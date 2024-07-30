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    Украина (до 23) даст бой Аргентине на Олимпиаде, «Карабах» добьется еще одной победы

    Экспресс дня 30 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Байер» — «Карабах». Лига Европы 2023/2024
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов, а также на олимпийском турнире по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Петрокуб» — АПОЭЛ

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Петрокуб» является дебютантом квалификации Лиги чемпионов. В Кишиневе команда постарается порадовать своих фанатов успешным результатом. После первой встречи нужно отыгрываться.

    В первом поединке «Петрокуб» уступил в гостях со счетом 0:1. Но в Никосии была примерно равная игра. Клуб из Молдовы выглядел очень достойно.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В ответном матче букмекеры не видят явного фаворита. Исход может быть абсолютно любым. Но факт, что АПОЭЛ гораздо опытнее молдавского оппонента.

    В Кишиневе АПОЭЛу будет трудно удержать преимущество в один гол. Скорее всего, гости сосредоточатся на обороне. У «Петрокуба» нет других вариантов, кроме как обострять игру в атаке.

    Ставка: «Петрокуб» не проиграет за 1.45.

    Украина (до 23) — Аргентина (до 23)

    Олимпийские игры 2024. Футбол

    Украина (до 23) стартовала на Олимпиаде с сенсационного поражения. Никто не ожидал, что команда уступит Ираку. Но это случилось. Однако во второй встрече украинцы смогли реабилитироваться. Команда одолела Марокко со счетом 2:1.

    Любопытно, что после двух туров у всех четырех команд по три набранных очка. На Евро-2024 у Украины в группе была практически та же ситуация. Повезет ли сборной пробиться в плей-офф на Олимпиаде?

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    Как и Украина, Аргентина провалила стартовый матч на Олимпиаде. Команда неожиданно уступила Марокко со счетом 1:2. Встреча закончилась скандалом.

    Аргентинцы забили гол в конце, который был отменен, после чего начались массовые беспорядки. Сборным пришлось доиграть поединок с большим опозданием.

    Букмекеры считают фаворитом команду Аргентины (до 23). Но на этой Олимпиаде сенсация возможна в любом матче. Украинские футболисты точно дадут бой в заключительной игре группового этапа.

    Ставка: Победа Украина (до 23) с форой (+1.5) за 1.43.

    «Карабах» — «Линкольн Ред Импс»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Карабах», как и ожидалось, в первом матче не испытал проблем в Гибралтаре. «Линкольн Ред Импс» пытался оказать сопротивление, но сенсации не случилось. Фаворит победил 2:0 и в хорошем настроении готовится к ответной встрече.

    В гостях у «Карабаха» отличились Жуниньо и Турал Байрамов. Дома команда также должна победить. У гостей мизерные шансы на положительный результат.

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  • 25/07/2024

    • «Линкольн Ред Импс» в минувшем сезоне завоевал чемпионский титул в Гибралтаре. В 1-м квалификационном раунде клуб смог пройти мальтийский «Хамрун». «Линкольн Ред Импс» дожал оппонента в серии пенальти.

    Букмекеры не сомневаются в успехе «Карабаха». Класс футболистов «Линкольн Ред Импс» намного ниже. Высока вероятность разгромной победы хозяев поля.

    Ставка: Победа «Карабаха» с форой (-2) за 1.47.

    Общий коэффициент — 3.04.

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    Экспресс дня 30 июля: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Экспресс. Украина (до 23) даст бой Аргентине на Олимпиаде, «Карабах» добьется еще одной победы
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