В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Норвегии и Швеции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фредрикстад» — «Русенборг»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Русенборг» стал одним из главных разочарований первой половины чемпионата Норвегии.

Клуб из Тронхейма занимает всего лишь 13-е место после 14-ти сыгранных матчей.

«Русенборг» при этом хуже всех играет на выезде: в семи гостевых матчах он набрал лишь четыре очка и пропустил уже 18 мячей.

«Фредрикстад» тем временем находится на пятой строчке. Примечательно, что команда из одноименного города до сих пор потерпела лишь три поражения.

Прогнозы и ставки на футбол

Также стоит отметить, что «Фредрикстад» пропустил один гол в четырех предыдущих матчах на своем поле.

Скорее всего, «Фредрикстад» как минимум не проиграет в предстоящем матче.

Ставка: победа «Фредрикстада» или ничья за 1.32.

КФУМ — «Буде-Глимт»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Буде-Глимт» ранее на этой неделе уже успел разгромить латвийский РФШ в квалификации Лиги чемпионов.

Лучший клуб Норвегии разбил латвийцев на своем поле со счетом 4:0, не оставив никакой интриги перед ответной встречей.

В чемпионате «Буде-Глимт» единолично возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

«Буде-Глимт» выиграл шесть из восьми гостевых матчей в текущей кампании.

КФУМ находится на шестой строчке. Дебютант элитного дивизиона потерпел лишь четыре поражения в 15-ти матчах.

Но тут есть очень интересный момент: КФУМ в текущем сезоне еще ни разу не выигрывал на своем поле (четыре ничьих и три поражения).

Вряд ли «Буде-Глимт» упустит возможность еще на шаг приблизиться к достижению своей главной цели.

Ставка: победа «Буде-Глимт» за 1.65.

«Мальме» — «Сириус»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Мальме» в начале недели разгромил на своем поле фарерский «Клаксвик» (4:1) в рамках квалификации Лиги чемпионов.

В чемпионате Швеции у «Мальме» тоже все в порядке. Действующий чемпион занимает первое место, опережая ближайшего преследователя.

«Мальме» выиграл 12 из 16-ти предыдущих матчей в текущей кампании, забив при этом уже 44 мяча.

В контексте предстоящего матча также стоит отметить, что «Мальме» еще ни разу не терял очки на своем поле и пропустил дома лишь два мяча.

На прошлой неделе «Мальме» обыграл «Сириус» на выезде со счетом 4:3. Вполне вероятно, что в предстоящем матче фаворит снова порадует результативным футболом.

Ставка: тотал «Мальме» больше 2,5 за 1.78.

Общий коэффициент — 3.87.