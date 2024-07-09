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    Все новости спорта

    Испания выйдет в полуфинал Евро-2024, ХИК и «Балкани» успешно начнут квалификацию ЛЧ

    Экспресс дня 9 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 июля
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    Ламин Ямаль
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи на Евро-2024, а также в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Испания — Франция

    Футбол. Евро-2024. 1/2 финала

    Испанцы проводят отличный турнир. Команда великолепно сыграла на групповом этапе, и не менее классно выступает в плей-офф.

    В 1/8 финала у Испании не возникло никаких проблем в матче с Грузией. Была одержана разгромная победа. В четвертьфинале испанцы выбили из турнира команду Германии.

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    • Франция пока совсем не впечатляет. Команда забивает и побеждает с большим трудом. Есть проблемы в атаке. На старте Евро-2024 Килиану Мбаппе сломали нос, и нападающий ощущает большой дискомфорт.

    Последний раз Испания и Франция играли друг с другом в 2021 году. Матч состоялся в Лиге наций. 10 октября испанцы проиграли трехцветным со счетом 1:2.

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    Ставка: Проход Испании за 1.80.

    «Паневежис» — ХИК

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Паневежис» не лучшим образом выступает в текущем сезоне. В чемпионате команда находится на 9-м месте. В 21-м матче набрано 21 очко.

    Ранее «Паневежис» потерпел два поражения кряду. Клуб уступил во встречах с «Банном» и «Хегельманном». За 180 минут «Паневежис» не забил ни одного гола.

    Прогнозы и ставки на футбол

    ХИК на данный момент занимает 2-ю строчку в таблице. В активе клуба 28 очков по итогам 16 поединков.

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    • В последних матчах ХИК выступает удачно. В предыдущих 10 встречах команда потерпела лишь одно поражение. 6 июля ХИК уступил «Ильвесу» со счетом 0:3.

    Ставка: Победа ХИКа за 1.47.

    «Санта-Колома» — «Балкани»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    В квалификации Лиги чемпионов стартует «Санта-Колома». В домашней встрече андорский клуб не является фаворитом. Однако команда сделает всё, чтобы порадовать своих фанатов.

    Последние матчи «Санта-Колома» провела в мае. Команда выиграла чемпионат Андорры. В 27 поединках клуб набрал 66 очков.

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    • «Балкани» стали чемпионами Косово. Команда набрала 78 очков в 36 поединках и завоевала золотые медали. Удастся ли успешно стартовать в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов?

    В предыдущих 10 матчах «Балкани» ни разу не проиграли. Высока вероятность, что команда выиграет матч в Андорре. Но статус фаворита еще нужно подтвердить на футбольном поле.

    Ставка: Победа «Балкани» за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.10.

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    Экспресс дня 9 июля: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Экспресс. Испания выйдет в полуфинал Евро-2024, ХИК и «Балкани» успешно начнут квалификацию ЛЧ
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