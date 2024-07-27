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    «Мальме» снова забьет больше двух мячей, а «Русенборг» продлит неприятную серию

    Экспресс дня 27 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 июля
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    «Русенборг»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Норвегии и Швеции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фредрикстад» — «Русенборг»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Русенборг» стал одним из главных разочарований первой половины чемпионата Норвегии.

    Клуб из Тронхейма занимает всего лишь 13-е место после 14-ти сыгранных матчей.

    «Русенборг» при этом хуже всех играет на выезде: в семи гостевых матчах он набрал лишь четыре очка и пропустил уже 18 мячей.

    «Фредрикстад» тем временем находится на пятой строчке. Примечательно, что команда из одноименного города до сих пор потерпела лишь три поражения.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также стоит отметить, что «Фредрикстад» пропустил один гол в четырех предыдущих матчах на своем поле.

    Скорее всего, «Фредрикстад» как минимум не проиграет в предстоящем матче.

    Ставка: победа «Фредрикстада» или ничья за 1.32.

    КФУМ — «Буде-Глимт»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Буде-Глимт» ранее на этой неделе уже успел разгромить латвийский РФШ в квалификации Лиги чемпионов.

    Лучший клуб Норвегии разбил латвийцев на своем поле со счетом 4:0, не оставив никакой интриги перед ответной встречей.

    В чемпионате «Буде-Глимт» единолично возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    «Буде-Глимт» выиграл шесть из восьми гостевых матчей в текущей кампании.

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    КФУМ находится на шестой строчке. Дебютант элитного дивизиона потерпел лишь четыре поражения в 15-ти матчах.

    Но тут есть очень интересный момент: КФУМ в текущем сезоне еще ни разу не выигрывал на своем поле (четыре ничьих и три поражения).

    Вряд ли «Буде-Глимт» упустит возможность еще на шаг приблизиться к достижению своей главной цели.

    Ставка: победа «Буде-Глимт» за 1.65.

    «Мальме» — «Сириус»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Мальме» в начале недели разгромил на своем поле фарерский «Клаксвик» (4:1) в рамках квалификации Лиги чемпионов.

    В чемпионате Швеции у «Мальме» тоже все в порядке. Действующий чемпион занимает первое место, опережая ближайшего преследователя.

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    • «Мальме» выиграл 12 из 16-ти предыдущих матчей в текущей кампании, забив при этом уже 44 мяча.

    В контексте предстоящего матча также стоит отметить, что «Мальме» еще ни разу не терял очки на своем поле и пропустил дома лишь два мяча.

    На прошлой неделе «Мальме» обыграл «Сириус» на выезде со счетом 4:3. Вполне вероятно, что в предстоящем матче фаворит снова порадует результативным футболом.

    Ставка: тотал «Мальме» больше 2,5 за 1.78.

    Общий коэффициент — 3.87.

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    Экспресс дня 27 июля: прогноз, ставка (3.87), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Экспресс. «Мальме» снова забьет больше двух мячей, а «Русенборг» продлит неприятную серию
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