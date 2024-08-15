В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Испании и в квалификации Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетик» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании

Летом «Атлетик» сыграл ряд товарищеских матчей. В августе команда провела четыре встречи. В последних двух поединках были зафисированы поражения. До этого «Атлетик» уступил «Астон Вилле» и «Штутгарту».

В домашней встрече с «Хетафе» «Атлетик» является фаворитом. Букмекеры считают, что бакский клуб дома завоюет три очка.

Прогнозы и ставки на футбол

Результаты «Хетафе» в спаррингах оставляли желать лучшего. Летом клуб из шести матчей выиграл только один. 7 августа испанская команда одолела «Сент-Этьен» со счетом 1:0.

Последний матч клубы провели 3 мая. «Хетафе» принимал «Атлетик» на своем поле. Клуб из Бильбао победил в гостях со счетом 2:0. Удастся ли баскам завоевать три очка сейчас?

Ставка: Победа «Атлетика» за 1.47.

«Хайдук» — «Ружомберок»

Футбол. Лига конференций. Квалификация

«Хайдук» постарается добиться успеха в домашней встрече. Первый матч оказался скучным. Команды за 90 минут не забили ни одного гола.

К предстоящему матчу «Хайдук» готовится в хорошем настроении. У клуба одна победа и одна ничья в чемпионате Хорватии. «Хайдук» находится на четвертом месте в таблице.

«Ружомберок» начинал свой путь с квалификации Лиги Европы. Сначала словацкий коллектив по сумме двух встреч взял верх над «Тоболом». Во 2-м раунде «Ружомберок» не смог пройти «Трабзонспор». Команда проиграла обе встречи (0:2, 0:1).

«Ружомберок» давно не выигрывал в гостях. Последний раз клуб побеждал на чужом поле еще в апреле. Скорее всего, «Хайдук» добьется успеха и пройдет дальше.

Ставка: Победа «Хайдука» за 1.40.

«Бетис» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании

Летом «Бетис» провел много товарищеских матчей. Были как победы, так и неудачи. «Бетис» уступил «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», выиграл у «Аль-Иттихада», а также разошелся миром с «Байером».

В минувшем сезоне «Бетис» занял седьмое место в таблице Примеры. Этот результат позволил команде пробиться в раунд плей-офф Лиги конференций. Первый соперник на старте чемпионата очень серьезный. Кто добьется победы?

«Жирона» приятно удивила своей игрой в минувшем сезоне. Клуб завоевал бронзовые медали и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов. В предстоящей встрече букмекеры не могут выделить явного фаворита.

В чемпионате Испании-2023/24 команды встречались в Севилье 21 декабря. Матч закончился вничью 1:1. 31 марта «Жирона» дома одолела «Бетис» со счетом 3:2.

Ставка: Обе забьют за 1.73.

Общий коэффициент — 3.56.