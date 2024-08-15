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    «Атлетик» начнет новый чемпионат с победы, «Хайдук» выбьет «Ружомберок» из еврокубков

    Экспресс дня 15 августа. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 августа
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    «Атлетик»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Испании и в квалификации Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Атлетик» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Летом «Атлетик» сыграл ряд товарищеских матчей. В августе команда провела четыре встречи. В последних двух поединках были зафисированы поражения. До этого «Атлетик» уступил «Астон Вилле» и «Штутгарту».

    В домашней встрече с «Хетафе» «Атлетик» является фаворитом. Букмекеры считают, что бакский клуб дома завоюет три очка.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Результаты «Хетафе» в спаррингах оставляли желать лучшего. Летом клуб из шести матчей выиграл только один. 7 августа испанская команда одолела «Сент-Этьен» со счетом 1:0.

    Последний матч клубы провели 3 мая. «Хетафе» принимал «Атлетик» на своем поле. Клуб из Бильбао победил в гостях со счетом 2:0. Удастся ли баскам завоевать три очка сейчас?

    Ставка: Победа «Атлетика» за 1.47.

    «Хайдук» — «Ружомберок»

    Футбол. Лига конференций. Квалификация

    «Хайдук» постарается добиться успеха в домашней встрече. Первый матч оказался скучным. Команды за 90 минут не забили ни одного гола.

    К предстоящему матчу «Хайдук» готовится в хорошем настроении. У клуба одна победа и одна ничья в чемпионате Хорватии. «Хайдук» находится на четвертом месте в таблице.

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    «Ружомберок» начинал свой путь с квалификации Лиги Европы. Сначала словацкий коллектив по сумме двух встреч взял верх над «Тоболом». Во 2-м раунде «Ружомберок» не смог пройти «Трабзонспор». Команда проиграла обе встречи (0:2, 0:1).

    «Ружомберок» давно не выигрывал в гостях. Последний раз клуб побеждал на чужом поле еще в апреле. Скорее всего, «Хайдук» добьется успеха и пройдет дальше.

    Ставка: Победа «Хайдука» за 1.40.

    «Бетис» — «Жирона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Летом «Бетис» провел много товарищеских матчей. Были как победы, так и неудачи. «Бетис» уступил «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», выиграл у «Аль-Иттихада», а также разошелся миром с «Байером».

    В минувшем сезоне «Бетис» занял седьмое место в таблице Примеры. Этот результат позволил команде пробиться в раунд плей-офф Лиги конференций. Первый соперник на старте чемпионата очень серьезный. Кто добьется победы?

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    • «Жирона» приятно удивила своей игрой в минувшем сезоне. Клуб завоевал бронзовые медали и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов. В предстоящей встрече букмекеры не могут выделить явного фаворита.

    В чемпионате Испании-2023/24 команды встречались в Севилье 21 декабря. Матч закончился вничью 1:1. 31 марта «Жирона» дома одолела «Бетис» со счетом 3:2.

    Ставка: Обе забьют за 1.73.

    Общий коэффициент — 3.56.

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    Экспресс дня 15 августа: прогноз, ставка (3.56), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Экспресс. «Атлетик» начнет новый чемпионат с победы, «Хайдук» выбьет «Ружомберок» из еврокубков
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