«Фенербахче» — «Лилль»
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
«Фенербахче» не смог добиться успеха в первом матче. Во Франции турецкий клуб уступил со счетом 1:2. Теперь нужно прибавить в ответной игре.
Ранее «Фенербахче» удачно стартовал в чемпионате Турции. Команда принимала «Адана Демирспор» и выиграла встречу со счетом 1:0. Единственный гол забил Эдин Джеко.
У «Лилля» есть преимущество по итогам первой встречи. Клуб постарается удержать его. Во Франции «догам» помогли победить голы Тиагу Сантоса и Эдона Жегровы.
В ответном матче букмекеры считают фаворитом «Фенербахче». На своем поле клуб сделает всё для реванша. Фанаты на трибунах все 90 минут будут гнать команду вперед.
Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.15.
«Рейнджерс» — «Динамо» Киев
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
«Рейнджерс» в первом матче чудом ушел от поражения. Киевляне вели в счете большую часть встречи, но пропустили перед финальным свистком. Отличился Сирил Дессерс.
Дома шотландский клуб будет играть первым номером. Гостям придется нелегко.
Ранее в чемпионате Шотландии «Рейнджерс» провел два матча. Команда пока не проигрывала, набрав 4 очка.
Киевское «Динамо» начало свой еврокубковый путь с противостояния с «Партизаном». Украинский клуб легко одолел соперника, выиграв оба матча.
С «Рейнджерс» будет борьба в ответной дуэли. Букмекеры не видят явного фаворита, но у хозяев немного больше шансов на победу.
Ставка: Проход «Рейнджерс» за 1.91.
«Лудогорец» — «Карабах»
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
«Лудогорец» хорошо начал новый сезон в Болгарии. Клуб одержал две победы в двух матчах. Шесть очков — максимально возможный показатель на данный момент.
В Лиге чемпионов «Лудогорец» уже преодолел два раунда. До этого команда прошла «Динамо» Батуми и «Динамо-Минск». Получится ли выйти в раунд плей-офф?
«Карабах» потерпел поражение в первом матче с «Лудогорцем». Клуб уступил дома со счетом 1:2. В ответном матче наверстать упущенное будет гораздо сложнее.
В Болгарии явного фаворита нет. Исход может быть абсолютно любым. В первой игре был пробит ТБ 2.5. Скорее всего, обе команды забьют и на этот раз.
Ставка: Обе забьют за 1.63.
Общий коэффициент — 6.69.