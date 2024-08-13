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    «Фенербахче» возьмет реванш на своем поле, «Лудогорец» и «Карабах» обменяются голами

    Экспресс дня 13 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 августа
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    «Фенербахче»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фенербахче» — «Лилль»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Фенербахче» не смог добиться успеха в первом матче. Во Франции турецкий клуб уступил со счетом 1:2. Теперь нужно прибавить в ответной игре.

    Ранее «Фенербахче» удачно стартовал в чемпионате Турции. Команда принимала «Адана Демирспор» и выиграла встречу со счетом 1:0. Единственный гол забил Эдин Джеко.

    Прогнозы и ставки на футбол

    У «Лилля» есть преимущество по итогам первой встречи. Клуб постарается удержать его. Во Франции «догам» помогли победить голы Тиагу Сантоса и Эдона Жегровы.

    В ответном матче букмекеры считают фаворитом «Фенербахче». На своем поле клуб сделает всё для реванша. Фанаты на трибунах все 90 минут будут гнать команду вперед.

    Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.15.

    «Рейнджерс» — «Динамо» Киев

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Рейнджерс» в первом матче чудом ушел от поражения. Киевляне вели в счете большую часть встречи, но пропустили перед финальным свистком. Отличился Сирил Дессерс.

    Дома шотландский клуб будет играть первым номером. Гостям придется нелегко.

    Ранее в чемпионате Шотландии «Рейнджерс» провел два матча. Команда пока не проигрывала, набрав 4 очка.

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    Киевское «Динамо» начало свой еврокубковый путь с противостояния с «Партизаном». Украинский клуб легко одолел соперника, выиграв оба матча.

    С «Рейнджерс» будет борьба в ответной дуэли. Букмекеры не видят явного фаворита, но у хозяев немного больше шансов на победу.

    Ставка: Проход «Рейнджерс» за 1.91.

    «Лудогорец» — «Карабах»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Лудогорец» хорошо начал новый сезон в Болгарии. Клуб одержал две победы в двух матчах. Шесть очков — максимально возможный показатель на данный момент.

    В Лиге чемпионов «Лудогорец» уже преодолел два раунда. До этого команда прошла «Динамо» Батуми и «Динамо-Минск». Получится ли выйти в раунд плей-офф?

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  • 25/07/2024

    • «Карабах» потерпел поражение в первом матче с «Лудогорцем». Клуб уступил дома со счетом 1:2. В ответном матче наверстать упущенное будет гораздо сложнее.

    В Болгарии явного фаворита нет. Исход может быть абсолютно любым. В первой игре был пробит ТБ 2.5. Скорее всего, обе команды забьют и на этот раз.

    Ставка: Обе забьют за 1.63.

    Общий коэффициент — 6.69.

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    Экспресс дня 13 августа: прогноз, ставка (6.69), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Экспресс. «Фенербахче» возьмет реванш на своем поле, «Лудогорец» и «Карабах» обменяются голами
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