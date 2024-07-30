В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов, а также на олимпийском турнире по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Петрокуб» — АПОЭЛ

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Петрокуб» является дебютантом квалификации Лиги чемпионов. В Кишиневе команда постарается порадовать своих фанатов успешным результатом. После первой встречи нужно отыгрываться.

В первом поединке «Петрокуб» уступил в гостях со счетом 0:1. Но в Никосии была примерно равная игра. Клуб из Молдовы выглядел очень достойно.

Прогнозы и ставки на футбол

В ответном матче букмекеры не видят явного фаворита. Исход может быть абсолютно любым. Но факт, что АПОЭЛ гораздо опытнее молдавского оппонента.

В Кишиневе АПОЭЛу будет трудно удержать преимущество в один гол. Скорее всего, гости сосредоточатся на обороне. У «Петрокуба» нет других вариантов, кроме как обострять игру в атаке.

Ставка: «Петрокуб» не проиграет за 1.45.

Украина (до 23) — Аргентина (до 23)

Олимпийские игры 2024. Футбол

Украина (до 23) стартовала на Олимпиаде с сенсационного поражения. Никто не ожидал, что команда уступит Ираку. Но это случилось. Однако во второй встрече украинцы смогли реабилитироваться. Команда одолела Марокко со счетом 2:1.

Любопытно, что после двух туров у всех четырех команд по три набранных очка. На Евро-2024 у Украины в группе была практически та же ситуация. Повезет ли сборной пробиться в плей-офф на Олимпиаде?

Как и Украина, Аргентина провалила стартовый матч на Олимпиаде. Команда неожиданно уступила Марокко со счетом 1:2. Встреча закончилась скандалом.

Аргентинцы забили гол в конце, который был отменен, после чего начались массовые беспорядки. Сборным пришлось доиграть поединок с большим опозданием.

Букмекеры считают фаворитом команду Аргентины (до 23). Но на этой Олимпиаде сенсация возможна в любом матче. Украинские футболисты точно дадут бой в заключительной игре группового этапа.

Ставка: Победа Украина (до 23) с форой (+1.5) за 1.43.

«Карабах» — «Линкольн Ред Импс»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Карабах», как и ожидалось, в первом матче не испытал проблем в Гибралтаре. «Линкольн Ред Импс» пытался оказать сопротивление, но сенсации не случилось. Фаворит победил 2:0 и в хорошем настроении готовится к ответной встрече.

В гостях у «Карабаха» отличились Жуниньо и Турал Байрамов. Дома команда также должна победить. У гостей мизерные шансы на положительный результат.

«Линкольн Ред Импс» в минувшем сезоне завоевал чемпионский титул в Гибралтаре. В 1-м квалификационном раунде клуб смог пройти мальтийский «Хамрун». «Линкольн Ред Импс» дожал оппонента в серии пенальти.

Букмекеры не сомневаются в успехе «Карабаха». Класс футболистов «Линкольн Ред Импс» намного ниже. Высока вероятность разгромной победы хозяев поля.

Ставка: Победа «Карабаха» с форой (-2) за 1.47.

Общий коэффициент — 3.04.