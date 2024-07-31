В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мидтьюлланн» — «Санта-Колома»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Мидтьюлланн» проведет ответный матч с «Санта-Коломой». Хозяева, скорее всего, снова победят. Разница в классе между командами колоссальная. В первом поединке «Мидтьюлланн» победил со счетом 3:0.

В чемпионате Дании «Мидтьюлланн» в двух турах набрал два очка. Были зафиксированы две ничьи. Ранее клуб разошелся миром с «Орхусом» и «Норшеланном».

Прогнозы и ставки на футбол

«Санта-Колома» изначально шла аутсайдером в дуэли. Это подтвердилось на футбольном поле. В гостях команде ничего особо не светит.

Главный вопрос — удастся ли коллективу из Андорры избежать разгрома. Скорее всего, «Мидтьюлланн» выиграет встречу всухую.

Ставка: ТМ 4.5 за 1.65.

«Партизан» — «Динамо» Киев

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Партизан» провалил первый матч с украинским клубом. Никто не ожидал, что сербская команда уступит со счетом 2:6. Второй тайм белградский клуб провел безобразно.

Отыграться в этом противостоянии «Партизан» вряд ли сможет. Но победить команда точно попытается. Ранее «Партизан» в чемпионате Сербии разгромил «Единство» со счетом 4:0.

Киевское «Динамо» одной ногой уже в 3-м квалификационном раунде. Осталось закончить начатое. Первый матч команда провела практически идеально.

Букмекеры уверены, что и в Сербии «Динамо» добьется победы. Но вряд ли украинский клуб будет стараться выиграть любой ценой. «Партизан» захочет реабилитироваться перед своими фанатами.

Ставка: Победа «Партизана» с форой (+1.5) за 1.40.

«Динамо-Минск» — «Лудогорец»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Динамо-Минск» блестяще выступает в чемпионате Беларуси. Клуб лидирует в таблице, набрав 35 очков в 15 встречах. До сих пор команда ни разу не проиграла.

Но первый матч с «Лудогорцем» не сложился. Было зафиксировано поражение со счетом 0:2. Теперь белорусский клуб нацелен взять реванш.

«Лудогорец» в 1-м раунде квалификации прошел «Динамо» Батуми. Скорее всего, команда выйдет в 3-й раунд. Шансы на успех очень велики.

В домашней встрече у «Лудогорца» всё получилось отлично. Как сложится ответный поединок? Букмекеры уверены в том, что «Лудогорец» снова одержит победу.

Ставка: Победа «Лудогорца» за 1.83.

Общий коэффициент — 4.22.