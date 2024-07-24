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    ПАОК уверенно победит на своем поле, «Лудогорец» разберется с минским «Динамо»

    Экспресс дня 24 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Магомед Оздоев
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    ПАОК — «Борац Баня Лука»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    ПАОК в текущем месяце активно готовился к новому сезону. Команда провела четыре контрольных матча. Но победить удалось только в одном.

    3 июля ПАОК обыграл АЕК из Ларнаки. Затем клуб уступил «Хиберниану», «Генку» и «Юниону Сент-Желлуа». Удастся ли команде удачно стартовать в еврокубках?

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    • «Борац Баня Лука» является андердогом в этом противостоянии. ПАОК, несмотря на последние неудачи, обязан побеждать. Сенсация вряд ли произойдет.

    Ранее «Борац Баня Лука» преодолела первый круг квалификации. Команда по сумме двух встреч обыграла албанскую «Эгнатию».

    Ставка: Победа ПАОКа с форой (-2) за 1.50.

    «Лудогорец» — «Динамо-Минск»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Лудогорец» уже прошел первый раунд квалификации. Клуб встречался с «Динамо» из Батуми. Болгарский коллектив по сумме двух поединков оказался сильнее и продолжает борьбу в еврокубках.

    Букмекеры ждут от «Лудогорца» победы. На своем поле команда постарается сыграть получше, ведь в ответной встрече может произойти всё что угодно.

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    «Динамо-Минск» блестяще выступает в чемпионате Беларуси. Команда лидирует в таблице. В 15 матчах набрано 35 очков.

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    Стоит отметить, что «Динамо-Минск» в нынешнем сезоне Высшей лиги еще не проигрывало. Как сложится вояж в Болгарию? Скорее всего, белорусский клуб постарается добиться успеха на контратаках.

    Ставка: Обе не забьют за 1.80.

    «Целе» — «Слован Братислава»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    В первом раунде квалификации у «Целе» не возникло никаких проблем с эстонской «Флорой». Команда разгромила соперника в гостях со счетом 5:0, а затем закрепила успех дома — 2:1.

    Ранее «Целе» удачно стартовал в чемпионате Словении. Команда принимала «Браво» и победила со счетом 2:1. «Целе» готовится к еврокубковой игре в приподнятом настроении.

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    • «Слован Братислава» также достаточно легко прошел первый раунд квалификации. Команде противостояла «Струга» из Северной Македонии. «Слован» смог дважды победить — 4:2 и 2:1.

    Букмекеры затрудняются назвать явного фаворита. У хозяев шансов на победу чуть больше, однако «Словану» по силам добиться положительного результата. Ранее клубы друг с другом не встречались.

    Ставка: «Слован» не проиграет за 1.61.

    Общий коэффициент — 4.34.

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    Экспресс дня 24 июля: прогноз, ставка (4.34), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Экспресс. ПАОК уверенно победит на своем поле, «Лудогорец» разберется с минским «Динамо»
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