Франция (до 23) — Испания (до 23)
Футбол. Олимпиада
Франция (до 23) нацелена завоевать титул на домашней Олимпиаде. До исполнения заветной мечты осталось сделать один шаг. Впереди — важнейшее финальное сражение с Испанией.
У подопечных Тьерри Анри семиматчевая выигрышная серия. Команда находится в отличной форме. В финале французы отдадут себя на поле полностью. В этом нет никаких сомнений.
Испания на групповом этапе потерпела одно поражение в трех встречах. Не удалось справиться с Египтом. Зато в матчах с Узбекистаном и Доминиканской Республикой были одержаны победы.
В 1/4 финала Испания (до 23) разгромила Японию 3:0. Встреча состоялась 2 августа. 5 августа испанцы в полуфинале одолели Марокко (до 23) со счетом 2:1.
Ставка: Ничья в первом тайме за 2.00.
«Пари НН» — «Химки»
Футбол. Чемпионат России
«Пари НН» начал сезон с двух поражений. Игра команды совершенно не впечатляла. Но в 3-м туре подопечные Саши Илича смогли завоевать три очка. Со счетом 1:0 было обыграно махачкалинское «Динамо».
На данный момент «Пари НН» идет 12-м в таблице. Скорее всего, в нынешнем сезоне клуб будет бороться за выживание. Ранее команда с трудом осталась в элите после стыков. Ожидается ли подобный сценарий и в этот раз?
«Химки» после неудачного старта прибавили и выиграли два последних матча. В Кубке России был обыгран «Оренбург» (1:0). 3 августа в РПЛ «Химки» в Казани нанесли поражение «Рубину» со счетом 3:2.
В Нижнем Новгороде сложно выявить явного фаворита. Последний раз команды встречались друг с другом 3 июня 2023 года. Тогда «Химки» в гостях уступили «Пари НН» со счетом 0:2.
Ставка: Обе забьют за 1.73.
«Ростов» — «Рубин»
Футбол. Чемпионат России
Валерий Карпин неоднократно говорил, что перед «Ростовом» стоит задача сохранить прописку в РПЛ. Команда неплохо начала сезон. В трех матчах было набрано 4 очка.
Провальным оказался лишь поединок третьего тура с «Зенитом». В Санкт-Петербурге было поражение в «одну калитку». От «Зенита» ростовчане пропустили пять голов и ни разу не забили в ответ.
«Рубин» 27 июля также играл с «Зенитом» и разгромно уступил. Тогда в Казани команда Рахимова проиграла 0:4. После трех туров «Рубин» идет на 9-й позиции в таблице, набрав три балла.
Две предыдущие встречи между командами в Ростове-на-Дону закончились победами хозяев. Последний раз «Рубин» обыгрывал «Ростов» в гостях еще в 2021 году.
Стоит согласиться с котировками букмекеров. Команда Карпина находится ближе к победе.
Ставка: Победа «Ростова» за 1.88.
Общий коэффициент — 6.50.