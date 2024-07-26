В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате России и Кубке Беларуси. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Крылья Советов» — «Ростов»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

Самарский клуб в первом туре провалил матч с «Зенитом». «Крылья Советов» потерпели поражение со счетом 0:4. Теперь команда постарается реабилитироваться в противостоянии с коллективом Валерия Карпина.

Если «Крылья Советов» смело играли с «Зенитом», то вряд ли клуб испугается ростовскую команду. Скорее всего, стоит ждать открытый футбол.

«Ростов» в первом туре провел хороший матч с ЦСКА. Команды не смогли забить друг другу, однако южане были ближе к победе. Атака «Ростова» выглядит очень неплохо.

Пока «Ростов» в нападении не может рассчитывать на Мохаммеда Мохеби. Иранец пропустит месяц после операции. Букмекеры ожидают, что матч в Самаре окажется результативным.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.89.

«Сморгонь» — «Белшина»

Футбол. Кубок Беларуси

«Сморгонь» постарается пройти в Кубке Беларуси «Белшину». На данный момент в Высшей лиге «Сморгонь» находится на 11-м месте в таблице. Набрано 16 очков в 15 встречах. У клуба 3 победы, 7 ничьих и 5 поражений.

В последних семи матчах «Сморгонь» одержала лишь одну победу. Это случилось 21 июня. «Сморгонь» дома разгромила «Слуцк» со счетом 4:1.

«Белшина» играет в Первой лиге. Клуб по итогам сезона может повыситься в классе. На данный момент «Белшина» идет 4-й в таблице, набрав 27 очков в 15 поединках.

Прогнозы и ставки на футбол

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Однако у «Сморгони» шансов на победу немного больше. Сможет ли представитель Высшей лиги добиться успеха в домашней встрече?

Ставка: Победа «Сморгони» с нулевой форой за 1.56.

«Балтика» — «Уфа» Футбол. Чемпионат России. Первая лига

«Балтика» в новом сезоне Первой лиги еще не побеждала. Ранее команда провела два матча и оба раза сыграла вничью. Калининградцы расписали мировые с «Родиной» и «Сочи».

Наконец-то «Балтика» проведет домашний матч. У команды есть отличный шанс завоевать три очка. Букмекеры уверены, что калиниградский клуб добьется победы.

«Уфа» удачно провела минувший сезон. Команда повысилась в классе, сменив Вторую лигу на Первую. Как и «Балтика», в предыдущих двух турах «Уфа» не побеждала.

Ранее уфимцы разошлись миром с «Аланией» (0:0), а также уступили «Нефтехимику» (1:2).

Последний раз «Балтика» и «Уфа» играли друг с другом 22 апреля 2023 года. Тогда калининградский клуб победил дома со счетом 3:2.

Ставка: Победа «Балтики» за 1.62.

Общий коэффициент — 4.77.