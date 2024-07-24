В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

ПАОК — «Борац Баня Лука»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

ПАОК в текущем месяце активно готовился к новому сезону. Команда провела четыре контрольных матча. Но победить удалось только в одном.

3 июля ПАОК обыграл АЕК из Ларнаки. Затем клуб уступил «Хиберниану», «Генку» и «Юниону Сент-Желлуа». Удастся ли команде удачно стартовать в еврокубках?

«Борац Баня Лука» является андердогом в этом противостоянии. ПАОК, несмотря на последние неудачи, обязан побеждать. Сенсация вряд ли произойдет.

Ранее «Борац Баня Лука» преодолела первый круг квалификации. Команда по сумме двух встреч обыграла албанскую «Эгнатию».

Ставка: Победа ПАОКа с форой (-2) за 1.50.

«Лудогорец» — «Динамо-Минск»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Лудогорец» уже прошел первый раунд квалификации. Клуб встречался с «Динамо» из Батуми. Болгарский коллектив по сумме двух поединков оказался сильнее и продолжает борьбу в еврокубках.

Букмекеры ждут от «Лудогорца» победы. На своем поле команда постарается сыграть получше, ведь в ответной встрече может произойти всё что угодно.

«Динамо-Минск» блестяще выступает в чемпионате Беларуси. Команда лидирует в таблице. В 15 матчах набрано 35 очков.

Прогнозы и ставки на футбол

Стоит отметить, что «Динамо-Минск» в нынешнем сезоне Высшей лиги еще не проигрывало. Как сложится вояж в Болгарию? Скорее всего, белорусский клуб постарается добиться успеха на контратаках.

Ставка: Обе не забьют за 1.80.

«Целе» — «Слован Братислава» Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

В первом раунде квалификации у «Целе» не возникло никаких проблем с эстонской «Флорой». Команда разгромила соперника в гостях со счетом 5:0, а затем закрепила успех дома — 2:1.

Ранее «Целе» удачно стартовал в чемпионате Словении. Команда принимала «Браво» и победила со счетом 2:1. «Целе» готовится к еврокубковой игре в приподнятом настроении.

«Слован Братислава» также достаточно легко прошел первый раунд квалификации. Команде противостояла «Струга» из Северной Македонии. «Слован» смог дважды победить — 4:2 и 2:1.

Букмекеры затрудняются назвать явного фаворита. У хозяев шансов на победу чуть больше, однако «Словану» по силам добиться положительного результата. Ранее клубы друг с другом не встречались.

Ставка: «Слован» не проиграет за 1.61.

Общий коэффициент — 4.34.