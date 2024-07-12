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    «Дандолк» одолеет «Дроэду», «Богемиан» и «Слайго Роверс» обменяются голами

    Экспресс дня 12 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Дандолк»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Ирландии и Боливии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Дандолк» — «Дроэда Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Дандолк» борется за выживание в чемпионате Ирландии. Команда располагается на 9-м месте в таблице. Набрано 19 очков в 23-х встречах.

    В родных стенах «Дандолк» выступает хорошо. Команда часто набирает очки. В последних десяти домашних матчах у клуба зафиксировано два поражения.

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    • У «Дроэды» дела обстоят еще хуже. Клуб замыкает турнирную таблицу. В 23-х матчах набрано 17 очков. У «Дроэды» 3 победы, 8 ничьих и 12 поражений.

    Последний раз команды играли друг с другом 6 мая. «Дроэда Юнайтед» на своем поле нанесла поражение «Дандолку» со счетом 2:1.

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    Ставка: Победа «Дандолка» за 1.85.

    «Богемиан» — «Слайго Роверс»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Богемиан» находится в таблице на 8-й позиции. У клуба 26 очков. Команда одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

    «Богемиан» давно не радовал фанатов победами. Последний раз клуб выигрывал еще 17 мая. Тогда «Богемиан» разгромил «Слайго Роверс» со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Слайго Роверс» идет на 6-й позиции в таблице чемпионата Ирландии. У команды 31 очко по итогам 23 туров. «Слайго Роверс» добился 8 побед, 7 ничьих и 8 поражений.

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    • В последних двух матчах «Слайго Роверс» набрал шесть очков. Ранее команда нанесла поражение «Шемрок Роверс» и «Дерри Сити» с общей разницей мячей 4:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    «Реал Санта-Круз» — «Роял Пари»

    Футбол. Чемпионат Боливии

    «Реал Санта-Круз» ужасно стартовал в чемпионате Боливии. Команда проиграла все четыре стартовые встречи. На данный момент у клуба нет ни одного набранного очка.

    С 13 марта «Реал Санта-Круз» регулярно уступает. Проигрышная серия составляет семь матчей. У команды большие проблемы в обороне. В четырех матчах было пропущено 10 голов.

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    • «Роял Пари» замыкает топ-10. Клуб в четырех матчах набрал 4 очка. У «Роял Пари» 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. Разница мячей составляет 6-6.

    Последний матч между командами состоялся в августе 2023 года. «Реал Санта-Круз» дома победил «Роял Пари» со счетом 1:0. Удастся ли хозяевам прервать серию неудач и наконец-то добиться положительного результата?

    Ставка: «Реал Санта-Круз» не проиграет за 1.40.

    Общий коэффициент — 4.66.

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    Экспресс дня 12 июля: прогноз, ставка (4.66), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Экспресс. «Дандолк» одолеет «Дроэду», «Богемиан» и «Слайго Роверс» обменяются голами
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