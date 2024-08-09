В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи на футбольном турнире ОИ-2024, а также в чемпионате России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Франция (до 23) — Испания (до 23)

Футбол. Олимпиада

Франция (до 23) нацелена завоевать титул на домашней Олимпиаде. До исполнения заветной мечты осталось сделать один шаг. Впереди — важнейшее финальное сражение с Испанией.

У подопечных Тьерри Анри семиматчевая выигрышная серия. Команда находится в отличной форме. В финале французы отдадут себя на поле полностью. В этом нет никаких сомнений.

Прогнозы и ставки на футбол

Испания на групповом этапе потерпела одно поражение в трех встречах. Не удалось справиться с Египтом. Зато в матчах с Узбекистаном и Доминиканской Республикой были одержаны победы.

В 1/4 финала Испания (до 23) разгромила Японию 3:0. Встреча состоялась 2 августа. 5 августа испанцы в полуфинале одолели Марокко (до 23) со счетом 2:1.

Ставка: Ничья в первом тайме за 2.00.

«Пари НН» — «Химки»

Футбол. Чемпионат России

«Пари НН» начал сезон с двух поражений. Игра команды совершенно не впечатляла. Но в 3-м туре подопечные Саши Илича смогли завоевать три очка. Со счетом 1:0 было обыграно махачкалинское «Динамо».

На данный момент «Пари НН» идет 12-м в таблице. Скорее всего, в нынешнем сезоне клуб будет бороться за выживание. Ранее команда с трудом осталась в элите после стыков. Ожидается ли подобный сценарий и в этот раз?

«Химки» после неудачного старта прибавили и выиграли два последних матча. В Кубке России был обыгран «Оренбург» (1:0). 3 августа в РПЛ «Химки» в Казани нанесли поражение «Рубину» со счетом 3:2.

В Нижнем Новгороде сложно выявить явного фаворита. Последний раз команды встречались друг с другом 3 июня 2023 года. Тогда «Химки» в гостях уступили «Пари НН» со счетом 0:2.

Ставка: Обе забьют за 1.73.

«Ростов» — «Рубин»

Футбол. Чемпионат России

Валерий Карпин неоднократно говорил, что перед «Ростовом» стоит задача сохранить прописку в РПЛ. Команда неплохо начала сезон. В трех матчах было набрано 4 очка.

Провальным оказался лишь поединок третьего тура с «Зенитом». В Санкт-Петербурге было поражение в «одну калитку». От «Зенита» ростовчане пропустили пять голов и ни разу не забили в ответ.

«Рубин» 27 июля также играл с «Зенитом» и разгромно уступил. Тогда в Казани команда Рахимова проиграла 0:4. После трех туров «Рубин» идет на 9-й позиции в таблице, набрав три балла.

Две предыдущие встречи между командами в Ростове-на-Дону закончились победами хозяев. Последний раз «Рубин» обыгрывал «Ростов» в гостях еще в 2021 году.

Стоит согласиться с котировками букмекеров. Команда Карпина находится ближе к победе.

Ставка: Победа «Ростова» за 1.88.

Общий коэффициент — 6.50.