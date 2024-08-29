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    «Лудогорец» снова одолеет «Петрокуб», «Ланс» не проиграет в Греции

    Экспресс дня 29 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Ланс»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Петрокуб» — «Лудогорец»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Петрокуб» начал нынешний еврокубковый сезон с Лиги чемпионов. Но после прохода «Ордабасы» команда вылетела от АПОЭЛа.

    Затем в Лиге Европы «Петрокуб» справился с «Нью-Сейнтс». А вот с «Лудогорцем» возникли проблемы. В первом матче клуб из Молдовы уступил со счетом 0:4.

    «Лудогорец» хорошо играет в текущем месяце. В шести матчах было лишь одно поражение. Команда близка к тому, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы.

    В чемпионате Болгарии-2024/25 «Лудогорец» стартовал блестяще. Клуб набрал 12 очков в четырех поединках. Забито 8 голов и пропущен лишь один мяч.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Ставка: Победа «Лудогорца» за 1.82.

    «Бешикташ» — «Лугано»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Бешикташ» начал сезон с победы в матче за Суперкубок Турции. Затем команда выиграла две встречи в чемпионате страны. Клуб взял верх над «Самсунспором» (2:0) и «Антальяспором» (4:2).

    Первый матч в Швейцарии с «Лугано» оказался результативным. Команды забили шесть голов на двоих, но победителя не выявили. Встреча закончилась вничью 3:3.

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    • «Лугано» в чемпионате Швейцарии находится в топ-6. В четырех матчах у команды три победы и одно поражение. «Лугано» набрал 9 очков.

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    В ответной встрече букмекеры считают фаворитом турецкий клуб. Скорее всего, «Бешикташ» добьется успеха. Команды уже встречались в 2023 году в Лиге конференций. Тогда «Лугано» и «Бешикташ» обменялись гостевыми победами.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    «Панатинаикос» — «Ланс»

    Футбол. Лига конференций. Квалификация

    «Панатинаикос» начал отбор в квалификации Лиги конференций с матчей против «Ботева». Потом удалось пройти «Аякс». В первом поединке раунда плей-офф «Панатинаикос» уступил «Лансу» 1:2. Удастся ли взять реванш в ответной встрече?

    В нынешнем сезоне «Панатинаикос» не слишком удачно играет дома. В родных стенах команда проиграла два матча из четырех. А «Ланс» на своем поле обязательно нужно обыгрывать.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    «Ланс» порадовал фанатов в новом сезоне Лиги 1. Команда не только набрала максимум очков в двух матчах, но и не пропустила ни одного гола. До этого были обыграны «Анже» (1:0) и «Брест» (2:0).

    В сезоне-2024/25 выигрышная серия «Ланса» составляет три матча. В чемпионате Франции команда сразу оказалась в лидирующей группе. Сможет ли «Ланс» добиться успеха и в ответной дуэли с «Панатинаикосом»?

    Ставка: «Ланс» не проиграет за 1.41.

    Общий коэффициент — 4.61.

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    Экспресс дня 29 августа: прогноз, ставка (4.61), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Экспресс. «Лудогорец» снова одолеет «Петрокуб», «Ланс» не проиграет в Греции
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