В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фенербахче» — «Лилль»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Фенербахче» не смог добиться успеха в первом матче. Во Франции турецкий клуб уступил со счетом 1:2. Теперь нужно прибавить в ответной игре.

Ранее «Фенербахче» удачно стартовал в чемпионате Турции. Команда принимала «Адана Демирспор» и выиграла встречу со счетом 1:0. Единственный гол забил Эдин Джеко.

Прогнозы и ставки на футбол

У «Лилля» есть преимущество по итогам первой встречи. Клуб постарается удержать его. Во Франции «догам» помогли победить голы Тиагу Сантоса и Эдона Жегровы.

В ответном матче букмекеры считают фаворитом «Фенербахче». На своем поле клуб сделает всё для реванша. Фанаты на трибунах все 90 минут будут гнать команду вперед.

Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.15.

«Рейнджерс» — «Динамо» Киев

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Рейнджерс» в первом матче чудом ушел от поражения. Киевляне вели в счете большую часть встречи, но пропустили перед финальным свистком. Отличился Сирил Дессерс.

Дома шотландский клуб будет играть первым номером. Гостям придется нелегко.

Ранее в чемпионате Шотландии «Рейнджерс» провел два матча. Команда пока не проигрывала, набрав 4 очка.

Киевское «Динамо» начало свой еврокубковый путь с противостояния с «Партизаном». Украинский клуб легко одолел соперника, выиграв оба матча.

С «Рейнджерс» будет борьба в ответной дуэли. Букмекеры не видят явного фаворита, но у хозяев немного больше шансов на победу.

Ставка: Проход «Рейнджерс» за 1.91.

«Лудогорец» — «Карабах»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Лудогорец» хорошо начал новый сезон в Болгарии. Клуб одержал две победы в двух матчах. Шесть очков — максимально возможный показатель на данный момент.

В Лиге чемпионов «Лудогорец» уже преодолел два раунда. До этого команда прошла «Динамо» Батуми и «Динамо-Минск». Получится ли выйти в раунд плей-офф?

«Карабах» потерпел поражение в первом матче с «Лудогорцем». Клуб уступил дома со счетом 1:2. В ответном матче наверстать упущенное будет гораздо сложнее.

В Болгарии явного фаворита нет. Исход может быть абсолютно любым. В первой игре был пробит ТБ 2.5. Скорее всего, обе команды забьют и на этот раз.

Ставка: Обе забьют за 1.63.

Общий коэффициент — 6.69.