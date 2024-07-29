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    «Ракув» завоюет три очка в домашнем матче, «Рапид» Бухарест обыграет «Петролул»

    Экспресс дня 29 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 июля
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    «Ракув»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Польши и Румынии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «УТА Арад» — «Университатя»

    Футбол. Чемпионат Румынии

    «УТА Арад» не лучшим образом начал новый сезон. Команда в двух матчах ни разу не выиграла. «УТА Арад» один раз проиграл и сыграл вничью.

    «УТА Арад» стартовал в чемпионате Румынии матчем с «Рапидом» из Бухареста (1:1). Затем последовало поражение от «Университати» со счетом 2:4.

    Прогнозы и ставки на футбол

    У «Университати» дела обстоят лучше. Клуб в двух турах записал в актив 4 очка. Зафиксированы одна победа и одна ничья.

    В гостях «Университатя» играет не лучшим образом. В последних десяти выездных матчах одержаны две победы.

    Ставка: «УТА Арад» не проиграет за 1.54.

    «Ракув» — «Краковия»

    Футбол. Чемпионат Польши

    «Ракув» удачно начал новый чемпионат Польши. Команда в первом туре завоевала три очка. Удалось в гостях победить «Мотор» со счетом 2:0.

    Букмекеры определились с фаворитом. У «Ракува» больше шансов добиться успеха на своем поле. Смогут ли хозяева порадовать фанатов победой?

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    «Краковия» начала сезон с ничейного результата. Ранее клуб разошелся миром с «Пяст Гливице». Поединок закончился вничью 1:1.

    На выезде «Краковия» выступает неудачно. В предыдущих 9 гостевых матчах чемпионата Польши одержана только одна победа. Скорее всего, «Краковия» в предстоящей встрече не наберет ни одного очка.

    Ставка: Победа «Ракува» за 1.70.

    «Петролул» — «Рапид» Бухарест

    Футбол. Чемпионат Румынии

    «Петролул» в июле провел два матча. Клуб один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

    Ранее «Петролул» разошелся миром с «Глорией Бузэу» (0:0). Во 2-м туре команда уступила «Динамо» из Бухареста со счетом 1:4.

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  • 25/07/2024

    • Фанаты «Рапида» заждались от команды первой победы в новом сезоне чемпионата Румынии. Но пока этого не случилось. Клуб набрал два очка в двух матчах.

    До этого «Рапид» Бухарест дважды сыграл вничью. Команда встречалась с «УТА Арад» (1:1) и «ЧФР Клуж» (2:2).

    В предстоящем матче «Рапид» Бухарест считается фаворитом. Последний раз команды играли друг с другом в декабре 2023 года. Встреча закончилась вничью 0:0.

    Ставка: Победа «Рапида» за 1.93.

    Общий коэффициент — 5.05.

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    Экспресс дня 29 июля: прогноз, ставка (5.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 29.07.2024. Экспресс. «Ракув» завоюет три очка в домашнем матче, «Рапид» Бухарест обыграет «Петролул»
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