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    «Партизан» окажет сопротивление киевскому «Динамо», «Лудогорец» снова победит

    Экспресс дня 31 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 июля
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    «Динамо» Киев
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Мидтьюлланн» — «Санта-Колома»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Мидтьюлланн» проведет ответный матч с «Санта-Коломой». Хозяева, скорее всего, снова победят. Разница в классе между командами колоссальная. В первом поединке «Мидтьюлланн» победил со счетом 3:0.

    В чемпионате Дании «Мидтьюлланн» в двух турах набрал два очка. Были зафиксированы две ничьи. Ранее клуб разошелся миром с «Орхусом» и «Норшеланном».

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Санта-Колома» изначально шла аутсайдером в дуэли. Это подтвердилось на футбольном поле. В гостях команде ничего особо не светит.

    Главный вопрос — удастся ли коллективу из Андорры избежать разгрома. Скорее всего, «Мидтьюлланн» выиграет встречу всухую.

    Ставка: ТМ 4.5 за 1.65.

    «Партизан» — «Динамо» Киев

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Партизан» провалил первый матч с украинским клубом. Никто не ожидал, что сербская команда уступит со счетом 2:6. Второй тайм белградский клуб провел безобразно.

    Отыграться в этом противостоянии «Партизан» вряд ли сможет. Но победить команда точно попытается. Ранее «Партизан» в чемпионате Сербии разгромил «Единство» со счетом 4:0.

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    Киевское «Динамо» одной ногой уже в 3-м квалификационном раунде. Осталось закончить начатое. Первый матч команда провела практически идеально.

    Букмекеры уверены, что и в Сербии «Динамо» добьется победы. Но вряд ли украинский клуб будет стараться выиграть любой ценой. «Партизан» захочет реабилитироваться перед своими фанатами.

    Ставка: Победа «Партизана» с форой (+1.5) за 1.40.

    «Динамо-Минск» — «Лудогорец»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Динамо-Минск» блестяще выступает в чемпионате Беларуси. Клуб лидирует в таблице, набрав 35 очков в 15 встречах. До сих пор команда ни разу не проиграла.

    Но первый матч с «Лудогорцем» не сложился. Было зафиксировано поражение со счетом 0:2. Теперь белорусский клуб нацелен взять реванш.

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  • 25/07/2024

    • «Лудогорец» в 1-м раунде квалификации прошел «Динамо» Батуми. Скорее всего, команда выйдет в 3-й раунд. Шансы на успех очень велики.

    В домашней встрече у «Лудогорца» всё получилось отлично. Как сложится ответный поединок? Букмекеры уверены в том, что «Лудогорец» снова одержит победу.

    Ставка: Победа «Лудогорца» за 1.83.

    Общий коэффициент — 4.22.

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    Экспресс дня 31 июля: прогноз, ставка (4.22), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Экспресс. «Партизан» окажет сопротивление киевскому «Динамо», «Лудогорец» снова победит
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