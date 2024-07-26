ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаВ свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом Сборная Японии на олимпийском турнире25 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Лионель Месси и Серхио АгуэроМесси, Неймар и еще 15 звезд, выигравших футбольное золото Олимпиады
  • 18:36
    • Испания в овертайме обыграла Италию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы
  • 17:52
    • Аванесян пробилась в финал турнира в Яссах, где сыграет против Мирры Андреевой
  • 16:08
    • Мирра Андреева пробилась в финал турнира в Яссах
  • 15:39
    • ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России
  • 15:51
    • Капитан «Зенита» продлил контракт с клубом
  • 14:42
    • Стало известно, как «Матч ТВ» получил права на показ матчей Ла Лиги
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» и «Ростов» преуспеют в атаке, «Балтика» одержит первую победу в новом сезоне

    Экспресс дня 26 июля. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 июля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате России и Кубке Беларуси. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Крылья Советов» — «Ростов»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ

    Самарский клуб в первом туре провалил матч с «Зенитом». «Крылья Советов» потерпели поражение со счетом 0:4. Теперь команда постарается реабилитироваться в противостоянии с коллективом Валерия Карпина.

    Если «Крылья Советов» смело играли с «Зенитом», то вряд ли клуб испугается ростовскую команду. Скорее всего, стоит ждать открытый футбол.

  • От Ямаля и сборной Грузии до Роналду и Мбаппе. Главные герои и неудачники Евро-2024
  • Выбираем всех победителей и проигравших захватывающего и драматичного турнира
  • 15/07/2024

    • «Ростов» в первом туре провел хороший матч с ЦСКА. Команды не смогли забить друг другу, однако южане были ближе к победе. Атака «Ростова» выглядит очень неплохо.

    Пока «Ростов» в нападении не может рассчитывать на Мохаммеда Мохеби. Иранец пропустит месяц после операции. Букмекеры ожидают, что матч в Самаре окажется результативным.

    Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.89.

    «Сморгонь» — «Белшина»

    Футбол. Кубок Беларуси

    «Сморгонь» постарается пройти в Кубке Беларуси «Белшину». На данный момент в Высшей лиге «Сморгонь» находится на 11-м месте в таблице. Набрано 16 очков в 15 встречах. У клуба 3 победы, 7 ничьих и 5 поражений.

    В последних семи матчах «Сморгонь» одержала лишь одну победу. Это случилось 21 июня. «Сморгонь» дома разгромила «Слуцк» со счетом 4:1.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Белшина» играет в Первой лиге. Клуб по итогам сезона может повыситься в классе. На данный момент «Белшина» идет 4-й в таблице, набрав 27 очков в 15 поединках.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Букмекеры не выделяют явного фаворита. Однако у «Сморгони» шансов на победу немного больше. Сможет ли представитель Высшей лиги добиться успеха в домашней встрече?

    Ставка: Победа «Сморгони» с нулевой форой за 1.56.

    «Балтика» — «Уфа»

    Футбол. Чемпионат России. Первая лига

    «Балтика» в новом сезоне Первой лиги еще не побеждала. Ранее команда провела два матча и оба раза сыграла вничью. Калининградцы расписали мировые с «Родиной» и «Сочи».

    Наконец-то «Балтика» проведет домашний матч. У команды есть отличный шанс завоевать три очка. Букмекеры уверены, что калиниградский клуб добьется победы.

  • Кто, если не Саутгейт? Клопп, Почеттино, Лэмпард и еще семь вариантов для сборной Англии
  • Футбольной ассоциации Англии придется искать нового главного тренера для национальной команды
  • 16/07/2024

    • «Уфа» удачно провела минувший сезон. Команда повысилась в классе, сменив Вторую лигу на Первую. Как и «Балтика», в предыдущих двух турах «Уфа» не побеждала.

    Ранее уфимцы разошлись миром с «Аланией» (0:0), а также уступили «Нефтехимику» (1:2).

    Последний раз «Балтика» и «Уфа» играли друг с другом 22 апреля 2023 года. Тогда калининградский клуб победил дома со счетом 3:2.

    Ставка: Победа «Балтики» за 1.62.

    Общий коэффициент — 4.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.18
  • Прогноз на матч КуПС — Тромсе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Зиря — Дунайська Стреда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Милсами — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Макдональд — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Меньшик — Тсенг
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сумгаит — Фехервар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мэгпис — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Висла — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ильвес — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Млада-Болеслав — Трансинвест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ноа — Слима
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Жальгирис — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Иберия — Партизани
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 26 июля: прогноз, ставка (4.77), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 26.07.2024. Экспресс. «Крылья Советов» и «Ростов» преуспеют в атаке, «Балтика» одержит первую победу в новом сезоне
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры