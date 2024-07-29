В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Польши и Румынии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«УТА Арад» — «Университатя»

Футбол. Чемпионат Румынии

«УТА Арад» не лучшим образом начал новый сезон. Команда в двух матчах ни разу не выиграла. «УТА Арад» один раз проиграл и сыграл вничью.

«УТА Арад» стартовал в чемпионате Румынии матчем с «Рапидом» из Бухареста (1:1). Затем последовало поражение от «Университати» со счетом 2:4.

Прогнозы и ставки на футбол

У «Университати» дела обстоят лучше. Клуб в двух турах записал в актив 4 очка. Зафиксированы одна победа и одна ничья.

В гостях «Университатя» играет не лучшим образом. В последних десяти выездных матчах одержаны две победы.

Ставка: «УТА Арад» не проиграет за 1.54.

«Ракув» — «Краковия»

Футбол. Чемпионат Польши

«Ракув» удачно начал новый чемпионат Польши. Команда в первом туре завоевала три очка. Удалось в гостях победить «Мотор» со счетом 2:0.

Букмекеры определились с фаворитом. У «Ракува» больше шансов добиться успеха на своем поле. Смогут ли хозяева порадовать фанатов победой?

«Краковия» начала сезон с ничейного результата. Ранее клуб разошелся миром с «Пяст Гливице». Поединок закончился вничью 1:1.

На выезде «Краковия» выступает неудачно. В предыдущих 9 гостевых матчах чемпионата Польши одержана только одна победа. Скорее всего, «Краковия» в предстоящей встрече не наберет ни одного очка.

Ставка: Победа «Ракува» за 1.70.

«Петролул» — «Рапид» Бухарест

Футбол. Чемпионат Румынии

«Петролул» в июле провел два матча. Клуб один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Ранее «Петролул» разошелся миром с «Глорией Бузэу» (0:0). Во 2-м туре команда уступила «Динамо» из Бухареста со счетом 1:4.

Фанаты «Рапида» заждались от команды первой победы в новом сезоне чемпионата Румынии. Но пока этого не случилось. Клуб набрал два очка в двух матчах.

До этого «Рапид» Бухарест дважды сыграл вничью. Команда встречалась с «УТА Арад» (1:1) и «ЧФР Клуж» (2:2).

В предстоящем матче «Рапид» Бухарест считается фаворитом. Последний раз команды играли друг с другом в декабре 2023 года. Встреча закончилась вничью 0:0.

Ставка: Победа «Рапида» за 1.93.

Общий коэффициент — 5.05.