В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Австрии, Бельгии и во второй Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Грацер» — «Зальцбург»

Футбол. Чемпионат Австрии

В эту пятницу стартует сезон в чемпионате Франции. Несмотря на то, что команда пока не провела ни одного матча, очевидно, что «Зальцбург» и в новой кампании будет главным претендентом на титул.

Летом «Зальцбург» провел серию товарищеских матчей, в которых одержал пять побед и один раз сыграл вничью. Исключением стала лишь встреча с пражской «Спартой», которая завершилась со счетом 2:2.

Австрийский гранд, как обычно, показал яркую игру в нападении, забив на этом отрезке 24 мяча.

Прогнозы и ставки на футбол

«Грацер» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата во втором дивизионе. По всей видимости, эту команду ждет непростая борьба за выживание.

В предстоящем матче «Зальцбург», скорее всего, выиграет с разгромным счетом.

Ставка: победа «Зальцбурга» с форой (-1,5) за 1.92.

«Кельн» — «Гамбург»

Футбол. Вторая Бундеслига

«Кельн» стал одним из главных неудачников предыдущего немецкого сезона. «Козлы» заняли предпоследнее место в первой Бундеслиге и вылетели во второй дивизион.

Судя по товарищеским матчам, «Кельн» неплохо подготовился к сезону. В конце июля команда Герхарда Штрубера обыграла валлийский «Суонси» и итальянский «Удинезе», при этом забив в общей сложности пять мячей.

«Гамбург», в свою очередь, в заключительных товарищеских матчах уступил «Кардифф Сити» (0:3) и ее смог обыграть кипрский «Арис» (0:0).

Несмотря на то, что «Гамбург» не так ярко играл во время предсезонки, все равно нет уверенности в том, что «Кельн» подтвердит статус фаворита в предстоящем матче. Ставка на голы будет оптимальным вариантом.

Ставка: обе команды забьют за 1.58.

«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Беерсхот»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Юнион» в первом туре не смог выиграть на выезде у скромного «Дендера». Матч завершился вничью — 0:0.

Однако будет неправильно судить о возможностях «Юниона» только по этой игре.

Дело в том, что в конце июля команда Себастьяна Поконьоли обыграла «Брюгге» (2:1) в матче за Суперкубок Бельгии.

«Беерсхот» в первом туре не смог выиграть на своем поле у «Ауд-Хеверле Лёвен». Этот матч тоже завершился со счетом 0:0.

Похоже, в Бельгии многие команды научились защищаться, но в данном случае мы все равно считаем, что «Юнион» сможет забить несколько мячей в ворота гостей.

Ставка: победа «Юниона» + тотал геймов больше 1,5 за 1.51.

Общий коэффициент — 4.58.