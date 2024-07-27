«Фредрикстад» — «Русенборг»
Футбол. Чемпионат Норвегии
«Русенборг» стал одним из главных разочарований первой половины чемпионата Норвегии.
Клуб из Тронхейма занимает всего лишь 13-е место после 14-ти сыгранных матчей.
«Русенборг» при этом хуже всех играет на выезде: в семи гостевых матчах он набрал лишь четыре очка и пропустил уже 18 мячей.
«Фредрикстад» тем временем находится на пятой строчке. Примечательно, что команда из одноименного города до сих пор потерпела лишь три поражения.
Также стоит отметить, что «Фредрикстад» пропустил один гол в четырех предыдущих матчах на своем поле.
Скорее всего, «Фредрикстад» как минимум не проиграет в предстоящем матче.
Ставка: победа «Фредрикстада» или ничья за 1.32.
КФУМ — «Буде-Глимт»
Футбол. Чемпионат Норвегии
«Буде-Глимт» ранее на этой неделе уже успел разгромить латвийский РФШ в квалификации Лиги чемпионов.
Лучший клуб Норвегии разбил латвийцев на своем поле со счетом 4:0, не оставив никакой интриги перед ответной встречей.
В чемпионате «Буде-Глимт» единолично возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.
«Буде-Глимт» выиграл шесть из восьми гостевых матчей в текущей кампании.
КФУМ находится на шестой строчке. Дебютант элитного дивизиона потерпел лишь четыре поражения в 15-ти матчах.
Но тут есть очень интересный момент: КФУМ в текущем сезоне еще ни разу не выигрывал на своем поле (четыре ничьих и три поражения).
Вряд ли «Буде-Глимт» упустит возможность еще на шаг приблизиться к достижению своей главной цели.
Ставка: победа «Буде-Глимт» за 1.65.
«Мальме» — «Сириус»
Футбол. Чемпионат Швеции
«Мальме» в начале недели разгромил на своем поле фарерский «Клаксвик» (4:1) в рамках квалификации Лиги чемпионов.
В чемпионате Швеции у «Мальме» тоже все в порядке. Действующий чемпион занимает первое место, опережая ближайшего преследователя.
«Мальме» выиграл 12 из 16-ти предыдущих матчей в текущей кампании, забив при этом уже 44 мяча.
В контексте предстоящего матча также стоит отметить, что «Мальме» еще ни разу не терял очки на своем поле и пропустил дома лишь два мяча.
На прошлой неделе «Мальме» обыграл «Сириус» на выезде со счетом 4:3. Вполне вероятно, что в предстоящем матче фаворит снова порадует результативным футболом.
Ставка: тотал «Мальме» больше 2,5 за 1.78.
Общий коэффициент — 3.87.