответной встрече букмекеры считают фаворитом турецкий клуб. Скорее всего, «Бешикташ» добьется успеха. Команды уже встречались в 2023 году в Лиге конференций. Тогда «Лугано» и «Бешикташ» обменялись гостевыми победами.

Ставка: Обе забьют за 1.80.

«Панатинаикос» — «Ланс»

Футбол. Лига конференций. Квалификация

«Панатинаикос» начал отбор в квалификации Лиги конференций с матчей против «Ботева». Потом удалось пройти «Аякс». В первом поединке раунда плей-офф «Панатинаикос» уступил «Лансу» 1:2. Удастся ли взять реванш в ответной встрече?

В нынешнем сезоне «Панатинаикос» не слишком удачно играет дома. В родных стенах команда проиграла два матча из четырех. А «Ланс» на своем поле обязательно нужно обыгрывать.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

«Ланс» порадовал фанатов в новом сезоне Лиги 1. Команда не только набрала максимум очков в двух матчах, но и не пропустила ни одного гола. До этого были обыграны «Анже» (1:0) и «Брест» (2:0).

В сезоне-2024/25 выигрышная серия «Ланса» составляет три матча. В чемпионате Франции команда сразу оказалась в лидирующей группе. Сможет ли «Ланс» добиться успеха и в ответной дуэли с «Панатинаикосом»?

Ставка: «Ланс» не проиграет за 1.41.

Общий коэффициент — 4.61.