Испания выйдет в полуфинал Евро-2024, ХИК и «Балкани» успешно начнут квалификацию ЛЧ

В очередном экспрессе рассмотрим матчи на Евро-2024, а также в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Испания — Франция

Футбол. Евро-2024. 1/2 финала

Испанцы проводят отличный турнир. Команда великолепно сыграла на групповом этапе, и не менее классно выступает в плей-офф.

В 1/8 финала у Испании не возникло никаких проблем в матче с Грузией. Была одержана разгромная победа. В четвертьфинале испанцы выбили из турнира команду Германии.

Франция пока совсем не впечатляет. Команда забивает и побеждает с большим трудом. Есть проблемы в атаке. На старте Евро-2024 Килиану Мбаппе сломали нос, и нападающий ощущает большой дискомфорт.

Последний раз Испания и Франция играли друг с другом в 2021 году. Матч состоялся в Лиге наций. 10 октября испанцы проиграли трехцветным со счетом 1:2.

Ставка: Проход Испании за 1.80.

«Паневежис» — ХИК

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Паневежис» не лучшим образом выступает в текущем сезоне. В чемпионате команда находится на 9-м месте. В 21-м матче набрано 21 очко.

Ранее «Паневежис» потерпел два поражения кряду. Клуб уступил во встречах с «Банном» и «Хегельманном». За 180 минут «Паневежис» не забил ни одного гола.

Прогнозы и ставки на футбол

ХИК на данный момент занимает 2-ю строчку в таблице. В активе клуба 28 очков по итогам 16 поединков.

В последних матчах ХИК выступает удачно. В предыдущих 10 встречах команда потерпела лишь одно поражение. 6 июля ХИК уступил «Ильвесу» со счетом 0:3.

Ставка: Победа ХИКа за 1.47.

«Санта-Колома» — «Балкани»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

В квалификации Лиги чемпионов стартует «Санта-Колома». В домашней встрече андорский клуб не является фаворитом. Однако команда сделает всё, чтобы порадовать своих фанатов.

Последние матчи «Санта-Колома» провела в мае. Команда выиграла чемпионат Андорры. В 27 поединках клуб набрал 66 очков.

«Балкани» стали чемпионами Косово. Команда набрала 78 очков в 36 поединках и завоевала золотые медали. Удастся ли успешно стартовать в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов?

В предыдущих 10 матчах «Балкани» ни разу не проиграли. Высока вероятность, что команда выиграет матч в Андорре. Но статус фаворита еще нужно подтвердить на футбольном поле.

Ставка: Победа «Балкани» за 1.55.

Общий коэффициент — 4.10.