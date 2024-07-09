Испания выйдет в полуфинал Евро-2024, ХИК и «Балкани» успешно начнут квалификацию ЛЧ

Испания — Франция
Футбол. Евро-2024. 1/2 финала
Испанцы проводят отличный турнир. Команда великолепно сыграла на групповом этапе, и не менее классно выступает в плей-офф.
В 1/8 финала у Испании не возникло никаких проблем в матче с Грузией. Была одержана разгромная победа. В четвертьфинале испанцы выбили из турнира команду Германии.
Франция пока совсем не впечатляет. Команда забивает и побеждает с большим трудом. Есть проблемы в атаке. На старте Евро-2024 Килиану Мбаппе сломали нос, и нападающий ощущает большой дискомфорт.
Последний раз Испания и Франция играли друг с другом в 2021 году. Матч состоялся в Лиге наций. 10 октября испанцы проиграли трехцветным со счетом 1:2.
Ставка: Проход Испании за 1.80.
«Паневежис» — ХИК
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
«Паневежис» не лучшим образом выступает в текущем сезоне. В чемпионате команда находится на 9-м месте. В 21-м матче набрано 21 очко.
Ранее «Паневежис» потерпел два поражения кряду. Клуб уступил во встречах с «Банном» и «Хегельманном». За 180 минут «Паневежис» не забил ни одного гола.
ХИК на данный момент занимает 2-ю строчку в таблице. В активе клуба 28 очков по итогам 16 поединков.
В последних матчах ХИК выступает удачно. В предыдущих 10 встречах команда потерпела лишь одно поражение. 6 июля ХИК уступил «Ильвесу» со счетом 0:3.
Ставка: Победа ХИКа за 1.47.
«Санта-Колома» — «Балкани»
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
В квалификации Лиги чемпионов стартует «Санта-Колома». В домашней встрече андорский клуб не является фаворитом. Однако команда сделает всё, чтобы порадовать своих фанатов.
Последние матчи «Санта-Колома» провела в мае. Команда выиграла чемпионат Андорры. В 27 поединках клуб набрал 66 очков.
«Балкани» стали чемпионами Косово. Команда набрала 78 очков в 36 поединках и завоевала золотые медали. Удастся ли успешно стартовать в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов?
В предыдущих 10 матчах «Балкани» ни разу не проиграли. Высока вероятность, что команда выиграет матч в Андорре. Но статус фаворита еще нужно подтвердить на футбольном поле.
Ставка: Победа «Балкани» за 1.55.
Общий коэффициент — 4.10.